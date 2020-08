Tin thể thao HOT 30/8: Rafael Nadal tin có tay vợt tốt hơn cả Big 3

Chủ Nhật, ngày 30/08/2020 00:09 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Le 10 Sport, Rafael Nadal thừa nhận rằng thời gian đang đếm ngược với chính anh, Roger Federer hay Novak Djokovic.

Nadal tin Big 3 có thể bị qua mặt bất cứ lúc nào

Nadal hiện đang xếp thứ 2 thế giới, nhận định trong tương lai sẽ có tay vợt xuất sắc hơn cả bộ ba Federer, Nadal hay Djokovic và kỷ lục về số Grand Slam của họ sẽ không tồn tại quá lâu. Tuy nhiên, khi được hỏi về cái tên nào ở thời điểm hiện tại có thể vượt qua được bộ ba này, Rafa nói rằng anh không dám chắc tay vợt đó là ai.

McGregor bị thầy chê là kẻ lạc lối. HLV John Kavanagh đã thừa nhận rằng ông và Conor McGregor đã xa cách nhau trong vài năm qua. Kavanagh là HLV của McGregor trong suốt sự nghiệp và là người đã chứng kiến quá trình đi lên đỉnh cao của siêu sao Ireland. Dù vậy, mối quan hệ của họ đã không còn mặn nồng như trước nữa, bởi như lời của HLV Kavanagh, McGregor dường như đã lạc lối sau khi trở nên nổi tiếng.

Tyson Fury suýt bị cha từ mặt vì đấu Wilder. Ông John Fury, cha của nhà đương kim vô địch WBC hạng nặng Tyson Fury mới đây cho biết, ông đã từng dọa sẽ không bao giờ nói chuyện với con trai cưng nếu Tyson Furry dám đấu với đại kình địch Deonstay Wilder. Nhưng sau cùng, tay đấm này vẫn cãi lời cha, đấu Wilder không những 1 mà tới 2 lần. Lần đầu tiên vào năm 2018, hai võ sỹ hòa nhau. Ở trận tái đấu năm 2020, Tyson Fury đã giành lấy một chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật áp đảo trước Deontay Wilder.

Kristaps Porzingis nghỉ hết vòng 1 Playoffs. Theo Sport Mail, ngôi sao Kristaps Porzingis đã dính chấn thương đầu gối trong lúc khởi động ở game 4 giữa Dallas Mavericks và Los Angeles Clippers tại giải bóng rồ Nhà nghề Mỹ.

Theo kết quả chẩn đoán mới nhất, ngôi sao người Latvia bị rách sụn chêm đầu gối và sẽ không thể thi đấu ở phần còn lại của series vòng 1. Ở series với LA Clippers, Dallas Mavericks đang bị dẫn với tổng tỉ số 2-3. Dallas thắng game 1 và game 4, trong khi Clippers vươn lên dẫn trước ở game 5 với chiến thắng rất đậm.

Kinh hoàng màn ra mắt của tân binh ONE Championship. Ra mắt ONE Championship tại sự kiện ONE A New Breed tối 28/8, tay đấm từ lò Fairtex - võ sỹ Yodkaikaew Fairtex đã có một chiến thắng mãn nhãn gửi đến người hâm mộ. Yodkaikaew đụng độ đối thủ người Mỹ Alex Schild ở hạng cân Flyweight thể thức MMA. Những màn quét trụ cực kỳ hiệu quả đã giúp Yodkaikaew giành chiến thắng ngoạn mục.

