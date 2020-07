Tin thể thao HOT 27/7: Con trai Schumacher gây ấn tượng

Thứ Hai, ngày 27/07/2020 00:22 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Mick Schumacher đang đứng hạng 4 trên BXH các tay đua F2 và con trai của huyền thoại Michael Schumacher đã nhận được nhiều lời khen.

Con trai Schumacher gây ấn tượng. Trong cuộc phỏng vấn cho Sky Sports Germany, cựu trưởng đội đua Norbert Haug cho biết ông rất hài lòng với thể hiện của Mick Schumacher, con trai của Michael Schumacher, trong mùa giải đua xe F2 năm nay khi đang đứng thứ 4 trên BXH các tay đua. “Tôi thích những gì Mick trình diễn, cậu nhóc có những tình huống vượt lên và xử lý góc cua rất tốt. Tất nhiên còn vài điều để chê nhưng những gì Mick làm được là rất sáng sủa”, Haug nói.

Australian Open 2021 khó có khán giả nước ngoài. Theo ban tổ chức của Australian Open thì khả năng khán giả nước ngoài tới xem giải đấu vào năm 2021 là rất thấp do tình hình dịch Covid-19 trở nên quá phức tạp. “Chúng tôi sẽ ok với các khán giả từ Melbourne, bang Victoria, các bang khác và cả New Zealand nếu họ chấm dứt hạn chế đi lại, nhưng khán giả từ nước ngoài sẽ khó có thể ở đây”, giám đốc giải đấu Craig Tiley nói.

Joshua đã bình phục chấn thương đầu gối. Anthony Joshua cho biết anh đã không còn vấn đề gì với đầu gối và đang tập luyện bình thường để chuẩn bị cho trận gặp Kubrat Pulev. “Đầu gối đang ở trạng thái tốt nhất và tôi đã tập ở cường độ cao nhất. Ngay cả khi bị đau đầu gối tôi vẫn tiếp tục tập”, Joshua nói.

Sân Roland Garros chưa thể cải tạo được. Roland Garros dự kiến sẽ thi đấu đầu tháng 9 nhưng ban tổ chức giải cho biết việc cải tạo & nâng cấp sân đấu đang rất khó khăn. Báo chí Pháp cho biết hiện công trường vẫn rất ngổn ngang và công tác nâng cấp sẽ chỉ xong một khi dựng được mái che mới.

