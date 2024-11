Trà Giang vô địch Tràng An Marathon, Nguyễn Đường đăng quang 75km Lamdong Trail

Nguyễn Thị Trà Giang về nhất 42 km nữ Tràng An Marathon 2024

Tràng An Marathon 2024 với tên gọi “Bước chạy trong lòng di sản” diễn ra trong ngày 10/11 quy tụ hơn 5000 VĐV chuyên nghiệp, nghiệp dư trong nước và quốc tế tranh tài ở 4 cự ly gồm 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Đây là giải chạy quy mô lớn lần thứ 4 được tổ chức tại Ninh Bình do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Vũ Media tổ chức.

Một số hình ảnh đáng chú ý của Tràng An Marathon 2024

Giải không chỉ là cơ hội để các VĐV tranh tài mà còn là dịp để các VĐV trải nghiệm, thăm quan không gian mang đậm giá trị văn hóa lịch sử, khám phá di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới Tràng An trên từng cung đường chạy.

Do các tuyển thủ tên tuổi đang tham dự giải điền kinh vô địch quốc gia tại Đồng Nai nên cuộc đua tại giải Tràng An Marathon chứng kiến cuộc so tài kịch tính giữa các chân chạy phong trào có tiếng.

Ở nội dung hấp dẫn nhất giải 42 km nam, chân chạy Nhật Bản Kabashima Kento đã về nhất với thời gian 2 giờ 38 phút 8 giây. Lần lượt xếp sau là Hà Văn Dược (2:40:05) và Nguyễn Văn Thuyết (2:47:33).

Ở cự ly 42km nữ, chiến thắng gọi tên nữ dược sỹ Nguyễn Thị Trà Giang với thông số 3 giờ 1 phút 41 giây. Đây cũng là thành tích cá nhân tốt nhất của cô gái sinh năm 1995 đang ngày càng cải thiện phong độ đáng nể ở các giải marathon vừa qua. Về thứ 2 là Lê Minh Tuân (03:03:45) và về thứ 3 là Phùng Thị Trang (03:14:21).

Kết quả Tràng An Marathon 2024: 42 km nam 1. Kabashima Kento (02:38:08) 2. Hà Văn Dược (02:40:05) 3. Nguyễn Văn Thuyết (02:47:33) 42 km nữ 1. Nguyễn Thị Trà Giang (03:01:41) 2. Lê Minh Tuân (03:03:45) 3. Phùng Thị Trang (03:14:21) 21 km nam 1. Trịnh Đình An (01:16:13) 2. Nguyễn Trung Hiếu (01:19:43) 3. Philip McDonagh John (01:19:59) 21 km nữ 1. Doãn Oanh Oanh (01:24:10) 2. Trần Thị Duyên (01:27:15) 3. Thơ (01:28:49) 10 km nam 1. Vũ Hải Toàn (00:36:00) 2. Nguyễn Văn Bảy (00:36:25) 3. Đinh Viết Tiếp (00:36:44) 10 km nữ 1. Mai Thị Bảo Yến (00:44:07) 2. Bùi Thị Hồng Nga (00:47:07) 3. Trương Thị Quyên (00:48:37) 5 km nam 1. Hoàng Cường (00:17:48) 2. Trịnh Hùng (00:17:50) 3. Vũ Minh Đức (00:18:02) 5 km nữ 1. Nguyễn Thùy Trang (00:22:51) 2. Trần Thị Hằng (00:23:04) 3. Phạm Ngọc Bích (00:23:19)

Nguyễn Đường vô địch 75km giải địa hình Lamdong Trail 2024

Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2024 diễn ra từ ngày 8-10/11 tại tại Thung lũng Tình yêu (Đà Lạt). Giải quy tụ hơn 2000 VĐV đến từ 25 quốc gia tranh tài ở các cự ly 5 km, 15 km, 25 km, 45 km và 75 km. Ở mùa giải thứ 3 này, giải đấu quy tụ dàn sao quốc tế lừng danh tranh tài với nhiều chân chạy địa hình nổi tiếng của Việt Nam.

Nguyễn Đường (giữa) vô địch 75 km nữ

Lamdong Trail là một trong những giải chạy địa hình hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Các VĐV đã trải qua những cung đường tuyệt đẹp, vàng rực của hoa dã quỳ trong không khí se lạnh. Đặc biệt ở cự ly 75 km mang đến thử thách lớn với các chân chạy với tổng tăng, giảm độ cao lên đến 3.450m giữa những rừng thông, đường mòn uốn lượn đòi hỏi sức bền và ý chí.

Kết quả đáng chú ý ở cự ly 75 km nữ. VĐV Nguyễn Đường đã giành chức vô địch với thời gian 10 giờ 24 phút 43 giây (10:24:43), vượt qua Lường Thị Lợi (10:34:47) và Phạm Ngọc Đan Châu (12:26:05).

Cung đường chạy đẹp của Lamdong Trail 2024

Ở cự ly 75 km nam, chân chạy người Mỹ Humberto Baeza (08:43:31) đã xuất sắc về nhất. Lần lượt xếp sau là Trần Văn Nghĩa (09:12:52) và Scott Pugh (09:48:13). Ngoài ra ở cự ly 25km nữ, Lý Hồng Giao (03:01:22) đã chiến thắng VĐV người Nga Iaroslavna Serebriakova (03:06:41) để về đầu tiên.

Kết quả Lamdong Trail 2024: Cự ly 75 km nam 1. Humberto Baeza (08:43:31) 2. Trần Văn Nghĩa (09:12:52) 3. Scott Pugh (09:48:13) 75 km nữ 1. Nguyễn Đường (10:24:43) 2. Lường Thị Lợi (10:34:47) 3. Phạm Ngọc Đan Châu (12:26:05) 45 km nam 1. Lo Mu Ha Met (04:56:54) 2. Hồ Văn Bình (05:02:32) 3. Lucas Billuart (05:23:13) 45 km nữ 1. Daphne Linderme (06:08:51) 2. Lưu Hồng Vân (06:29:16) 3. Trần Thị Kim Loan (06:46:03) 25 km nam 1. Bzhekshiev Rustam (02:01:49) 2. Tomasoni Mauro (02:19:30) 3. Nguyên Tuấn Đạt (02:20:02) 25 km nữ 1. Lý Hồng Giao (03:01:22) 2. Iaroslavna Serebriakova (03:06:41) 3. Văn Thị Thu Hương (03:11:51) 15 km nam 1. Jo Ngoh Ya Diệp (01:24:14) 2. Đinh Ngọc Huy (01:25:30) 3. K’ Ngis (01:25:56) 15 km nữ 1. Berthiaud Julie (01:36:35) 2. Phan Thị Bích Hằng (02:01:07) 3. Lê Thị Nhân (02:01:39)

