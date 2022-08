Nadal nhận tin hồi hộp trước US Open, Djokovic bị mắng vì "cố đấm ăn xôi"

US Open 2022, giải Grand Slam cuối cùng trong năm sẽ chính thức diễn ra vào 29/8 tại Mỹ. Hiện tại Novak Djokovic đã không được tham dự giải (do chưa tiêm vaccine phòng Covid-19) và Rafael Nadal là hạt giống số 2 của giải (do Zverev không thể thi đấu), tuy nhiên mỗi tay vợt đang phải đối diện với những vấn đề khác nhau.

Nadal đang ngóng chờ tin mừng từ vợ tại Tây Ban Nha

Theo Diorio de Mallorca, Perello vợ của Nadal, đang mang thai 31 tuần, vừa phải tới một phòng khám tại địa phương. Người phụ nữ 34 tuổi có thể phải trải qua một ca phẫu thuật theo khuyến nghị của bác sĩ, ca phẫu thuật nhằm ngăn ngừa các biến chứng ở giai đoạn quan trọng của thai kỳ.

Hiện tại Nadal đang có mặt tại Mỹ nên không thể trực tiếp chăm sóc cho vợ, tuy nhiên ở Tây Ban Nha cô vợ Perello của anh luôn có sự hỗ trợ của bố mẹ và chị dâu Maribel Nadal.

Những thông tin từ quê nhà có thể ảnh hưởng tới tâm lý của Nadal, tuy nhiên với sự chuyên nghiệp của mình "Bò tót" hiện vẫn đang luyện tập tích cực hướng tới sự kiện Grand Slam cuối cùng trong năm.

Lễ bốc thăm phân nhánh US Open sẽ diễn ra tại Flushing Meadows được tổ chức vào lúc 12 giờ thứ Năm 25/8 theo giờ địa phương (tức 0 giờ, 26/8 - giờ Việt Nam). Với vị thế là hạt giống số 2, Nadal sẽ được miễn thi đấu tại vòng 1 và con đường tiến sâu vào giải cũng thuận lợi hơn khi nhiều khả năng chỉ phải đụng độ những tay vợt hạt giống từ vòng 3, 4.

Djokovic bị mắng vì "cố đấm ăn xôi"

Trong khi đó, gần như chắc chắn không được dự US Open 2022 nên Djokovic đã chính thức rút lui. Trước đó, tên của anh vẫn có trong danh sách bốc thăm phân nhánh. Điều này đồng nghĩa với việc, một tay vợt sẽ lỡ cơ hội có tên trong danh sách bốc thăm và suất của Novak sẽ dành cho 1 tay vợt nhận suất may mắn.

Liam Broady, tay vợt hạng 131 người Anh đã lên tiếng chỉ trích hướng vào Djokovic, anh viết trên Twitter: "Cần có một quy định để ngăn chặn những tình huống biết mình không thể chơi nhưng không tuyên bố bỏ tham dự giải. Một tay vợt sẽ mất suất tham dự mà đáng nhẽ họ được chọn".

Hiện US Open đang bước vào các trận đấu vòng loại, kết quả bốc thăm phân nhánh được công bố vào rạng sáng 26/8.

Nadal và số Grand Slam khi kết thúc sự nghiệp Theo bạn sau khi Nadal giải nghệ sẽ có được bao nhiêu danh hiệu Grand Slam? 22 23 24 Trên 24 Con số khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nadal-nhan-tin-hoi-hop-truoc-us-open-djokovic-bi-mang-vi-34co-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nadal-nhan-tin-hoi-hop-truoc-us-open-djokovic-bi-mang-vi-34co-dam-an-xoi34-c28a37538.html