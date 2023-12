Lý Hoàng Nam thăng hạng, hơn Nadal 115 bậc (Bảng xếp hạng tennis 4/12)

Trong thời gian qua, Lý Hoàng Nam tay vợt số 1 Việt Nam tham dự khá nhiều các sự kiện tennis tại Trung Quốc, Úc và Thái Lan. 2 tuần gần nhất, Hoàng Nam thi đấu tổng 3 giải, dù không vô địch nhưng việc lọt vào những vòng đấu cuối cùng sự kiện ITF giúp tay vợt người Tây Ninh có thêm điểm thưởng.

Hoàng Nam hơn Nadal 115 bậc

Lọt vào tứ kết M25 Hua Hin tại Thái Lan hôm 18/11 giúp Hoàng Nam có thêm 3 điểm thưởng. Theo bảng xếp hạng ATP mới nhất (4/12), tay vợt số 1 Việt Nam tăng 14 bậc, giữ hạng 549 thế giới. Dự kiến, vị trí của Hoàng Nam tiếp tục được nâng lên vào tuần tới khi điểm thưởng vào tứ kết M25 Brisbane (Úc) được trả về bảng xếp hạng ATP.

Không so sánh về trình độ, nhưng về thứ hạng ATP lúc này, Hoàng Nam đang đứng cao hơn so với Rafael Nadal. Tay vợt người Tây Ban Nha không thể thi đấu từ Australian Open 2023, do đó thứ hạng của tay vợt 37 tuổi tiếp tục rơi tự do. "Bò tót" sẽ bắt đầu thi đấu mùa giải tennis 2024 với vị thế top 700 thế giới.

Không có giải đấu lớn, các tay vợt hàng đầu cũng dành thời gian nghỉ ngơi cuối mùa giải, vì thế top 30 đơn nam vẫn giữ nguyên so với tuần trước.

Bảng xếp hạng WTA cũng "chốt sổ" từ 6/11, từ nay cho tới cuối năm các vị trí sẽ được giữ nguyên.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điển 1 Novak Djokovic (Serbia) 36 0 11,245 2 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 20 0 8,855 3 Daniil Medvedev (Nga) 27 0 7,600 4 Jannik Sinner (Italia) 22 0 6,490 5 Andrey Rublev (Nga) 26 0 4,805 6 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 25 0 4,235 7 Alexander Zverev (Đức) 26 0 3,985 8 Holger Rune (Đan Mạch) 20 0 3,660 9 Hubert Hurkacz (Ba Lan) 26 0 3,245 10 Taylor Fritz (Mỹ) 26 0 3,100 11 Casper Ruud (Na Uy) 24 0 2,825 12 Alex de Minaur (Úc) 24 0 2,740 13 Tommy Paul (Mỹ) 26 0 2,665 14 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 32 0 2,570 15 Karen Khachanov (Nga) 27 0 2,520 16 Frances Tiafoe (Mỹ) 25 0 2,310 17 Ben Shelton (Mỹ) 21 0 2,145 18 Cameron Norrie (Anh) 28 0 1,940 19 Nicolas Jarry (Chile) 28 0 1,810 20 Ugo Humbert (Pháp) 25 0 1,765 21 Francisco Cerundolo (Argentina) 25 0 1,760 22 Adrian Mannarino (Pháp) 35 0 1,755 23 Tallon Griekspoor (Hà Lan) 27 0 1,640 24 Sebastian Korda (Mỹ) 23 0 1,530 25 Jan-Lennard Struff (Đức) 33 0 1,522 26 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 24 0 1,495 27 Lorenzo Musetti (Italia) 21 0 1,470 28 Sebastian Baez (Argentina) 22 0 1,435 29 Felix Auger-Aliassime (Canada) 23 0 1,425 30 Tomas Martin Etcheverry (Agentina) 24 0 1,375 ... 42 Andy Murray (Vương Quốc Anh) 36 0 1,050 ... 549 Lý Hoàng Nam (Việt Nam) 26 +14 67 ... 664 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) 37 -1 45

