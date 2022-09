Long An Marathon 2022 thu hút nhiều vận động viên hàng đầu Việt Nam

Sự kiện do UBND, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp UBND huyện Vĩnh Hưng và NTV Media tổ chức, với sự đồng hành tài trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty Cổ phần Nước Aquaone Long An, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông, Công ty Cổ phần Purione, Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Eximbank, Tập đoàn Bamboo Capital, Công ty CP BCG Energy, Minh Hưng Group...

Các vận động viên của cự ly 42km xuất phát.

Đây là giải Marathon quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Long An, nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch của tỉnh Long An năm 2022. Với 4 cự ly: 5km, 10km, 21km, 42km, giải đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cộng đồng yêu chạy bộ với hơn 2.000 người tham gia, bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên cũng như những chân chạy phong trào.

Giải đã quy tụ được các nhóm chạy tiếng tăm như Binh Duong Running Club, VMS Runner, CSC Tây Ninh, SRC - Sunday Running Club, Vũng Tàu Beach Running Club, H.C.M.C Running Club, Sacombank Runners...

Nắm tay cùng về đích.

Đến với giải Long An Marathon 2022, các vận động viên được chạy trên những cung đường giữa vùng quê thanh bình, thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ với những cánh đồng sen đang mùa nở rộ, những hàng tràm xanh mát và đồng nước mênh mông trứ danh của vùng Đồng Tháp Mười. Đặc biệt, cung đường chạy của cự ly 42km và 21km có đoạn đi qua đường tuần tra biên giới, nằm tiếp giáp với nước bạn Campuchia.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Hoàng Công - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cho biết đây là sự kiện thể thao có số vận động viên tham gia nhiều nhất từ trước đến nay tại tỉnh. Giải Long An Marathon 2022 đã góp phần đem đến sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khoẻ. Đồng thời, đây cũng là dịp để Vĩnh Hưng giới thiệu về văn hoá, con người địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Long An Marathon 2022 là dịp để địa phương giới thiệu về văn hoá, con người địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Trở thành quán quân cự ly 42km nam, anh Lê Văn Tuấn rất vui mừng khi đã về đích với thứ hạng cao. "Cung đường chạy năm nay rất tuyệt vời, tôi đã được chạy qua nhiều địa điểm đẹp, ấn tượng, đặc biệt là đoạn giáp ranh biên giới Campuchia và cánh đồng sen đang nở. Tôi cũng rất xúc động trước sự cổ vũ nhiệt tình của bà con địa phương. Nếu năm sau Long An tiếp tục tổ chức giải chạy, tôi nhất định sẽ sắp xếp thời gian để tham dự" - anh Tuấn nói.

Nhận xét về chất lượng của các chân chạy năm nay, anh Lưu Chí Hùng (tổ trọng tài) cho biết anh rất bất ngờ khi giải chạy tuy được tổ chức ở vùng biên giới xa xôi, còn nhiều khó khăn nhưng đã quy tụ được rất nhiều vận động viên hàng đầu Việt Nam, những vận động viên phong trào mạnh nhất, kể cả những vận động viên chuyên nghiệp trong đội tuyển Quốc gia như VĐV Anh Tuấn đạt giải vô địch nam 42km, VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh vô địch nữ cự ly 21km.

Cơ cấu giải thưởng năm nay bao gồm giải Nhất, Nhì, Ba cho 4 cự ly 42km, 21km, 10km, 5km, cùng các giải phụ cho nam, nữ vận động viên nhỏ tuổi nhất và lớn tuổi nhất.

Chụp hình lưu niệm cùng các vận động viên xuất sắc đạt giải cao.

Cự ly 42km - nam: Giải nhất: Lê Văn Tuấn Giải nhì: Lê Tấn Hi Giải ba: Triệu Tiến Luyện Cự ly 42km - nữ: Giải nhất: Tạ Thị Minh Nghĩa Giải nhì: Nguyễn Thị Minh Hiền Giải ba: Nguyễn Thị Đường Cự ly 21km - nam: Giải nhất: Nguyễn Anh Trí Giải nhì: Lê Hữu Lộc Giải ba: Chu Văn Tới Cự ly 21km - nữ: Giải nhất: Nguyễn Thị Phương Trinh Giải nhì: Phạm Thị Thúy Hạnh Giải ba: Nông Thị Hường Cự ly 10km - nam: Giải nhất: Trương Nhật Linh Giải nhì: Trần Văn Ca Giải ba: Vòng Vành Long Cự ly 10km - nữ: Giải nhất: Phạm Thị Hương Giải nhì: Vương Thị Bốn Giải ba: Trần Thị Ngọc Trang Cự ly 5km - nam: Giải nhất: Cấn Văn Thanh Anh Minh Giải nhì: Lý Toàn Phát Dĩ Giải ba: Mao Quốc Tới Cự ly 5km - nữ: Giải nhất: Nguyễn Đặng Yến Huỳnh Giải nhì: Lê Thị Thanh Quyền Giải ba: Lê Thị Thiên Trang

Trước đó, lễ khai mạc giải chạy đã được tổ chức vào tối ngày 17/9. Tại buổi lễ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An và Tạp chí Nông thôn Việt đã ký kết hợp tác về việc đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ cho người dân tại tỉnh Long An. Ban Tổ chức chương trình cũng trao tặng các suất học bổng với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các em học sinh tại huyện Vĩnh Hưng nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho các em có thêm động lực vững bước trên con đường học tập của mình.

