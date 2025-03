Nóng nhất thể thao sáng 19/3: Nhà cựu vô địch thế giới gia nhập CLB bóng chuyền nam Công an TP.HCM

Nhà cựu vô địch thế giới gia nhập CLB bóng chuyền nam Công an TP.HCM

Đội bóng chuyền nam Công An TP.HCM, nhà vô địch giải hạng A quốc gia 2024, đã có bước đi quan trọng nhằm tăng viện cho chiến dịch VĐQG 2025 khi tuyển mộ thành công chủ công người Ba Lan Michal Kubiak. Cầu thủ từng 2 lần vô địch thế giới các năm 2014 & 2018 đã ở tuổi 37 nhưng vẫn thi đấu đỉnh cao và vừa đoạt giải VĐQG Trung Quốc với CLB Shanghai Bright.

Michal Kubiak trong màu áo Ba Lan tại giải vô địch thế giới 2018

Sự gia nhập của Kubiak đã hoàn tất 3 suất ngoại binh của CLB Công an TP.HCM ở giải VĐQG 2025, trước đó họ đã bổ sung Tamamilang Rendy (Indonesia) và Julio Cesar Cardenas (Cuba) vào đội hình. Bộ ba này sẽ cùng các cầu thủ Công an TP.HCM ra mắt ở trận gặp LPBank Ninh Bình vào ngày 22/3 tới, mở màn giai đoạn 1 của giải VĐQG.

Sao trẻ Fonseca vỡ vạc ra được nhiều điều

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tài năng trẻ Joao Fonseca tiết lộ đã học thêm được nhiều bài học mới khi đối đầu với những tay vợt hàng đầu thế giới trong thời gian vừa qua. "Phong cách của tôi là tấn công ngay khi bước vào sân. Đó là điều tôi luôn muốn làm. Tuy nhiên, tôi dần nhận ra tôi cần phải ra quyết định đúng đắn hơn ở nhiều thời điểm. Tôi cũng cần phải vững vàng hơn".

Usyk có thể đấu với nhà cựu vô địch UFC

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Oleksandr Usyk thừa nhận khả năng thi đấu với cựu vô địch UFC, Alex Pereira. "Tôi có nghe nói về câu chuyện đó và rất hứng thú. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ được bàn tới sau trận đấu bảo vệ đai với Daniel Dubois. Tôi biết mọi chuyện vẫn chỉ là câu nói đùa nhưng có thể biến thành sự thật bất kỳ lúc nào".

Rory McIlroy tự tin bước vào The Masters 2025

Trước thềm The Masters 2025, cựu số thế giới Rory McIlroy tự tin bản thân đang có "phiên bản tốt nhất kể từ trước tới nay". Tay golf người Bắc Ireland vừa giành chiến thắng tại giải The Players Championship. "Tôi cảm thấy bản thân đã hoàn thiện hơn so với vài năm trước. Giờ đây tôi có thể chơi tốt trong mọi điều kiện và trạng thái. Tôi đã phát bóng tốt hơn, đánh bóng theo chiều gió tốt hơn. Điều quan trọng là tôi giữ được sự tập trung cao độ".

Hé lộ lịch thi đấu của Sinner

Theo công bố từ ban tổ chức Hamburg Open, Jannik Sinner quyết định tham dự giải đấu diễn ra từ ngày 17 đến 24/5. Đây là lần đầu tiên Sinner tham dự giải đấu này và sẽ là giải đấu thứ hai tay vợt người Italia tham dự sau khi mãn hạn "treo vợt". Trước đó, Sinner sẽ tham dự Rome Masters tại quê nhà Italia.