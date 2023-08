Nóng nhất thể thao sáng 25/8: Sao nam được Nadal huấn luyện, Alcaraz mời đánh đôi

Nam ca sĩ "khoe" được Nadal huấn luyện, Alcaraz mời đánh đôi

Trong dịp tham dự giải tennis biểu diễn "Stars of the Open Exhibition Match" tại New York (Mỹ), Sebastian Yatra, nam ca sĩ nổi tiếng người Colombia đã hào hứng kể về kỷ niệm gặp gỡ Rafael Nadal và Carlos Alcaraz. Theo Yatra, anh được đích thân Nadal huấn luyện khi tới thăm học viện tennis của "Vua đất nện", đồng thời nhận lời mời... đánh đôi ở US Open từ Alcaraz:

Yatra hào hứng khi gặp gỡ Nadal, Alcaraz

"Tôi thật may mắn khi được làm việc cùng HLV giỏi nhất và cũng là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, Nadal. Với Carlos, cậu ấy luôn nói với tôi về dự định tham dự nội dung đánh đôi ở US Open, bản thân tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ tham dự vào năm sau", trích lời Yatra trên Sportskeeda.

Saudi Arabia tổ chức Next Gen ATP Finals

Mới đây, Hiệp hội tennis chuyên nghiệp (ATP) thông báo đã đạt thỏa thuận tổ chức Next Gen ATP Finals, giải đấu dành cho 8 tay vợt nam hàng đầu độ tuổi U21 tại Saudi Arabia tới năm 2027. Mùa 2023, Next Gen ATP Finals diễn ra tại nhà thi đấu King Abdullah Sports City từ 28/11 tới 2/12.

Bên cạnh đó, số tiền thưởng của giải cũng tăng tăng hơn 40%, từ 1,4 triệu USD lên 2 triệu USD. Đây là lần đầu tiên một sự kiện ATP chính thức được tổ chức tại Saudi Arabia.

MIke Tyson cảnh báo Fury coi chừng nắm đấm của Ngannou

Trên chương trình truyền hình "The Jim Rowe Show", huyền thoại boxing Mike Tyson đã lên tiếng cảnh báo Tyson Fury dè chừng Francis Ngannou ở cuộc chạm trán vào ngày 28/10. Được biết, nhà cựu vô địch boxing thế giới đang nằm trong thành phần ban huấn luyện của Ngannou.

“Fury chưa bao giờ thượng đài với ai có cú đấm mạnh như Ngannou. Cậu ta đấm như thể để cho bề trên biết mình là ai vậy", Mike Tyson tuyên bố.

Joshua ủng hộ Fury, Usyk thắng trận

Trả lời phỏng vấn Sky Sports News, Anthony Joshua khẳng định anh sẽ ủng hộ 2 đại kình địch Tyson Fury và Oleksandr Usyk ở những trận đấu sắp tới.

Theo kế hoạch, Fury chuẩn bị thượng đài với cựu vô địch UFC Francis Ngannou vào ngày 28/10, còn Usyk bước vào trận đấu bảo vệ các đai vô địch WBA (Super), IBF và WBO hạng nặng với Daniel Dubois vào ngày 27/8. Về phía Joshua, "Quyền vương" đang tích cực đàm phán để so găng Deontay Wilder vào đầu năm 2024.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]