Ninh Bình: Điểm hẹn mới của bóng chuyền

Điều kiện tiên quyết để hoạt động TDTT được phép tổ chức, cụ thể là Giải Vô địch quốc gia của nhiều bộ môn, là phải tuân thủ "Quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" do Chính phủ ban hành tháng 10-2021. Quy trình "bong bóng khép kín" được tất cả bộ môn áp dụng, kèm theo yêu cầu của các địa phương đăng cai về việc chấp hành nghiêm quy định 5K, khai báo y tế cũng như tổ chức xét nghiệm Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho lực lượng HLV, VĐV, trọng tài tham dự giải.

Nhận lời đăng cai một bảng đấu tại vòng 2 Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia nhưng trong điều kiện hiện nay, Quảng Nam chỉ có thể làm chủ nhà của Giải Vô địch bóng bàn Báo Nhân Dân 2021 và xin rút lui quyền tổ chức giải bóng chuyền. Quyết định của Quảng Nam ít nhiều tạo thêm áp lực cho ban tổ chức giải cũng như VFV, bởi địa phương đồng đăng cai là Đắk Nông không thể một mình gánh vác trọng trách này.

Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình sẽ tụ hội các đội bóng chuyền hay nhất nước về tranh tài. (Ảnh: ĐÀO TÙNG)

Theo ông Lê Trí Trường - Tổng Thư ký VFV, 2 vòng đấu cuối cùng của Giải Vô địch quốc gia sẽ chuyển về thi đấu tại tỉnh Ninh Bình. Quyết định này nhận được sự đồng tình mạnh mẽ bởi Ninh Bình nằm trên trục giao thông khá thuận tiện, giúp tất cả đội bóng tham dự giải hạn chế việc di chuyển quá nhiều, đồng thời góp phần bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh.

Như vậy, vòng 2 và vòng chung kết Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia - Cúp Bamboo Airways 2021 sẽ khởi tranh vào ngày 14-12 tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình và kéo dài đến hết ngày 25-12, mỗi ngày sẽ có 6 trận đấu thay vì 4 như kế hoạch trước đây.

Khoảng nghỉ giữa 2 giai đoạn của vòng 2 sẽ bị hủy bỏ để bảo đảm rút ngắn thời gian tổ chức. Ban tổ chức địa phương sẽ chịu trách nhiệm xây dựng phương án bảo đảm yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 cho các đội bóng và lực lượng tham dự giải.

