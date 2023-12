Khai mạc Olympic Paris 2024: Thay đổi vì tính mạng con người

Cách đây gần một tháng, Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp, bà Amelia Oadea Castera khẳng định như đinh đóng cột, lễ khai mạc Olympic Paris vẫn giữ nguyên phương án A, dù tình hình an ninh thách thức.

“Phương án A” của lễ khai mạc Olympic Paris 2024 “có 1-0-2” trong lịch sử Olympic đã phải thay đổi. Phương án A có là lễ khai mạc với hàng trăm con thuyền được sản xuất và trang trí cực đẹp, chở hàng trăm đoàn VĐV và các quan chức của Olympic chu du trên các nhánh sông của dòng sông Seine thơ mộng đi qua các công trình kiến trúc cổ xưa tuyệt đẹp, trước khi dừng lại ở địa điểm là nơi tổ chức lễ khai mạc.

Trưởng ban tổ chức Olympic Paris 2024 và Paralympic 2024, Tony Estanguet tuyên bố khai mạc Olympic có thể dùng phương án B. Ảnh: AFP

Tuy nhiên phương án này rất tốn kém cùng với đó là vấn đề an ninh rất thách thức. Trong cuộc họp báo tại Paris ngày 20-12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố: “Pháp phải đề ra kế hoạch phương án B cho lễ khai mạc Olympic Paris 2024, có thể trở lại cách tổ chức lễ khai mạc ngay trong sân vận động chính ở Paris, chứ không có tổ chức lễ khai mạc... di động trên các nhánh sông của sông Seine vì vấn đề tính mạng của hàng chục ngàn người”.

Báo chí Pháp bình luận tình hình an ninh Pháp đang rất thách thức, tháng trước một du khách Đức bị một người Hồi giáo tấn công bằng dao đến chết ở ngay gần tháp Eiffel, Paris, cùng với nó tình hình an ninh nhiều nơi rất phức tạp, không để đẩy lực lượng an ninh vào thách thức cực đại và cả con người vào thách thức này. Bên cạnh đó tình hình Trung Đông, cuộc chiến Israel-Hamas leo thang và không có dấu hiệu dừng lại...nên cũng sẽ tạo nên những hiểm nguy vô cùng to lớn nếu Pháp vẫn giữ phương án A.

Bộ trưởng Thể thao Pháp Castera từng tuyên bố lễ khai mạc Olympic Paris "có 1-0-2" trong lịch sử và chỉ có một phương án. Ảnh: AFP

Phương án A của lễ khai mạc Olympic Paris 2024 diễn ra với hàng trăm con thuyền di chuyển trên các nhánh sông Seine tạo nên một vùng cực kỳ rộng mà lực lượng an ninh phải gồng mình bảo vệ rất thách thức và chưa hẳn đảm bảo tốt, có nguy cơ xảy ra chuyện đáng tiếc.

Cách đây một tháng Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp, bà Oadea Castera khẳng định là Pháp vẫn chỉ giữ phương án A của lễ khai mạc Olympic Paris 2024 và chỉ có một mà thôi. Tuy nhiên nay Tổng thống Pháp Macron đã tuyên bố có sự thay đổi vì tình hình an ninh thế giới không cho phép.

