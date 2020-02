Thâm cung bí sử mỹ nhân Sharapova: "Bắt cá" 2 tay, 7 cuộc tình sóng gió

Thứ Bảy, ngày 29/02/2020 00:15 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Maria Sharapova là một tay vợt mạnh mẽ khi thi đấu và có "trái tim lạnh" trong chuyện tình cảm.

"Sóng gió cuộc tình" Maria Sharapova

Ở tuổi 32 Maria Sharapova đã quyết định giải nghệ, bởi cơ thể của cô không phù hợp để tiếp tục hoạt động với cường độ nặng. "Búp bê Nga" từng cho biết khi nào chia tay quần vợt mới lập gia đình và đây là thời điểm thích hợp để tay vợt Nga xây dựng tổ ấm cùng doanh nhân người Anh - Alexander Gilkes. Được biết, hai người yêu nhau từ năm 2017.

Sau 6 cuộc tình sóng gió, Sharapova đang hạnh phúc cùng doanh nhân người Anh - Gilkes

Trước đó, người "gõ cửa trái tim" Sharapova đầu tiên chính là tay vợt Juan Carlos Ferrero. Được biết họ chỉ đến với nhau trong thời gian ngắn vào năm 2005, trước khi nữ tay vợt cao 1m88 chủ động "nói lời cay đắng".

Tiếp theo Sharapova được cho là đã "cảm nắng" tay vợt điển trai tài năng người Mỹ - Andy Roddick khi tham dự US Open 2006. Dù Andy Roddick và Sharapova phủ nhận chuyện này, tuy nhiên phóng viên của tờ New York Times bắt được khoảnh khắc Sharapova mặc áo phông có thông điệp “Love is in the Air” khi tập với Roddick.

Năm 2007, Sharapova rơi vào "vòng tình ái" của Adam Levine (thủ lĩnh của ban nhạc Maroon 5), một tay "sát gái" bậc thầy. Cũng trong năm ấy, "Búp bê Nga" bị đá vì câu nói cực kỳ phũ phàng của nam ca sĩ: "Khi trên giường cô ấy chẳng khác gì khúc gỗ".

Thời mặn nồng cùng Dimitrov

Cũng chỉ sau đó 1 năm, Masha mở trái tim đến với Charlie Ebersol một nhà sản xuất chương trình truyền hình. Mối tình này kéo dài khá lâu, trước khi nữ tay vợt người Nga "ngã vào vòng tay" VĐV bóng rổ cao 2m01 Sasha Vujacic (Slovenia). Họ hẹn hò được 3 năm, tính cả chuyện đính hôn nhưng chia tay nhau vào năm 2012, trước thềm US Open.

Mối tình chính thức gần nhất của Masha là với "phi công trẻ" Grigor Dimitrov - người được mệnh danh là "Tiểu Federer". Họ quen nhau năm 2013 và chia tay vào năm 2015, mối tình "đồng nghiệp, chị em" chấm dứt khi người đẹp banh nỉ phát hiện Dimitrov lén lút qua lại với một nữ người mẫu. Đến năm 2016, Andres Velencoso, người mẫu Tây Ban Nha được cho là có qua lại với Masha.

Sharapova thử cảm giác mạnh "bắt cá 2 tay"

Bị cấm thi đấu vì sử dụng doping vào năm 2016, trong thời gian đó cô đã “thử làm những điều mình chưa từng làm”, theo lời của chính Sharapova trên tạp chí Vogue. Cô uống rượu nhiều hơn và không ngại tiết lộ rằng mình đã hẹn hò với 2 người cùng lúc: “Tôi cũng chẳng biết vì sao mình làm thế nữa, tôi chỉ nghĩ điều này thật mới lạ và tôi thích thế”.

Thời điểm yêu người mẫu Andres Velencoso có thể là lúc Sharapova "bắt cá 2 tay"

Sau khi chia tay Dimitrov rồi bị cấm thi đấu 1 năm vì sử dụng doping, tháng 5/2016 người ta phát hiện Masha "tay trong tay" với trai đẹp Tây Ban Nha, người mẫu Andres Velencoso. Không giống như những mối tình khác, lần này tình cảm giữa Sharapova và anh chàng người mẫu ra sao chẳng ai hay, ví như một bài văn chỉ có phần mở đầu mà không có thân bài và kết luận.

Nhiều khán giả khẳng định trong quãng thời gian này, Masha đã chơi trò "bắt cá hai tay" nên khi phát hiện được, anh chàng người mẫu - Andres Velencoso chủ động rút lui. Đây là quãng thời gian phải nghỉ vì thi đấu nên "Búp bê Nga" đã nghĩ ra nhiều cách để tiêu khiển và đây là một trong những "thú vui" trong năm 2016 của cô.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tham-cung-bi-su-my-nhan-sharapova-34bat-ca34-2-tay-7-cuoc-tinh-song-g...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tham-cung-bi-su-my-nhan-sharapova-34bat-ca34-2-tay-7-cuoc-tinh-song-gio-c9a757898.html