Lịch thi đấu võ MMA, Boxing, Kickboxing cuối tuần: So tài đỉnh cao UFC

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 10:07 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, lịch thi đấu võ thuật) Cập nhật những sự kiện, trận đấu võ thuật hay nhất tuần 15 năm 2021 (từ 9 tới 16/4).

Lịch thi đấu MMA tuần 15/2021

MMA 2021 Thời gian Sự kiện / trận tâm điểm Địa điểm Lịch thi đấu võ tổng hợp MMA: UFC, PFL, One Championship, Bellator... Bellator 256: Bader đấu Machida Mohegan Sun Arena, Uncasville, CT, Mỹ UFC Fight Night: Vettori đấu Holland UFC APEX, Las Vegas, NV, Mỹ ONE On TNT 2: Lee đấu Nastyukhin Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapore

Có 3 sự kiện MMA đáng chú ý trong tuần này là tại Bellator 256 diễn ra tại Mỹ, UFC Fight Night: Vettori vs. Holland và sự kiện ONE On TNT 2: Lee vs. Nastyukhin diễn ra tại Singapore. Tâm điểm UFC diễn ra tại Las Vegas hôm 11/4 là màn chạm trán tâm điểm giữa Vettori và Holland

Lịch thi đấu Boxing tuần 15/2021

Boxing Thời gian Sự kiện / trận tâm điểm Địa điểm Lịch thi đấu Boxing Tranh đai WBO nữ: Savannah Marshall đấu Femke Hermans Vương Quốc Anh Tranh đai IBF: Jerwin Ancajas đấu Jonathan Javier Rodriguez Uncasville, Connecticut, Mỹ Tranh đai WBO: Joe Smith Jr. đấu Maxim Vlasov Osage Casino, Tulsa, Oklahoma, Mỹ

Trận tranh đai hạng nhẹ giữa Joe Smith Jr đấu Maxim Vlasov là màn so tài đáng chú ý tại sự kiện Tulsa, Oklahoma Boxing diễn ra hôm 11/4 tại Mỹ

Lịch đấu Kickboxing tuần 15/2021

Tâm điểm là trận tranh đai Welterweight tại sự kiện Lion Fight 65 giữa Hunter và Peacock, trận đấu này sẽ diễn ra vào khoảng 9 giờ ngày 10/4

Nguồn: http://danviet.vn/lich-thi-dau-vo-mma-boxing-kickboxing-cuoi-tuan-so-tai-dinh-cao-ufc-5020219410...Nguồn: http://danviet.vn/lich-thi-dau-vo-mma-boxing-kickboxing-cuoi-tuan-so-tai-dinh-cao-ufc-5020219410814875.htm