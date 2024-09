Hot-girl Giang Vũ Yến bơi 1 tay 1 chân, lập chiến tích vang dội Paralympic

Paralympic Paris 2024 chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng từ các vận động viên khuyết tật trên toàn thế giới. Kình ngư Giang Vũ Yến (Jiang Yuyan) của Trung Quốc là một trong những cái tên sáng giá nhất. Dù chỉ bơi bằng một tay và một chân, cô gái 19 tuổi đã giành được 6 HCV, gây tiếng vang lớn trong làng thể thao Paralympic.

Tính đến chiều 6/9, Vũ Yến giành được 6 HCV Paralympic Paris

Hành trình chinh phục 6 HCV của Giang Vũ Yến

Vũ Yến không chỉ là một vận động viên bơi xuất sắc, mà còn là một biểu tượng của nghị lực và sức mạnh tinh thần. Tại Paralympic Paris 2024, cô đã giành HCV ở 6 nội dung: 50m bơi bướm hạng thương tật S6, 50m bơi tự do S6, 100m tự do S7, 400m tự do S6, và 2 nội dung tiếp sức gồm bơi 4x50m 20 điểm hỗn hợp nam nữ, bơi tự do 4x50m.

Đáng chú ý, hot-girl Trung Quốc còn phá kỷ lục thế giới ở cự ly 100m tự do S7 với thời gian 1 phút 09.68, vượt qua kỷ lục trước đó của chính mình là 1 phút 10.86.

"Tôi thực sự không ngờ mình có thể làm được điều này, nhưng tôi đã làm được," Vũ Yến chia sẻ đầy xúc động sau khi giành chiến thắng.

Với 6 HCV vừa qua, cô gái 19 tuổi đã có tổng 8 HCV sau 2 lần tham dự Paralympic.

Nghị lực phi thường sau tai nạn

Vũ Yến bị mất cánh tay và chân phải trong một vụ tai nạn ô tô khi mới 4 tuổi, nhưng điều đó không làm cô nhụt chí. Kình ngư trẻ tuổi này luôn kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, không bao giờ tự thương hại bản thân.

Cô gái 19 tuổi chưa bao giờ tự ti, hay thất vọng với bản thân

Cô từng giành 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Paralympic Tokyo 2020, và tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình với thành tích vượt trội tại Paris 2024.

Khi được hỏi về cuộc sống và sự nghiệp thể thao, Vũ Yến khẳng định: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn, hay buồn bã về bản thân. Tôi chỉ muốn tiếp tục bơi và chiến thắng".

Giang Vũ Yến không chỉ là niềm tự hào của thể thao Trung Quốc mà còn là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Cô chứng minh rằng với ý chí và nghị lực, không gì là không thể.

Tính đến chiều 5/9, Vũ Yến đang là VĐV bơi có thành tích xuất sắc nhất Paralympic Paris 2024, với 6 HCV. Môn bơi sẽ tiếp tục tranh tài trong ngày 7/9.

Giải thích về ký hiệu S6, S7, 20 point S6: Là ký hiệu cho nhóm VĐV có mức độ khuyết tật trung bình. Những VĐV thuộc nhóm S6 thường có khuyết tật ở tay, chân hoặc cả hai. Một số VĐV có thể bị cụt một tay và một chân (như Giang Vũ Yến), trong khi những người khác có thể có ảnh hưởng đến sự phối hợp vận động, hoặc sức mạnh cơ bắp do các bệnh như bại não, hay dị tật chi. Các VĐV trong nhóm S6 có sự hạn chế trong chuyển động tay và chân, ảnh hưởng đến khả năng bơi, nhưng vẫn có khả năng sử dụng những bộ phận còn lại để tham gia thi đấu. S7: Nhóm vận động viên có mức khuyết tật nhẹ hơn so với S6. Những vận động viên trong nhóm S7 có thể có tổn thương lớn ở một bên cơ thể (ví dụ như mất một tay, hoặc một chân), hoặc họ có sự hạn chế về chuyển động cơ bắp ở cả hai bên, nhưng mức độ ít nghiêm trọng hơn so với S6. S7 cho phép những vận động viên có khả năng di chuyển tốt hơn, hoặc ít bị hạn chế hơn so với S6, nhưng vẫn cần phải có sự hỗ trợ từ các bộ phận cơ thể không bị khuyết tật. 20 điểm nội dung tiếp sức hỗn hợp (20 Points): Trong các nội dung tiếp sức (relay), điểm số của từng VĐV trong đội sẽ được tính theo hạng thương tật của họ. Mỗi hạng thương tật sẽ được quy định bằng một số điểm, và tổng số điểm của cả đội không được vượt quá 20. Điều này đảm bảo các đội có sự cân bằng về mức độ khuyết tật của các VĐV tham gia. Ví dụ: Vận động viên thuộc nhóm S6 sẽ có 6 điểm, nhóm S7 có 7 điểm, và nhóm S4 (mức khuyết tật nặng hơn) có 4 điểm. Đội cần chọn VĐV sao cho tổng điểm không vượt quá 20.

