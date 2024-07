Lịch thi đấu Olympic Paris ngày 30/7: Nadal song tấu Alcaraz, hấp dẫn bơi, bắn súng

Lịch thi đấu Olympic ngày 30/07 Giờ Cặp đấu Trực tiếp 3 môn phối hợp 30/07 13:00 Chung kết cá nhân nam Bắn súng 30/07 14:30 Tranh HCĐ đồng đội súng ngắn hơi 10m 30/07 15:20 Tranh HCV đồng đội súng ngắn hơi 10m Bóng bàn 30/07 18:30 Trận tranh HCĐ đôi nam nữ 30/07 19:30 Trận tranh HCV đôi nam nữ Bắn súng 30/07 20:30 Chung kết Trap nam Judo 30/07 21:00 Chung kết 2 hạng cân: dưới 81kg nam, dưới 63kg nữ Thể dục nghệ thuật 30/07 23:15 Chung kết đồng đội nữ Bóng bầu dục 7 người 31/07 00:00 Tranh HCĐ đồng đội nữ 31/07 00:45 Chung kết đồng đội nữ Cầu lông 31/07 00:30 Lê Đức Phát (Việt Nam) nam Fabian Roth (Đức) Đấu kiếm 31/07 00:30 Chung kết đồng đội Epee nữ Bơi 31/07 01:56 Chung kết bơi ngửa 100m nữ 31/07 02:02 Chung kết 800m tự do nam 31/07 03:01 Chung kết bơi tiếp sức tự do 4x200m nam Lươt sóng 30/07 07:12 Tranh HCĐ nam 30/07 07:53 Tranh HCĐ nữ 30/07 08:34 Tranh HCV nam 30/07 09:15 Tranh HCĐ nữ Bóng đá nam - lượt trận cuối vòng bảng 30/07 20:00 U23 CH Dominican U23 Uzbekistan 30/07 20:00 U23 Tây Ban Nha U23 Ai Cập 30/07 22:00 U23 Ukraine U23 Argentina 30/07 22:00 U23 Morocco U23 Iraq 31/07 00:00 U23 Mỹ U23 Guinea 31/07 00:00 U23 U23 New Zealand U23 Pháp 31/07 02:00 U23 U23 Paraguay U23 Mali 31/07 02:00 U23 U23 Israel U23 Nhật Bản Bóng chuyền nữ 29/07 14:00 Thổ Nhĩ Kỳ Hà Lan 29/07 18:00 Brazil Kenya 29/07 22:00 Mỹ Trung Quốc 30/07 02:00 Pháp Serbia Tennis Olympic Paris 2024 - vòng 2 30/07 - Alexander Zverev đơn Tomas Machac 30/07 - Sebastian Ofner đơn Daniil Medvedev 30/07 - Rafael Nadal

