Thanh Lực thắng "Quái kiệt bi-a", đấu số 1 thế giới tại bán kết World Championship

Trần Thanh Lực thắng “quái kiệt” Bury, gặp Dick Jaspers ở bán kết thế giới

Ở lượt trận tứ kết giải carom 3 băng (gọi tắt là 3C) vô địch thế giới 2024 diễn ra tối ngày 28/9 tại Bình Thuận, Trần Thanh Lực (hạng 20 thế giới) đã xuất sắc đánh bại “Quái kiệt bi-a” người Pháp Jeremy Bury (hạng 17 thế giới).

Trần Thanh Lực thắng kịch tính "quái kiệt" Bury

Trước khi màn so tài này diễn ra, người hâm mộ bi-a Việt Nam rất lo lắng cho Thanh Lực khi ở 2 vòng đấu trước đó, Bury đã lần lượt loại nhà đương kim vô địch Bao Phương Vinh và cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến.

Bước vào trận đấu với tâm thế cửa dưới, Thanh Lực đã nhập cuộc tốt để dẫn 11-2. Bury cho thấy sự đáng gờm khi qua mặt Thanh Lực và dẫn ngược lại 22-19. Với cú đánh 5 điểm, cơ thủ của Việt Nam đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao với chút lợi thế 25-24.

Sau nửa đầu hiệp 2 diễn ra giằng co, Thanh Lực bứt lên dẫn 47-39. Bury tung đường cơ 8 điểm để cân bằng cách biệt. Đúng lúc này, Thanh Lực bản lĩnh có cú đánh 3 điểm để thắng 50-47 sau 28 lượt cơ.

Cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers là đối thủ của Thanh Lực ở bán kết

Giành quyền vào bán kết, Thanh Lực sẽ chạm trán siêu sao số 1 thế giới Dick Jaspers, người đã thắng Chiêm Hồng Thái tại tứ kết với cách biệt 50-34 sau 27 lượt cơ, trong đó có cú đánh ghi 13 điểm.

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 29/9. Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Cho Myung Woo và Eddy Merckx. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 17h cùng ngày. Nhà vô địch sẽ nhận được 40.000 euro (hơn 1 tỷ đồng).

Cơ thủ Nguyễn Phúc Long bị loại tại giải Pool 9 bi Ho Chi Minh City Open 2024

Ở một diễn biến khác, sau lượt trận tứ kết giải Billiards Pool 9 bi Ho Chi Minh City Open 2024 kết thúc tối ngày 28/9 ở nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Quận 3, TP.HCM), giải đã xác định ra 4 ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch trị giá 35.000 USD (gần 900 triệu đồng).

Đại diện cuối cùng của Pool Việt Nam - Nguyễn Phúc Long bị loại

Sanjin Pehlivanvi (Bosnia And Herzegovina, hạng 47 thế giới) có chiến thắng kịch tính 11-10 trước Wu Kun Lin (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 8 TG). Cơ thủ hạng 2 thế giới người Hi Lạp Alex Kazakis vẫn giữ vững phong độ khi thắng 11-3 Ralf Souquet (hạng 41 TG). Carlo Biado (hạng 4 TG, Philippines) thắng 11-4 trước đàn em đồng hương Anthony Raga. Ở trận còn lại, Mario He (Áo, hạng 17 TG) thắng 11-8 trước Edward (Indonesia).

Trước đó, ở lượt trận vòng 1/8 kết thúc chiều cùng ngày, đại diện cuối cùng của Việt Nam là Nguyễn Phúc Long (hạng 129 TG) đã để thua 6-11 trước Sanjin Pehlivanvi. Dừng bước ở vòng 1/8, Phúc Long nhận cho mình 1.600 USD tiền thưởng (gần 40 triệu đồng).

4 ứng viên sáng giá cho chức vô địch 35.000 USD của Ho Chi Minh City Open 2024

Trong ngày 29/9, giải sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng với 2 lượt trận bán kết và chung kết. Trận bán kết 1 giữa Alex Kazakis và Mario He diễn ra lúc 12h. Bán kết 2 giữa Sanjin Pehlivanvi và Carlo Biado diễn ra lúc 15h. Trong khi đó, trận chung kết sẽ diễn ra lúc 18h.

