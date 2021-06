Mayweather kiếm 100 triệu USD trở về sà ngay vào lòng vũ nữ thoát y

Thứ Tư, ngày 09/06/2021 16:13 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Sau những ngày xa cách, Mayweather và vợ sắp cưới hạnh phúc khi gặp lại nhau.

1 tháng trước giới truyền thông thế giới đồng loạt đăng tải thông tin về chuyện Floyd Mayweather "chỉ đạo" bạn gái rời khỏi căn biệt thự trị giá 8 triệu USD tại Miami (Mỹ). Lập tức khán giả cho rằng Mayweather "cả thèm chóng chán", muốn "tống cổ" vợ sắp cưới (đã đính hôn) để kiếm tìm niềm vui bên phụ nữ khác, như cái cách mà anh từng làm với nhiều người đẹp.

Anna Monroe là người mà Mayweather gặp đầu tiên sau khi hoàn thành xong màn so tài với Paul hôm 6/6 (theo giờ Mỹ)

Nhưng đó chỉ là những lời đồn ác í, bởi chuyện Mayweather mời bạn gái ra khỏi biệt thự để chuyên tâm tập luyện hướng đến màn so tài hôm 6/6 vừa qua với Logan Paul là sự thật. Ngay sau khi trận so găng khép lại với kết quả bất phân thắng bại, theo The Sun (Anh), võ sĩ 44 tuổi đã "đoàn tụ" với người đẹp vũ nữ thoát y Anna Monroe.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với The Sun, cho biết cặp đôi hiện đang tận hưởng một kỳ nghỉ và họ có thể kết hôn vào cuối năm nay. "Anna là một trong những người đầu tiên Floyd gặp sau trận. Đã vài tuần kể từ khi họ xa nhau, giờ cặp đôi đang rất quấn quýt. Họ đang hướng tới một kỳ nghỉ dài, nơi họ lên kế hoạch cho đám cưới của mình", nguồn tin nói với The Sun.

Như vậy những gì Mayweather đã nói là sự thật. Trước khi lên sàn thượng đài, những người phụ nữ anh yêu mến nhất sẽ không ở bên cạnh và không có chuyện "Độc cô cầu bại" muốn chia tay với Monroe.

“Rất nhiều người cho rằng mối quan hệ của họ đã rạn nứt sau khi anh ấy (Floyd) yêu cầu Anna rời khỏi biệt thự. Đây là sự thật, họ đang rất hạnh phúc. Floyd có nguyên tắc riêng, anh ấy muốn tập trung toàn bộ thời gian cho trận đấu", nguồn tin chốt lại.

Lần đầu tiên để đối thủ cầm hoà trong một trận đấu, nhưng Mayweather vẫn có thêm 100 triệu USD "chạy" vào tài khoản. Trước đó. võ sĩ 44 tuổi tuyên bố anh sở hữu tổng tài sản 1,25 tỷ USD và hiện "Độc cô cầu bại" đang nắm giữ 1,35 tỷ USD.

