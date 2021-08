Thể thao New Zealand chấn động sau Olympic vì nữ VĐV đua xe đạp đột tử

Thứ Ba, ngày 10/08/2021 19:09 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin Olympic) Sau khi Olympic Tokyo khép lại, thể thao New Zealand đón nhận thông tin sốc về cái chết của VĐV nước này.

Sau khi Olympic Tokyo khép lại vào hôm Chủ Nhật (8/8), bước sang ngày thứ Hai (9/8) thể thao New Zealand nhận thông tin choáng váng về cái chết của nữ VĐV đua xe đạp Olivia Podmore. Cua-rơ xấu số mới bước sang tuổi 24, từng đại diện cho New Zealand tham gia thế vận hội Olympic Rio 2016.

Olivia Podmore (phải) qua đời đột ngột, gây xôn xao thể thao New Zealand

Người anh trai của Podmore đã xác nhận thông tin em gái qua đời vào tối thứ Hai: "Hãy yên nghỉ nhé cô em gái xinh đẹp. Em sống mãi trong mỗi trái tim của các thành viên gia đình". Cảnh sát địa phương nói với Stuff.co.nz họ nhận được thông tin về cái chết đột ngột của nữ VĐV vào sáng 8/8.

"Các tay đua và các thành viên ban huấn luyện, vô cùng đau buồn khi mất đi một trong những vận động viên xe đạp trẻ tuổi, tài năng. Olivia là một tay đua được yêu mến và tôn trọng trong đội xe đạp New Zealand của chúng tôi", Liên đoàn xe đạp New Zealand thương tiếc chia buồn với tay đua trên mạng xã hội.

"Liên đoàn New Zealand gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Olivia và chúng tôi yêu cầu các phương tiện truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của gia đình, các bạn bè Olivia của và các tay đua của chúng tôi", Liên đoàn xe đạp nói thêm.

Ủy ban Olympic New Zealand cho biết: “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và những người khác trong cộng đồng thể thao New Zealand, những người đang đau buồn trước mất mát này. Olivia đã đại diện cho New Zealand tham dự Thế vận hội Olympic Rio 2016 và Thế vận hội Khối thịnh vượng chung Gold Coast 2018. Đây là một mất mát lớn với gia đình và thể thao New Zealand".

Nhà vô địch xe đạp người Úc Anna Meares bảy tỏ nỗi tiếc thương: "Trái tim tôi tan nát vì mất đi một đồng nghiệp trẻ. Một thông tin quá đau đớn". Trên mạng xã hội hàng nghìn người hâm mộ cũng gửi tới gia đình nữ cua-rơ lời chia buồn sâu sắc.

Tại kỳ Olympic Tokyo vừa qua, Olivia không góp mặt vì lý do chuyên môn. Đoàn thể thao New Zeland khép lại Olympic Tokyo với 7 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/the-thao-new-zealand-chan-dong-sau-olympic-vi-nu-vdv-dua-xe-da...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/the-thao-new-zealand-chan-dong-sau-olympic-vi-nu-vdv-dua-xe-dap-dot-tu-c28a12823.html