Nhận định tennis ATP Finals ngày 6: Alcaraz giải bài toán khó

Carlos Alcaraz – Alexander Zverev: 20h, 15/11

Alcaraz gặp khá nhiều khó khăn từ đầu giải khi anh bị ốm trước trận gặp Casper Ruud, làm ảnh hưởng đến các buổi tập sau đó. Tuy nhiên, anh vẫn đánh bại Andrey Rublev (mà không phải đối mặt với điểm break nào) để duy trì cơ hội đi tiếp. Mặc dù vậy, tình thế vẫn rất phức tạp; ngay cả khi thắng Zverev trong 2 set tối nay, Alcaraz cũng chưa chắc chắn sẽ đi tiếp.

Alcaraz ngay cả khi thua Zverev vẫn có thể đi tiếp

Kết quả trận Ruud – Rublev sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội của người thắng trận này. Đặc biệt, Alcaraz dù thua 2 set trước Zverev vẫn có khả năng đi tiếp. Alcaraz chưa phải là tay vợt nổi bật tại ATP Finals, khi mới chỉ thắng 3 trận (tình cờ là cả 3 trận này đều trước các đối thủ người Nga) và năm ngoái anh đã thua Zverev trong trận ra quân dù sau đó vào được bán kết.

Khác với Alcaraz, Zverev có quyền tự quyết dù chưa chắc suất vào vòng trong, nhờ đã thắng cả 2 trận đầu. Zverev có thể bị loại nếu thua Alcaraz trong 2 set và Casper Ruud thắng Andrey Rublev cũng trong 2 set, đồng thời cả Alcaraz và Ruud phải có tỷ lệ phần trăm ván thắng cao hơn Zverev.

Alcaraz và Zverev đang ngang bằng về đối đầu sau 10 trận gặp nhau, nhưng Zverev đã toàn thắng cả 2 lần gặp trên mặt sân cứng trong nhà. Với kinh nghiệm vô địch ATP Finals năm 2018 và 2021, tay vợt người Đức sẽ là thách thức rất lớn cho Alcaraz.

Casper Ruud – Andrey Rublev: 2h, 16/11

Ruud gặp khá nhiều may mắn khi được suất tham dự do Djokovic rút lui, sau đó lại thắng Alcaraz trong lúc tay vợt này bị ốm. ATP Finals là giải đấu mang nhiều may mắn cho Ruud vì anh luôn vào được bán kết dù chưa từng vô địch, và anh đang hy vọng may mắn sẽ tiếp tục với mình đêm nay.

Rublev (trái) đang ở tình thế bất lợi và đã thua cả 2 lần đấu Ruud ở ATP Finals trước đây

Nếu Zverev thắng Alcaraz, Ruud có khả năng lớn sẽ đi tiếp kể cả khi thua Rublev. Nhưng nếu Alcaraz thắng, Ruud sẽ phải đánh bại Rublev, thậm chí phải thắng trong 2 set và thua càng ít ván càng tốt.

Rublev đã thua cả 2 trận vừa qua, vì vậy không chỉ cần thắng Ruud trong 2 set, anh còn cần thắng một cách áp đảo và hy vọng Zverev đánh bại Alcaraz. Tay vợt người Nga này đã 4 lần dự ATP Finals nhưng 3 lần bị loại ở vòng bảng, và hiện đang có chuỗi thua 5 trận liên tiếp ở giải này.

Dù Rublev thắng 5 trong 7 lần gặp Ruud, nhưng tại ATP Finals Ruud đã hạ Rublev cả 2 lần gặp nhau, mặc dù sân cứng trong nhà không phải là điểm yếu của Rublev. Do đó đây sẽ là một trận đấu rất khó dự đoán.

