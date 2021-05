Một VĐV đấu kiếm Việt Nam dương tính với Covid-19

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 19:28 PM (GMT+7)

(Tin thể thao) Một VĐV đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sau khi trở về từ vòng loại Olympic 2021, đã cho kết quả dương tính với Covid-19.

Thông tin trên được Tổng cục TDTT xác nhận hôm nay. Theo đó, tham dự vòng loại Olympic 2021 diễn ra tại Uzbekistan, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam có 6 VĐV. Đây là giải đấu cuối cùng mang tính chất vòng loại Olympic của đội tuyển đấu kiếm, qua đó có thể giành vé dự Thế vận hội.

VĐV Vũ Thành An của tuyển đấu kiếm Việt Nam dự vòng loại Olympic Tokyo đã dương tính với Covid-19

Ở giải đấu này, các niềm hy vọng của đấu kiếm Việt Nam đều không thi đấu thành công, trong đó đáng tiếc nhất là kiếm thủ chủ lực Nguyễn Thành An không vào được vòng bán kết nội dung kiếm chém. Ở kỳ Olympic 4 năm trước diễn ra ở Brazil, đấu kiếm Việt Nam có 4 suất tham dự.

Sau khi thi đấu xong, các VĐV đã về Việt Nam vào ngày 7/5, được cách ly y tế phòng Covid-19 theo đúng quy định 21 ngày tại địa điểm thuộc TPHCM. Sau khi được lấy kết quả xét nghiệm, VĐV Vũ Thành An đã có kết quả dương tính với dịch Covid-19.

“Chúng tôi đã nhận được thông báo về VĐV đấu kiếm Việt Nam dương tính với Covid-19. Hiện VĐV này đang được cách ly theo đúng quy định, đang được điều trị và có sức khoẻ tốt”, ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục TDTT), cho biết.

Ông Vinh chia sẻ thêm, Vũ Thành An là người duy nhất chưa tiêm vắc xin ở đội tuyển đấu kiếm. Lý do bởi trước đó các VĐV Việt Nam được tiêm vắc xin mũi 1 vào tháng 4, tuy nhiên Vũ Thành An lại ở TPHCM.

Đến tháng 5 có đợt tiêm vắc xin tiếp theo thì đội đã sát ngày lên đường. Do các VĐV có khả năng sốt sau 3 ngày tiêm nên Thành An không tiêm vắc xin.

Tại giải đấu vòng loại Olympic môn đấu kiếm ở châu Á, Liên đoàn đấu kiếm thế giới không đưa quy định yêu cầu người tham dự bắt buộc phải tiêm vắc xin trước khi thi đấu. Do vậy, đấu kiếm Việt Nam vẫn được đăng ký VĐV thi đấu mà không vi phạm điều lệ.

Như vậy, VĐV đội tuyển đấu kiếm Việt Nam là VĐV Việt Nam đầu tiên mắc Covid-19 sau khi trở về từ nước ngoài. Trước đó, để thực hiện nhiệm vụ quốc tế, ngành thể thao đã có công văn trình Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 danh sách các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam được đề nghị tiêm vắc xin Covid-19. Trong đó có 180 cán bộ, HLV, VĐV ở thuộc diện ưu tiên 1 và 192 cán bộ, HLV, VĐV thuộc diện ưu tiên 2.

