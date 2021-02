Hy vọng dịch sớm đi qua

Hà Nội rà soát VĐV không thể về quê ăn Tết Ông Đào Quốc Thắng – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội cho hay, Trung tâm đang rà soát danh sách các VĐV không thể về quê ăn Tết do quê trong vùng dịch. Nguyên do là lực lượng VĐV của Hà Nội có nhiều VĐV được tuyển chọn từ các tỉnh, thành khác. Sau khi nắm chắc số lượng sẽ tổ chức đón Tết cho VĐV trong thời gian nghỉ Tết, bảo đảm ấm cúng, an toàn. (Minh Khuê)