Nóng nhất thể thao sáng 26/8: Huyền thoại cảnh báo bộ ba Djokovic - Alcaraz - Sinner

Huyền thoại cảnh báo bộ ba Djokovic - Alcaraz - Sinner

Trước thềm US Open, huyền thoại John McEnroe đã gửi lời cảnh báo tới ba ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Novak Djokovic, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. "Giải đấu này không thuộc về ai cả. Tôi có trong tay danh sách dài những tay vợt có thể lên ngôi ngoài 3 cái tên thường được nhắc tới. Alexander Zverev có thể gây bất ngờ, Daniil Medvedev cũng vậy dù cậu ta vừa liên tục thua tại Canadian Open và Cincinati Open. Một vài tay vợt Mỹ cũng có thể tạo nên bất ngờ".

Huyền thoại John McEnroe

Sao golf Hàn Quốc bất ngờ giải nghệ

Kim In Kyung, nữ golf thủ nổi tiếng của Hàn Quốc vừa bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 36 sau thất bại tại giải AIG Women's Open 2024. Tay golf này chỉ đứng vị trí thứ 81 với thành tích trên 11 gậy so với tiêu chuẩn (+11). Danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của Kim In Kyung là vô địch Women British Open 2017.

Cựu sao UFC không tin McGregor có thể trở lại

Trong buổi nói chuyện mới đây, Matt Brown, cựu võ sĩ của sàn UFC thẳng thắn cho rằng Conor McGregor không thể trở lại thi đấu đỉnh cao và võ sĩ người Ireland chỉ đang cố giữ sức nóng cho tên tuổi của bản thân. Theo Brown đánh giá khả năng trận đấu giữa McGregor và Chandler diễn ra chỉ khoảng 20%.

Duplantis lại phá kỷ lục nhảy sào của nam

Nhà vô địch Olympic, Armand Duplantis lại vừa phá kỷ lục thế giới trong môn nhảy sào của nam tại Diamon League Silessia. Như thường lệ, VĐV người Thụy Điển lại nhích thêm 1cm so với kỷ lục cũ vừa lập tại Olympic Paris 2024 với mức xà 6,26m. Đây là lần thứ 10 Duplantis phá kỷ lục thế giới trong bộ môn này.

Max Verstappen vẫn cực kỳ tự tin

Sau khi để thua Lando Norris tại DutchGP, Max Verstappen nâng chuỗi không chiến thắng lên con số 5 tại giải đua xe công thức 1 2024. Mặc dù vậy, tái lái này vẫn cực kỳ tự tin khi đang nắm ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

"Vài chặng vừa qua kết quả không được như ý và tôi hiểu đó là cảnh báo cho bản thân. Nhưng mọi người đừng quá hoang mạng. Vấn đề về xe đua sẽ được chúng tôi giải quyết nhanh chóng. Chúng tôi hiểu rõ tình hình của bản thân và cần phải cải thiện tình hình nhanh hơn để tránh cậu chuyện này lặp lại".

