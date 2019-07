Nadal "song kiếm hợp bích" Federer lần thứ 2: "Tàu tốc hành" nói gì?

Thứ Ba, ngày 23/07/2019 00:15 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - Tin tennis) Sau 2 năm, người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến bộ đôi kỳ phùng địch thủ huyền thoại Rafael Nadal và Roger Federer đánh cặp đôi với nhau để tranh hùng ở một giải đấu rất đáng chú ý quy tụ hầu hết tinh tú của của làng banh nỉ thế giới.

Video Roger Federer và Rafael Nadal đánh cặp cùng nhau đối đầu cặp Sam Querrey và Jack Sock ở Laver Cup 2017 tại Prague (Cộng hòa Séc):

Gần đây, Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp nam thế giới (ATP) đã quyết định công nhận Laver Cup là một giải đấu chính thức của ATP. Đây là giải đấu đồng đội hấp dẫn mà Roger Federer đã góp công lớn sáng lập và được lấy theo tên của huyền thoại người Úc Rod Laver - người đã giành 11 chức vô địch đơn nam Grand Slam trong lịch sử.

Federer và đội châu Âu sẽ hướng đến năm thứ 3 liên tiếp vô địch cúp đồng đội Laver Cup

Laver Cup gồm 2 đội châu Âu và đội phần còn lại của Thế giới, mỗi đội quy tụ 6 tay vợt nam xuất sắc nhất của đôi bên và tranh tài theo cả thể thức đánh đơn và đánh đôi.

Giải đấu uy tín này được tổ chức lần đầu vào năm 2017 tại thủ đô Prague (Cộng hòa Séc) và năm ngoái được diễn ra ở thành phố Chicago (Mỹ). Cả 2 lần, đội châu Âu với sự góp mặt của Federer đều đoạt chức vô địch.

Thêm một thông tin từ tờ Express, Rafael Nadal - đại kình địch của Federer dự kiến sẽ tái xuất ở Laver Cup 2019, giải đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu sân cứng trong nhà Palexpo ở Geneva (quê nhà Thụy Sĩ của FedEx) từ 20 đến 22 tháng 9.

Trước đó, ở lần đầu tiên Laver Cup diễn ra, họ cùng kề vai sát cánh giúp đội châu Âu có chức vô địch cúp đồng đội này tại Prague. Năm ngoái, Nadal đã không tham dự giải đấu này ở Chicago vì chấn thương và Federer đã cùng tay vợt đương kim số 1 thế giới - Novak Djokovic, một kình địch khác của mình giúp đội tuyển dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Bjorn Borg năm thứ 2 liên tiếp đánh bại đội phần còn lại của Thế giới của đội trường John McEnroe.

Nadal và Federer lại một lần nữa đánh cặp cùng nhau ở một chiến tuyến

Phát biểu nhân việc Laver Cup vừa được ATP công nhận là một giải đấu chính thức trong mùa giải, Nadal hồ hởi nói: "Tại sao lại không nhỉ? Tôi đã được hỏi rằng có ủng hộ điều đó không và đã trả lời như vậy đấy. Đó là một sự kiện tốt đẹp cho tennis thế giới và người hâm mộ cũng như các tay vợt nữa.

Dĩ nhiên, chúng ta khó có thể cộng điểm cho các tay vợt dự sự kiện này. Nhưng tôi nghĩ đây (Laver Cup thành một giải ATP chính thức) vẫn là một thông tin tốt lành cho sự kiện này và cả ATP."

Còn Federer cũng rất vui sướng chia sẻ về sự kiện "đứa con tinh thần" của mình được ATP công nhận và anh lại sắp được cùng Nadal "song kiếm hợp bích" tranh tài: "Thật tuyệt vời khi biết rằng Laver Cup sẽ là một phần của tour đấu mà tôi đã dành hơn 20 năm cuộc đời mình."

Laver Cup 2019 đã thu hút những "vì tinh tú" nào? Cho đến thời điểm hiện tại, đã có 5 tay vợt cam kết chắc chắn dự Laver Cup năm nay nếu họ không chấn thương hay gặp sự cố bất khả kháng buộc phải rút lui. Ở đội châu Âu, đó là Rafael Nadal (Tây Ban Nha), Roger Federer (Thụy Sĩ), Dominic Thiem (Áo) và Alexander Zverev (Đức). Ở đội phần còn lại của Thế giới, mới có Diego Schwartzman (Argentina) xác nhận sẽ tranh tài.