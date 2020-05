Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ đăng ảnh đẹp mê ly, "nhan sắc không tuổi"

Thứ Ba, ngày 12/05/2020 00:05 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - Tin bóng chuyền) Phạm Thị Kim Huệ, người đẹp có "nhan sắc không tuổi" của làng bóng chuyền Việt Nam vừa đăng tải những bức ảnh đẹp cùng thông điệp thú vị của cô trên trang cá nhân.

Kim Huệ khoe ảnh đẹp rạng ngời, bất ngờ "dìm hàng" bản thân

Tối qua (11/5), chia sẻ trên trang facebook cá nhân, Phạm Thị Kim Huệ - cựu phụ công tài sắc vẹn toàn của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã đăng tải hai bức ảnh thú vị.

Một trong số đó là bức hình chụp người đẹp này đang ngồi trên xe điện di chuyển đến sân golf để giải trí cùng bạn bè dịp cuối tuần qua, bức hình còn lại là về một nhân vật golfer kiểu truyện tranh ngộ nghĩnh đang "tức giận" khi cầm gậy golf vung loạn xạ trên sân thi đấu.

Kim Huệ đăng hai bức ảnh kèm thông điệp tự nhận giỏi chụp ảnh "tự sướng" hơn là chơi golf

Kèm với 2 bức ảnh này, Kim Huệ đăng tải dòng chú thích đầy hài hước tự "dìm hàng" khả năng chơi môn thể thao quý tộc của bản thân: "Hình ảnh lúc ra sân và lúc trên sân". Kèm theo đó, cựu ngôi sao từng khoác áo Thông Tin Liên Việt Postbank và Ngân Hàng Công Thương còn gắn nhiều biểu tượng "Cười ra nước mắt".

Trước đó 1 ngày, Kim Huệ đã "đốn tim" triệu fan khi hoa khôi một thời của bóng chuyền nữ Việt Nam đăng trên Facebook bức ảnh cô diện một chiếc váy đỏ quyến rũ để lộ một phần hình xăm dòng chữ bí ẩn và gương mặt khả ái của mình cùng dòng "thả thính" thú vị: "Anh ơi trái đất hình tròn, trốn mà không kỹ là còn gặp em...."

Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ khoe ảnh diện đầm đỏ cuốn hút cùng thông điệp "thả thính" người hâm mộ

Dòng bộc lộ trạng thái của Kim Huệ đã thu hút rất đông lượng fan của cô vào ấn nút "Thích", "Thả tim" hay bình luận khen ngợi nhan sắc và thông điệp dễ thương của người đẹp này.

Thu Hoài khoe "chân dài" bên "cạ cứng" ở Hồ Gươm, tự nhận thua xa đàn chị

Cách đây ít ngày, Nguyễn Thu Hoài - cây chuyền 2 với nhan sắc mỹ miều của Ngân Hàng Công Thương và ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã đăng tải những bức ảnh diện áo phông, quần soóc và giày thể thao trẻ trung khoe đôi chân dài thẳng tắp khi cùng một người bạn thân thiết có tên Kiều Thị Ngọc Bích lên phố đi bộ Hồ Gươm dạo chơi.

Kèm với những bức ảnh này, Thu Hoài còn gắn hashtag "BFF" (Best Friends Forever hoặc Best Facebook On Friend) theo trào lưu "Mãi bên nhau, bạn nhé!" đang gây sốt cộng đồng mạng thời gian gần đây. Thu Hoài cũng tự nhận khả năng của mình còn xa mới theo kịp đàn chị ở ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, Đặng Thị Hồng.

Thu Hoài và bạn thân Ngọc Bích khoe dáng đẹp trên phố đi bộ Hồ Gươm

Cảm động mẹ của sao trẻ bóng chuyền quá cố nhận bằng Đại học thay con

Hôm Chủ nhật (10/5) vừa qua, nhân "Ngày của Mẹ", Đại học bang Savannah (bang Georgia, Mỹ) đã tiến hành trao tấm bằng cử nhân Đại học cho nữ sinh quá cố kiêm VĐV bóng chuyền từng theo học ở đây - cô Karissa Tatum.

Cô gái xấu số này đã qua đời ở tuổi 21 vào ngày 4/9 năm ngoái vì một tai nạn xe hơi trong lúc cô đang cố gắng sơ tán để tránh ảnh hưởng của cơn bão Dorian tràn vào thành phố Savannah trước đó 3 ngày.

Vừa qua, nhân "Ngày của Mẹ", trường Đại học bang Savannah đã quyết định trao tấm bằng cử nhân Đại học của Karissa cho mẹ của cô - bà LeAnne Tatum nhận thay con gái quá cố của mình.

Giải bóng chuyền số 1 Thổ Nhĩ Kỳ ra thông báo sốc: Hủy bỏ mùa giải và không có đội xuống hạng

Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố hủy bỏ cả hai giải VĐQG bóng chuyền và bóng rổ nước này mùa giải 2019/20 vì đại dịch Covid-19. Theo thông báo của Ban tổ chức, sẽ không có đội nào vô địch và cũng chẳng có đội nào phải xuống hạng sau quyết định này.

Bảng xếp hạng hiện tại của các đội sẽ được dùng để tính thứ hạng các suất dự cúp châu Âu mùa tới. Mehmet Akif Ustundag - Chủ tịch của Liên đoàn bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Bởi vì các đội không muốn dự vòng play-off, thế nên chúng tôi quyết định sẽ không có đội nào trong số họ giành chức vô địch cả."

Tuần trước, Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố nối lại các trận đấu của giải VĐQG nước này từ ngày 12/6 và dự định kết thúc mùa giải 2019/20 vào ngày 26/7. Theo Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, tính đến hết ngày 11/5, số ca nhiễm dịch Covid-19 nước này đã lên tới 138.657 người, trong số đó có 3.786 trường hợp đã tử vong.

