Nóng nhất thể thao sáng 20/8: Djokovic, Sinner dự giải pickleball trước US Open

Djokovic, Sinner dự giải pickleball trước US Open

Mới đây, Novak Djokovic và Jannik Sinner được xác nhận sẽ tham dự giải pickleball giao hữu có tên gọi "The Head NYC Mash Up". Sự kiện còn có sự góp mặt của tay vợt nữ hạng 9 WTA Barbora Krejcikova cùng ngôi sao pickleball Callie Jo Smith, người từng đoạt 11 danh hiệu và được xem là một trong những lá cờ đầu của pickleball thế giới. Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra vào ngày 22/8, chỉ vài ngày trước thời điểm US Open khởi tranh (26/8 đến 8/9).

Djokovic, Sinner tranh tài tại giải pickleball "The Head NYC Mash Up"

Andy Murray tổ chức tiệc "về hưu" tại dinh thự 5 triệu bảng

Trả lời phỏng vấn trang Express, cựu tay vợt số 1 Vương quốc Anh Tim Henman tiết lộ Andy Murray đã tổ chức một bữa tiệc nhân sự kiện giã từ tennis đỉnh cao. Được biết, bữa tiệc diễn ra tại dinh thự trị giá 5 triệu bảng của cùng sự tham dự của 30 vị khách mời đặc biệt.

Murray chính thức xác nhận quyết định giải nghệ sau Olympic Paris. Cựu tay vợt 37 tuổi trải qua tổng cộng 1001 trận đánh đơn, giành 2 huy chương vàng Olympic, 3 Grand Slam cùng danh hiệu Davis Cup.

3 sao NBA góp mặt tại trận đấu từ thiện của Yao Ming

Theo Courtside Buzz, 3 ngôi sao thuộc giải nhà nghề Mỹ (NBA) gồm Paul George, James Harden và Jimmy Butler sẽ tham gia trận bóng rổ do huyền thoại Yao Ming tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc). Doanh thu từ trận đấu được quyên góp cho tổ chức từ thiện của Yao Ming, nhằm mục địch mang lại cho thanh thiếu niên cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua thể thao.

Fury từng đấu tập với Joshua

Trả lời phỏng vấn Express, Tyson Fury tiết lộ từng đấu tập với Anthony Joshua vào năm 2010, thời điểm "Quyền vương" mới 20 tuổi và thi đấu nghiệp dư. Thời điểm hiện tại, dù đang là những võ sĩ hàng đầu cũng như từng giữ đai vô địch boxing hạng nặng thế giới, cả 2 chưa từng chính thức so găng trên sàn đấu.

