Nóng nhất thể thao sáng 19/3: Djokovic chính thức lỡ hẹn Miami Masters

Djokovic chính thức hết cơ hội dự Miami Masters

Bất chấp áp lực bằng thư từ Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và 2 thượng nghị sĩ cùng bang Tổng thống Joe Biden đã từ chối cấp quyền miễn trừ tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 với Novak Djokovic. Việc này khiến Nole không thể nhập cảnh vào Mỹ và chính thức vắng mặt ở Miami Open sau khi không được tham dự Indian Wells Masters vì lý do tương tự.

Novak Djokovic không thể dự Miami Open năm nay

Djokovic là tay vợt nam duy nhất trong top 100 thế giới vẫn chưa tiêm vaccine phòng dịch Covid-19. Anh sẽ chỉ được nhập cảnh vào Mỹ sau ngày 11/5, thời điểm quy tắc bắt buộc công dân ngoại quốc đến xứ sở cờ hoa phải tiêm vaccine phòng dịch bệnh này được bãi bỏ. Djokovic sẽ trở lại thi đấu ở giải Monte Carlo Masters trên sân đất nện tại Monte Carlo, Monaco từ 9-16/4.

Sabalenka tức giận

Aryna Sabalenka đáng lẽ sẽ đấu Lesia Tsurenko tới từ Ukraine ở vòng 3 giải Indian Wells nhưng Tsurenko đã bỏ cuộc và sau đó lấy lý do rằng mình rút vì Sabalenka là người Belarus và ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Điều này khiến Sabalenka tức giận đáp trả: “Tôi không kiểm soát hành động của chính phủ nước tôi và tôi đã bày tỏ quan điểm chống chiến tranh từ trước rồi. Tôi biết một số đồng hương của tôi và VĐV Nga còn đứng ra giúp đỡ Ukraine, thế nên đừng có lấy quốc tịch ra để chỉ trích tôi. Tôi nghĩ cô ta (chỉ Tsurenko) xin rút là vì ông HLV của cô ta gây sức ép chứ liên quan gì tôi?”.

Aryna Sabalenka

Trận Fury – Usyk bất ngờ có nguy cơ bị hoãn

Bên quản lý của Tyson Fury cho biết trận boxing giữa anh với Oleksandr Usyk chưa chắc sẽ diễn ra do các bên đang có mâu thuẫn về việc chia tiền. Do Saudi Arabia không thể bảo đảm sân bãi nên trận đấu được dời về London (Anh) nhưng phía liên đoàn WBC lại đang đòi chia phần trong vụ này do Fury sẽ bảo vệ đai vô địch của họ.

Wilder bị đồn bỏ boxing

Dư luận đang đồn về việc Deontay Wilder có thể sẽ chấm dứt boxing do đã không thi đấu trong 5 tháng qua và cũng không có thông tin về việc võ sỹ người Mỹ có chuẩn bị tập luyện cho trận nào không. Wilder mặc dù hứa hẹn sẽ tiếp tục sau khi thua 2 trận liên tiếp trước Tyson Fury nhưng giờ lại đang có lời đồn anh này sẽ hẹn đấu nhà cựu vô địch UFC Francis Ngannou trong 2 trận đấu.

Svitolina trở lại sau sinh

Elina Svitolina sau khoảng nửa năm sinh nở chăm con sẽ trở lại tennis vào tháng sau ở giải Charleston Open. Cô đẻ con vào tháng 10/2022 và mới chỉ gần đây tập trở lại ở Monaco trước khi quyết định thi đấu ở Charleston do được mời dự với suất đặc cách.

