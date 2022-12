Nóng nhất thể thao sáng 29/12: Nadal thừa nhận sa sút vì bận... trông con

Nadal thừa nhận sa sút vì bận... trông con

Trả lời truyền thông trước thềm giải tennis đồng đội United Cup, Rafael Nadal thừa nhận anh vẫn đang gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa nhiệm vụ làm bố với sự nghiệp tennis đỉnh cao.

Nadal gặp khó khi vừa phải làm bố, vừa phải giành thành tích tốt

Sau khi cùng vợ Mery Perello đón con trai đầu lòng hồi tháng 10, "Vua đất nện" liên tiếp bị loại sớm ở hai giải đấu mà anh tham dự là Paris Masters (thua Tommy Paul ở trận ra quân) và ATP Finals (thua 2, thắng 1, bị loại từ vòng bảng).

"Trong giải đấu đầu tiên kể từ khi làm cha, tôi đã thua ở trận ra quân. Đến giải đấu thứ 2 (ATP Finals), tôi đưa em bé đi cùng và... bị loại ngay vòng bảng, dù thắng trận cuối vòng bảng. Tất nhiên tôi vẫn cần phải cải thiện thành tích phải không?", Nadal hài hước tuyên bố.

Deontay Wilder bất ngờ chê bai Mike Tyson

Trên World Boxing News, Deontay Wilder vừa làm "dậy sóng" dư luận khi hết lời chê bai Mike Tyson. Theo Wilder, Mike Tyson chưa đánh bại đối thủ nào được liệt vào hàng ngũ huyền thoại, thậm chí 2 cái tên hiếm hoi thuộc nhóm này từng đối đầu "Iron Mike" là Evander Holyfield và Lennox Lewis đều đã đánh bại anh.

Casper Ruud đã hết giận Kyrgios

Tay vợt số 3 thế giới, Casper Ruud tiết lộ anh đã có thể "nói lời chào" với Nick Kyrgios sau quãng thời gian dài căng thẳng. "Mối thù" giữa đôi bên bắt đầu tại Rome Masters 2019, thời điểm Kyrgios tuyên bố Ruud là "thằng ngốc trên sân", thậm chí kêu gọi ATP cấm đàn em thi đấu trong 6 tháng.

Võ sĩ bị bắt trước khi thượng đài 10 ngày

Mới đây, võ sĩ boxing Gervonta Davis vừa bị cảnh sát Florida (Mỹ) bắt giữ vì hành vi bạo lực gia đình. Đáng nói hơn, sự cố diễn ra chỉ 10 ngày trước khi Davis bước vào trận so găng với đối thủ Ryan Garcia tại nhà thi đấu Capital One (Washington, DC), do đó khả năng anh thượng đài còn bỏ ngỏ.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-29/12-nadal-thua-nhan-sa-sut-vi-ban-tr...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-29/12-nadal-thua-nhan-sa-sut-vi-ban-trong-con-c28a45560.html