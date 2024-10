Nhà vô địch thế giới "quay xe" quan điểm về cơ thủ Việt Nam, bị loại khỏi Reyes Cup

Joshua Filler, đương kim vô địch pool 8 bi thế giới, vừa nhận án phạt nặng từ World Nineball Tour (hệ thống các giải bi-a 9 bi - WNT) khi bị loại khỏi đội tuyển châu Âu tham dự Reyes Cup 2024. Quyết định này được đưa ra sau khi Filler thay đổi quan điểm về lệnh cấm của Liên đoàn Pool Thế giới (WPA) đối với các cơ thủ Việt Nam, gây bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ và giới chuyên môn.

Filler ủng hộ WPA, do đó anh sẽ không góp mặt ở các giải đấu do WNT tổ chức

Cú "quay xe" của Filler và sự thất vọng từ đồng nghiệp

Trước đó, Filler cùng nhóm các cơ thủ hàng đầu thế giới, bao gồm Jayson Shaw và Francisco Sanchez Ruiz, công khai chỉ trích WPA, yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm đối với các cơ thủ Việt Nam và châu Á. Các cơ thủ này đã tuyên bố sẽ tẩy chay mọi giải đấu do WPA tổ chức cho đến khi lệnh cấm được gỡ bỏ. Filler khi ấy được coi là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất.

Tuy nhiên, 9/2024, Filler bất ngờ thay đổi lập trường và quyết định tham dự giải đấu 8 bi thế giới do WPA tổ chức tại New Zealand. Anh đưa ra ba lý do: đầu tư tài chính lớn cho các giải đấu của WPA, mong muốn từ nhỏ là vô địch 8 bi thế giới, và sự đồng hành cùng vợ trong các giải đấu của WPA.

Quyết định này nhanh chóng bị chỉ trích nặng nề, khi nhiều người cho rằng Filler đã "phản bội" với đồng nghiệp và người hâm mộ.

Skyler Woodward, phản ứng rõ nét nhất: "Khi đưa ra thông điệp cùng nhau, tôi cứ tưởng chúng ta phải đứng kề vai nhau mới đúng. Tôi tức điên và thất vọng vì có những cơ thủ không giữ lời hứa".

Dương Quốc Hoàng đang thi đấu ở Hanoi Open sẽ là thành viên của đội châu Á dự Reyes Cup vào 15/10

Reyes Cup và sự thay thế Filler

Reyes Cup 2024, giải đấu lần đầu tiên diễn ra tại Manila (Philippines) từ 15/10 đến 18/10, sẽ chứng kiến sự đối đầu giữa các đội tuyển châu Âu và châu Á. Thay đổi từ Filler, WNT quyết định loại tay cơ đang giữ hạng 7 của hệ thống này khỏi đội tuyển châu Âu và thay thế bằng David Alcaide.

Đội tuyển châu Âu hiện bao gồm các tay cơ Jayson Shaw, Francisco Sanchez Ruiz, Mickey Krause, Eklent Kaci và David Alcaide. Trong khi đó, đội châu Á có sự góp mặt của những tay cơ hàng đầu như Johann Chua (Philippines), Ko Pin Yi (Đài Loan, Trung Quốc), Aloysius Yapp (Singapore), Carlo Biado (Philippines) và Dương Quốc Hoàng của Việt Nam.

Joshua Filler, sinh năm 1997 tại Đức, nằm trong những cơ thủ trẻ tuổi và tài năng nhất của làng bi-a thế giới. Với thành tích đáng nể, bao gồm chức vô địch pool 9 bi thế giới năm 2018 và pool 8 bi năm 2024, Filler từng là biểu tượng của sự cống hiến, nỗ lực. Tuy nhiên, quyết định gần đây của anh đã khiến nhiều người hâm mộ thất vọng và đặt dấu hỏi về tinh thần thể thao cao thượng của nhà vô địch này.

Do không còn ủng hộ WNT, Filler cũng sẽ không tham dự sự kiện Hà Nội Open Championship, giải đấu do WNT tổ chức từ 8-13/10.

WNT chuyên tổ chức các giải đấu pool 9 bi quốc tế, độc lập và trở thành đối thủ WPA. Được thành lập vào năm 2023, WNT ra đời với mục tiêu phát triển và chuyên nghiệp hóa các giải pool 9 bi, hướng tới việc tạo ra một môi trường cạnh tranh toàn cầu cho các cơ thủ hàng đầu. WNT khác biệt với WPA ở chỗ tổ chức này không chỉ tập trung vào việc quản lý các giải đấu mà còn chú trọng vào việc tối ưu hóa trải nghiệm thi đấu và quảng bá pool 9 bi như một môn thể thao giải trí, chuyên nghiệp. Sự ra đời của WNT đã tạo nên sự cạnh tranh trực tiếp với WPA, đặc biệt khi hai tổ chức này có những khác biệt về quan điểm trong việc cấp phép và tổ chức các giải đấu lớn, chẳng hạn như Hanoi Open, sự kiện không được WPA công nhận nhưng lại do WNT tổ chức. Chính sự khác biệt trong chiến lược phát triển và các quyết định tổ chức giải đấu đã gây ra nhiều mâu thuẫn giữa WNT và WPA. Trong đó, câu chuyện liên quan đến vấn đề cấm thi đấu đối với các cơ thủ Việt Nam và châu Á tham dự các sự kiện không do WPA tổ chức đã làm xôn xao cộng đồng bi-a thời gian vừa qua.

