Lịch thi đấu Olympic ngày bế mạc 11/8: 13 HCV ngày cuối, nóng bóng chuyền và marathon nữ

13 nội dung trao huy chương vàng ngày 11/8. Cuộc đua marathon dường như không dành cho đoàn Mỹ và Trung Quốc, nhưng đội tuyển tới từ xứ sở cờ hoa sẽ có nhiều lợi thế giành HCV hơn đối thủ ở môn khác.

Mỹ được đánh giá có 2 cơ hội giành HCV với 2 chung kết bóng chuyền nữ (gặp Ý) và bóng rổ nữ (đấu Pháp). Ngoài ra, 2 đoàn thể thao đang tranh đua ngôi số 1 Olympic có thể đua huy chương vàng với bơi nghệ thuật, 3 nội dung xe đạp lòng chảo, 5 môn phối hợp hiện đại, cử tạ và vật.

Lịch thi đấu Olympic ngày 11/8 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Điền kinh 11/08 13:00 Chung kết marathon nữ Modern Pentathlon (5 môn phối hợp hiện đại) 11/08 16:00 Chung kết cá nhân nữ Cử tạ 11/08 16:30 Chung kết hạng trên 81kg nữ Bóng ném nam Tranh HCĐ 11/08 14:00 Tây Ban Nha Slovenia Tranh HCV 11/08 18:30 Đức Đan Mạch Vật (thi từ 16h, trận sau chờ trận trước kết thúc) 11/08 16:00 Vòng tranh vé vớt vật tự do hạng 65kg nam - 2 trận bán kết vật tự do hạng 65kg nam (thua sẽ nhận HCĐ) - Chung kết hạng 65kg nam - 2 trận bán kết vật tự do hạng 97kg nam (thua sẽ nhận HCĐ) - Chung kết hạng 97kg nam - 2 trận bán kết vật tự do hạng 76kg nữ (thua sẽ nhận HCĐ) - Chung kết hạng 76kg nữ Bóng chuyền nữ - chung kết 11/08 18:00 Mỹ Ý Bóng nước nam Phân hạng 5/6 11/08 14:00 Hy Lạp Tây Ban Nha Tranh HCĐ 11/08 15:35 Mỹ Hungary Tranh HCV 11/08 19:00 Serbia Croatia Xe đạp lòng chảo 11/08 17:15 Chung kết đua nước rút Sprint (đối đầu tay đôi từng cặp) nữ 11/08 18:32 Chung kết đua Keirin (xe đạp kèm gắn máy) nam 11/08 18:56 Chung kết đua Omnium (đua phối hợp gồm 6 nội dung) nữ Bóng rổ nữ Tranh HCĐ 11/08 16:30 Bỉ Úc Tranh HCV 11/08 20:30 Pháp Mỹ Lễ bế mạc diễn ra vào 2h, 12/8 (giờ Việt Nam)

