Nóng nhất thể thao sáng 19/12: Halep trở lại Australian Open bằng suất đặc cách

Halep được đặc cách dự vòng loại Australian Open

Simona Halep đã được trao suất đặc cách ở Australian Open 2025. Halep sau án doping đã trở lại thi đấu hồi tháng 3 năm nay và hiện đang xếp hạng 877 thế giới. Cô là Á quân Australian Open năm 2018 và ban tổ chức giải đã quyết định trao cho cô cơ hội thi đấu ở giải Grand Slam này, giải đấu cô lần gần nhất tham dự là năm 2022.

Simona Halep

Pliskova vắng mặt ở Australian Open

Cựu số 1 thế giới Karolina Pliskova công bố cô không thể dự Australian Open 2025 như kỳ vọng. Chấn thương của Pliskova từ sau US Open đã phải nhờ đến phẫu thuật để chữa trị, dù vậy tay vợt người CH Czech sẽ phải nghỉ thêm 2 tháng đầu của năm 2025. Pliskova cho biết cô đang không thể chạy hay vận động mạnh, nên chưa thể bắt đầu tập luyện lại.

HLV Italia chê lối chơi của LPB Ninh Bình

LPB Ninh Bình đã thua 0-3 trong cả 2 trận đầu tiên của vòng bảng ở giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ thế giới 2024. Mặc dù đối thủ đều là những đội mạnh hơn, HLV người Italia Fabio Menta đã chê rằng lối đánh của LPB Ninh Bình quá dễ đoán khi chỉ mong chờ vào các cú đánh của Bích Tuyền. “Các tay chắn của đối thủ đã biết cầu thủ nguy hiểm nhất của LPB Ninh Bình là ai, ấy thế mà lối chơi vẫn cứ tập trung bóng vào người đó”, HLV Menta nhận định.

Chỉ số người xem giải NBA giảm mạnh

Tờ New York Times cho biết mặc dù là giải bóng rổ uy tín nhất thế giới, giải NBA mùa 2024/25 đang có sự tụt giảm kỷ lục về lượng người xem với tỷ lệ giảm 19% so với mùa trước, trong khi mùa trước vốn đã có tỷ lệ giảm so với những mùa trước đó. Đang có rất nhiều sự chỉ trích về chất lượng thi đấu của NBA, các cầu thủ ném 3 điểm quá nhiều và trọng tài bắt sai hoặc bỏ qua nhiều lỗi, trong khi các trận đấu diễn ra không đúng giờ và người xem phải đăng ký nhiều dịch vụ với chi phí cao để xem đủ các trận.