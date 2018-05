Tin nóng võ thuật 14/5: Lomachenko tước đai vô địch WBA của Linares

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 04:22 AM (GMT+7)

(Tin thể thao – Tin võ thuật) Lomachenko trở thành nhà vô địch thế giới 3 hạng cân sau khi đánh bại Jorge Linares.

Lomachenko thắng knock-out, tước đai vô địch WBA của Linares

Bước vào trận đấu, Lomachenko tỏ ra nghiêm túc hơn hơn những trận trước đó. Đến hiệp thứ 10, Lomachenko liên tục tấn công và tung một cú móc vào cạnh sườn khiến Linares quỳ xuống ngay lập tức. Trọng tài liền đếm số nhưng Linares đã tỏ ra không còn muốn tiếp tục thi đấu. Với kết quả trên Lomachenko đã là nhà vô địch thế giới 3 hạng cân khi mới đánh 12 trận chuyên nghiệp.

Lomachenko (phải) đả bại Linares

Duy Nhất bị loại khỏi giải Muay nghiệp dư thế giới 2018

Được biết, võ sĩ 29 tuổi phải đánh hệ A, nhưng các thầy ở Việt Nam đăng ký hệ B ở giải vô địch nghiệp dư thế giới tại Mexico. "Tôi đã hai năm liền vô địch giải Muay Thái nghiệp dư thế giới hệ B. Bởi vậy ở giải năm nay, Liên đoàn Muay Thái nghiệp dư quốc tế (IFMA) không cho đấu hệ B nữa. Nhưng ở Việt Nam, các thầy nhầm lẫn, vẫn đăng ký vào hệ B thay vì hệ A. Khi qua đây, IFMA không cho tôi thi đấu". Nguyễn Trần Duy Nhất lý giải.

Michael Phelps sẽ tham dự ONE Championship

ONE Championship (ONE) vừa thông báo rằng Michael Phelps sẽ tham dự sự kiện ONE: Unstoppable Dreams, diễn ra ngày 18/5 tại sân vận động trong nhà Singapore. “Michael là một nhà vô địch Olympic thành công nhất và được yêu mến nhiều nhất mọi thời đại. Đó là niềm vinh dự của tôi để có Michael ngồi ở hàng ghế đầu của sàn đấu võ thuật vĩ đại nhất trên thế giới”. Chatri Sityodtong, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của ONE Championship cho biết

Mayweather thư giãn trên một hòn đảo riêng ở Philippines

Floyd Mayweather đang tiếp tục tận dụng tối đa thời gian nghỉ hưu của mình bằng cách trải qua một kỳ nghỉ sang trọng tại Philipines. Người đàn ông 41 tuổi đã đến đất nước Đông Nam Á vào hôm thứ hai. Mayweather nói rằng anh cảm ơn những người hâm mộ Philippines đã “thể hiện rất nhiều tình yêu dành cho anh trong suốt những năm qua“.