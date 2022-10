Nóng nhất thể thao sáng 4/10: Kyrgios không phải hầu tòa, vẫn dự Japan Open

Kyrgios không phải hầu tòa, vẫn dự Japan Open

Báo chí Nhật Bản cho biết tay vợt Nick Kyrgios vẫn sẽ có mặt tại Tokyo để thi đấu giải Japan Open mặc dù VĐV người Australia này đang bị xét xử vì cáo buộc hành hung và ngày mở đầu phiên xử cũng là ngày Kyrgios đấu trận ra quân. Kyrgios đã bị tố cáo hành hung bạn gái cũ Chiara Passari và phiên xử đáng lẽ đã mở vào tháng 8, nhưng được cho hoãn sang đầu tháng 10 và Kyrgios chỉ cần gửi luật sư tới.

Nick Kyrgios

Joshua đi phát nước cho VĐV marathon

Tay đấm boxing người Anh Anthony Joshua đã được người hâm mộ phát hiện xuất hiện trên đường phố London để phát nước cho các VĐV dự giải London Marathon năm nay. Joshua được cho là đã cùng một số cầu thủ và cựu nữ cầu thủ tình nguyện tham gia sự kiện này.

Swiatek bỏ giải đấu của ĐT Ba Lan

Tay vợt nữ số 1 thế giới và nhà tân vô địch US Open Iga Swiatek đã tuyên bố rút lui khỏi giải Billie Jean Cup và không thi đấu cho ĐT Ba Lan. Lý do là bởi lịch của giải này quá sát với thời gian thi đấu ở WTA Finals, giải đấu mà cô chắc chắn có suất và chưa từng vô địch. Billie Jean Cup kết thúc vào ngày 7/11 và ngay ngày hôm sau WTA Finals khởi tranh, do đó Swiatek đề cao WTA Finals hơn.

Ricciardo lấy mất chỗ của con trai Schumacher?

Nhiều nguồn tin cho biết đội đua Haas đang cân nhắc mời Daniel Ricciardo gia nhập sau khi tay đua này hết hợp đồng với đội McLaren ở cuối mùa giải F1 năm nay. Ricciardo đã mất phong độ trong mùa này khiến McLaren quyết định không gia hạn nhưng ở F1 chỉ có 2 đội đua đang tìm tay đua mới, đội Williams đang nhắm mục tiêu khác còn Haas định thay thế Mick Schumacher do con trai của huyền thoại Michael Schumacher thi đấu không tốt và tai nạn quá nhiều.

