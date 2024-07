Mỹ giành huy chương thứ 3000 ở Olympic, nhưng tạm thua Australia ở đường bơi xanh

Đoàn thể thao Mỹ đạt được cột mốc đáng kể khi giành được huy chương thứ 3000 tại Olympic nhờ thành tích xuất sắc của 2 vận động viên (VĐV) bơi lội Regan Smith và Katharine Berkoff, họ lần lượt đoạt HCB và HCĐ ở nội dung 100m bơi ngửa nữ vào 30/7.

2 tấm huy chương của Regan Smith và Katharine Berkoff giúp Mỹ chạm tới huy chương thứ 3000 tại Thế vận hội mùa đông và mùa hè

Tổng số huy chương mà Mỹ giành được tại Olympic mùa hè và mùa đông đã lên tới 3000, giúp Mỹ vượt xa các quốc gia khác về tổng số huy chương.

Tuy nhiên, dù đạt được thành tích lịch sử này, các VĐV bơi của Mỹ lại gặp khó khăn trong việc giành HCV tại Olympic đang diễn ra ở Paris, Pháp, tính đến hết ngày 30/7. Họ tạm giành được 2 HCV môn bơi, trong khi đoàn Úc có gấp đôi số lượng HCV.

Ở bảng xếp hạng môn bơi, Úc dẫn đầu với 4 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ, Mỹ xếp thứ 2 với 2 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ, đoàn Ý xếp hạng ba 2 HCV, 2 HCĐ.

Có 15 huy chương ở các nội dung bơi đã được trao, đội tuyển bơi lội Mỹ mới chỉ giành được 2 HCV ở 4x100m tự do tiếp sức nam và 100m bơi bướm dành cho nam.

Đáng nói họ có 7 lần về nhì, đội tuyển bơi tiếp sức 4x200m tự do nam của Mỹ đã phải chấp nhận vị trí thứ 2 sau Anh, trong khi Bobby Finke cũng về nhì ở chung kết 800m tự do nam, Regan Smith về nhì bơi ngửa 100m nữ, Nic Fink giành HCB 100m ếch nam, Katie Grimes HCB 400m hỗn hợp nữ, đội bơi 4x100 tiếp sức tự do nữ và Gretchen Walsh HCB 100m bơi bướm dành cho nam.

Mỹ luôn là cường quốc bơi lội hàng đầu thế giới, dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương của môn thể thao này tại các kỳ Olympic. Olympic 2020, Mỹ giành được 11 trong tổng số 37 HCV, dẫn đầu môn bơi. Trước đó, tại Olympic 2016, đội tuyển bơi lội Mỹ giành 16 trong tổng số 35 HCV, bỏ xa đội tuyển bơi lội Australia tới 13 HCV.

Sự cạnh tranh khốc liệt từ các quốc gia khác, đặc biệt là Australia, đòi hỏi các VĐV Mỹ phải nỗ lực không ngừng để giữ vững vị thế của mình trên đường bơi xanh. Môn bơi lội Olympic 2024 còn 22 nội dung thi đấu, diễn ra đến hết ngày 4/8. Cơ hội vẫn còn để đoàn Mỹ có thể vươn lên giành vị trí dẫn đầu môn bơi.

Mỹ đang tạm thua Úc trên bảng xếp hạng thành tích môn bơi Olympic Paris 2024, tính đến hết ngày 30/7

