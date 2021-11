Nhận định ATP Finals ngày 5: Medvedev thảnh thơi, Zverev coi chừng

Alexander Zverev – Hubert Hurkacz: 20h, 18/11

Zverev bỏ lỡ cơ hội để lên dẫn đầu bảng Đỏ sau khi thua trận thứ 5 liên tiếp trước Daniil Medvedev, mặc dù màn trình diễn lần này của anh là khá hơn hẳn so với trận hủy diệt tại Paris Masters. Mặc dù vậy việc thắng được 1 set trước Medvedev lẫn hạ được Matteo Berrettini ở trận ra quân có nghĩa Zverev đang kiểm soát được tình hình, thắng Hurkacz là anh sẽ có vé vào bán kết.

Zverev chưa chắc vé khi vẫn phải thắng Hurkacz ở lượt cuối vòng bảng

Trong khi đó Hurkacz tỏ ra lạc nhịp trong trận thua Jannik Sinner, trận đấu mà anh không thể hiện được dấu ấn gì mặc dù đã có ngày ra quân không đến nỗi tệ trước Medvedev. Có một số thông tin cho rằng Hurkacz đang bị chấn thương và có thể rút khỏi giải, qua đó Aslan Karatsev sẽ vào thi đấu thay. Anh phải thắng Zverev lẫn Medvedev hạ Sinner để có thể đi tiếp.

Zverev đang có phong độ cao hơn và được xem là một trong 3 tay vợt có phong độ tốt nhất trong nửa sau của năm 2021, đặc biệt sau Olympic. Hurkacz có rất ít cửa thắng và sẽ không ngạc nhiên nếu tay vợt này rời giải sớm trong lần đầu góp mặt.

Daniil Medvedev – Jannik Sinner: 3h, 19/11

Sinner thay thế đồng hương Berrettini và đã có màn ra mắt ấn tượng trong trận gặp Hurkacz, thể hiện hết cỡ khả năng đánh baseline của mình để áp đảo trận đấu từ đầu chí cuối. Dù vậy Sinner đang không ở thế có thể định đoạt được vé đi tiếp, anh vừa phải thắng Medvedev vừa phải mong Zverev thua Hurkacz.

Medvedev đã an toàn có vé bán kết

Medvedev đã có phong độ tốt từ sau US Open và không ngạc nhiên khi anh tiếp tục duy trì phong độ đó tại Turin lúc này. Anh không phải chịu sức ép thắng thua ở trận này do đã chắc vé nên có thể giữ sức, nhất là do mặt sân trong nhà ở ATP Finals cho phép bóng đi nhanh và là một lợi thế cho Sinner, người thích chơi quyết liệt từ cuối sân và kết thúc điểm số nhanh nhất có thể.

Medvedev kể cả chơi với 50% sức lực vẫn sẽ tỏ ra rất khó để Sinner có thể đánh bại được. Một chiến thắng không nằm ngoài khả năng của tay vợt trẻ chủ nhà, nhưng anh sẽ phải vất vả để đạt được mục tiêu ấy.

Lịch thi đấu tennis giải ATP Finals 2021

Tennis đơn nam ATA Finals - bảng đỏ - lượt trận cuối Thứ năm 18/ 11/2021 20:00 Alexander Zverev Hubert Hurkacz ON Sports, K+Sport2 Thứ sáu 19/ 11/2021 03:00 Daniil Medvedev Jannik Sinner ON Sports, K+Sport2 Tennis đôi nam ATA Finals - bảng xanh - lượt trận cuối Thứ năm 18/ 11/2021 17:30 Marcel Granollers/Horacio Zeballos Kevin Krawietz/Horia Tecau Thứ sáu 19/ 11/2021 00:30 Mate Pavic/Nikola Mektic Ivan Dodig/Filip Polasek

