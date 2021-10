Hé lộ người đứng sau quyết định xin nghỉ của "siêu kình ngư" Ánh Viên

"Ánh Viên đã lớn tuổi, phục vụ cho ngành thể thao đã mười mấy năm rồi, nên nhường sân chơi lại cho mấy bạn trẻ phía sau. Hơn nữa, Ánh Viên cũng muốn tập trung học hành.

Do đó, gia đình ủng hộ, đồng ý để Ánh Viên nghỉ, tập trung việc học", cha của Ánh Viên - ông Nguyễn Văn Tác (SN 1975, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) chia sẻ vào ngày 9/10.

Ánh Viên từng là "kình ngư" số một của Việt Nam

Trở về Việt Nam sau kỳ Olympic Tokyo 2020 với kết quả thua sút nhiều so với đỉnh cao của chính mình, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (SN 1996) đã bày tỏ nguyện vọng xin nghỉ thi đấu đỉnh cao từ ngày 1/10.

Tại Olympic Tokyo 2020 vừa qua, Ánh Viên thi đấu ở nội dung 200m tự do, 800m tự do và đều đạt kết quả thua xa so với thành tích tốt nhất của mình.

Ở nội dung 200m tự do, Ánh Viên đạt thông số 2 phút 05 giây 30, đứng thứ 26/29 VĐV. Còn ở đường bơi 800m tự do, Ánh Viên về đích với thông số 9 phút 03 giây 56, xếp đội sổ 31/31 VĐV.

Theo ông Đinh Việt Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, đây không phải là lần đầu tiên kình ngư Ánh Viên xin nghỉ, bởi cách đây 1 năm, Ánh Viên cũng đã xin nghỉ. Với sự động viên của Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, Ánh Viên đã trở lại.

Ông Tác ủng hộ quyết định của con gái

Theo ông Tác, trước khi xin nghỉ thi đấu đỉnh cao, kình ngư Ánh Viên đã hỏi ý kiến của cha mẹ và được nhận được sự đồng thuận. Riêng ông rất ủng hộ quyết định của con gái.

Trong khi đó, mẹ nữ kình ngư hy vọng con gái tập trung việc học trong thời gian tới. Hiện kình ngư Ánh Viên và em trai đang ở TP.HCM, do dịch bệnh nên không về được TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Tới (ông nội Ánh Viên) cũng là người dạy Ánh Viên bơi lúc nhỏ cho biết, cháu gái không chia sẻ về nguyện vọng dừng thi đấu đỉnh cao với ông. Thế nhưng, ông cũng ủng hộ quyết định này.

"Ánh Viên đã lớn rồi, tôi muốn cháu học cho thành đạt, sau đó lập gia đình sớm", ông Tới nói.

Mẹ của Ánh Viên không muốn con gái mình cứ phải xa nhà

Ông Tác từng kể về Ánh Viên: “Ánh Viên sinh ra trong một gia đình nông dân chính gốc, mẹ cha quanh năm lam lũ với 3 - 4 công ruộng vườn nên cuộc sống cũng vừa tạm đủ.

Chỉ có điều cha mẹ tui, tức ông bà nội của nó, phải trở thành “bảo mẫu” bất đắc dĩ, ở nhà trông coi cháu cho vợ chồng tui ra đồng.

Dù nơi ở của gia đình thuộc TP Cần Thơ, nhưng ấp Ba Cau (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền) lại không khác gì một vùng quê với đặc thù ruộng lúa, vườn cây đan xen với hệ thống sông rạch chằng chịt.

Hàng năm nước nổi tràn về, chuyện trẻ em đuối nước là nỗi ám ảnh của những gia đình có con nhỏ. Biết bơi là điều kiện giúp trẻ em chung sống an toàn với sông nước và cũng là tiêu chí của không ít gia đình nông thôn”.

Ông Tác kể thêm, lúc Ánh Viên khoảng 3 - 4 tuổi, cha ông thường hay dắt cháu ra bến sông trước nhà tập cho bé bơi vì ông cho rằng đó là cách giữ bé tốt hơn là coi chừng từng bước đi, bởi bé cũng có tính rất hiếu động.

Tập chưa đầy 1 tuần lễ là bé đã biết bơi, cha ông mừng và khen là con nhỏ bơi giỏi, gia đình đỡ lo chết đuối thôi chứ cũng chẳng nghĩ đó là năng khiếu gì.

Ông nội là người dạy bơi cho Ánh Viên, hãnh diện về bộ sưu tập huy chương của cháu.

“Có lần Ánh Viên nghe các bạn lớp trước so đo, toan tính về chuyện tương lai của vận động viên chuyên nghiệp. Nó sợ sau này nghỉ bơi thì… đói! Tinh thần có vẻ chao đảo nên nó về nhà thỏ thẻ với tui rằng, nghe mấy bạn nói sao thấy nản quá, chắc con bỏ luôn không tập luyện nữa.

Tui không ép con mà chỉ nói, tương lai của con do con quyết định, nếu tự nhận thấy mình có thế mạnh gì thì nên chọn và tập trung học tập rèn luyện.

Lúc còn tập luyện ở Cần Thơ, 1 - 2 tuần nó còn về nhà được 1 lần ngày cuối tuần, đến khi tập trung ở Trung tâm Quốc phòng 2 (Thủ Đức, TP.HCM), gia đình cũng không hề hay biết.

Vài tháng sau gia đình biết được mới tìm lên Thủ Đức thăm con. Từ đó, tất cả thời gian nó dồn hết cho việc tập luyện, mỗi năm chỉ được về thăm nhà 1 lần trong 1 ngày. Tới khi đi tập huấn nước ngoài mỗi năm cũng chỉ về nhà được 1 ngày.

Ánh Viên lâu rồi không được ăn Tết tại nhà cùng với ông bà, cha mẹ. Năm đầu tiên ăn tết trên đất Mỹ, nhìn thấy gia đình người ta, nhớ nhà, nó điện thoại về khóc, mẹ nó cũng khóc theo”, ông nói.

Bà nội Ánh Viên cũng ủng hộ quyết định của cháu

Và giờ đây, khi nói về quyết định của cháu gái, bà nội Ánh Viên tiết lộ: "Chính tôi kêu cháu Ánh Viên xin nghỉ vì thấy đi xa nhà, cực khổ. Mỗi khi Ánh Viên thi, tôi không coi ti vi vì sợ phải khóc do nhớ và thương nó. Do vậy, Ánh Viên xin nghỉ thi đấu đỉnh cao tôi chịu, rất đồng ý".

