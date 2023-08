Rực lửa US Open: Djokovic áp sát kỷ lục vĩ đại của Federer nhờ... Alcaraz

Alcaraz chuẩn bị bước vào US Open 2023 với tư cách là đương kim vô địch. Tay vợt người Tây Ban Nha đã đánh bại Casper Ruud trong trận chung kết năm 2022 để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời giúp anh đảm bảo kết thúc năm đó với vị trí số 1 thế giới.

Alcaraz không vô địch US Open sẽ giúp Djokovic áp sát kỷ lục của Federer

Điều đó có nghĩa là “tiểu Nadal” sẽ phải bảo vệ 2000 điểm ở giải Grand Slam trên đất Mỹ năm nay nếu muốn duy trì vị trí đầu bảng xếp hạng ATP.

Đây là một nhiệm vụ khó khăn dành cho Alcaraz vì Djokovic, tay vợt số 2 thế giới, góp mặt ở US Open năm nay. Nole bị cấm tham dự giải đấu ở New York năm ngoái do chính sách tiêm chủng Covid-19 của chính phủ Mỹ đối với các công dân nước ngoái.

Hiện tại, Alcaraz chỉ hơn Djokovic 20 điểm trên bảng xếp hạng ATP. Ngôi sao 20 tuổi vừa giành được 600 điểm sau khi dừng bước ở tứ kết Rogers Cup (180 điểm) và thua Djokovic trong trận chung kết Cincinnati Masters (420 điểm).

Về phần Djokovic, chức vô địch Cincinnati Masters vừa qua mang về cho tay vợt người Serbia trọn vẹn 1000 điểm. Và nên nhớ, nhà vô địch Grand Slam 23 lần không tham dự 2 giải đấu Rogers Cup hay Citi Open trước đó.

Trái ngược với Alcaraz, Djokovic sẽ không phải bảo vệ bất kỳ điểm số nào ở US Open năm nay và điều đó giúp anh sáng cửa đòi lại ngôi số 1 thế giới. Ngay cả trong trường hợp khó xảy ra là Nole bị loại ở vòng 1 và Alcaraz không bảo vệ thành công danh hiệu, tay vợt người Serbia vẫn sẽ trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng ATP.

Nếu điều đó xảy ra, Djokovic gần như sẽ phá kỷ lục do Roger Federer nắm giữ trong suốt 5 năm qua. Tháng 6/2018, huyền thoại người Thụy Sĩ trở lại ngôi số 1 thế giới ở thời điểm 36 tuổi, 10 tháng và 10 ngày.

Djokovic sẽ cân bằng kỷ lục nói trên của Federer nếu Nole duy trì hoặc trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng ATP vào ngày 2/4/2024. Theo đánh giá, khả năng tay vợt người Serbia làm được điều đó là rất cao. Với phong độ kể từ đầu năm, Djokovic thậm chí đủ khả năng phá sâu kỷ lục của Federer.

Từ sau US Open đến thời điểm đấy, Djokovic phải bảo vệ số điểm tương đối lớn, trong đó đáng kể nhất là 1500 điểm ở ATP Finals và 2000 điểm ở Australian Open 2024. Lý do bởi Nole đang là đương kim vô địch hai giải đấu này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]