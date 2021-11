Nóng nhất thể thao sáng 7/11: HLV kỳ cựu tin Federer tham chiến Australian Open

HLV kỳ cựu tin Federer tham chiến Australian Open

HLV quần vợt hàng đầu Darren Cahill vừa lên tiếng khẳng định ông khá chắc chắn "Tàu tốc hành" Thuỵ Sỹ Roger Federer sẽ trở lại tại Australian Open sắp tới. Tay vợt 40 tuổi đã không thi đấu kể từ thất bại ở tứ kết Wimbledon năm nay, nơi anh tái phát chấn thương đầu gối và buộc phải phẫu thuật lần thứ 3.

Federer được kỳ vọng sẽ trở lại ngay ở Australian Open

Sau khi buộc phải kết thúc sớm mùa giải 2021, nhiều người hâm mộ đồn đoán rằng Federer khó có thể trở lại thi đấu. Tuy nhiên, ông Cahill lại tiết lộ Federer đã sẵn sàng thi đấu trở lại và Australian Open sẽ là giải đấu đánh dấu điều đó.

Naomi Osaka đánh dấu sự trở lại

Tay vợt cựu số 1 thế giới Naomi Osaka đã chính thức trở lại sân tập để chuẩn bị cho mùa giải 2022. Ngôi sao người Nhật Bản đã 4 lần vô địch các giải Grand Slam nhưng bất ngờ nghỉ thi đấu kể từ sau thất bại trước Leylah Fernandez ở vòng 3 US Open.

Sau trận thua Fernandez, Osaka đã rơi nước mắt và nói rằng cô sẽ tạm dừng thi đấu quần vợt một thời gian nhằm cân bằng lại mọi thứ. Osaka quyết định bỏ phần còn lại của mùa giải 2021 nhưng giờ đây, ngôi sao 24 tuổi đã sẵn sàng trở lại ở mùa giải mới.

Raducanu rạng rỡ trong clip quảng cáo trị giá 6 triệu bảng

Nhà vô địch US Open năm nay Emma Raducanu tiếp tục gặt hái được những thành công bên ngoài sân quần vợt khi xuất hiện cùng 15 ngôi sao thể thao người Anh khác trong một quảng cáo của kênh Sports Direct. Đây là clip quảng cáo được cho là có giá trị 6 triệu bảng.

Thông điệp của đoạn quảng cáo trên là "Go All Out This Christmas!", với ý nghĩa kêu gọi mọi người tạm gác lại những âu lo và bận rộn để tận hưởng mùa giải thể thao với tất cả sự hấp dẫn không thể chối từ.

Tyson Fury buồn bã sau thất bại của MU

Tay đấm hàng đầu người Anh Tyson Fury đã tỏ ra vô cùng buồn bã sau thất bại của MU trước Man City tại trận Derby Manchester. Fury đã có mặt trên khán đài VIP trên sân vận động Old Trafford để cổ vũ cho đội bóng yêu thích MU. Tuy nhiên, ngôi sao quyền anh 33 tuổi đã phải chứng kiến thất bại 0-2 đầy cay đắng của "Quỷ đỏ" trước sức mạnh vượt trội từ Man City.

