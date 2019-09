Giấu vợ đi gặp kiều nữ "phim nóng" lại đụng mặt, 2 đô vật WWE suýt choảng nhau

Chủ Nhật, ngày 29/09/2019 16:15 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin WWE) Vốn chẳng ưa gì nhau trên sàn đấu vật Mỹ (WWE), hai đô vật lại đụng độ nhau ở bữa tiệc tế nhị.

Video màn xô xát giữa hai đô vật tại bữa tiệc của người đẹp

Hai đô vật WWE nổi tiếng, Dolph Ziggler và Goldberg cuối tuần qua đã cùng "giấu vợ" đi dự tiệc mừng sinh nhật của nữ diễn viên "phim nóng" Kendra Lust. Vốn chẳng ưa gì nhau khi nhiều lần đụng độ trên sàn đấu, được ngày trốn vợ đi chơi thì lại gặp ngay đối thủ "truyền kiếp", nên giữa họ đã xảy ra chuyện.

Bữa tiệc sinh nhật của mỹ nhân là khởi đầu cho vụ xô xát của hai đô vật WWE

Khi chạm mặt nhau tại bữa tiệc, không hiểu vì nguyên nhân gì cả hai đã lao vào nhau xô xát như thể họ đang đứng trên sàn vật WWE vậy. Rất may thời điểm đó đã có một số người đàn ông cao to can ngăn hai nhân vật này lại, nếu không bữa tiệc trên đã trở thành sàn đấu võ thuật cho hai đô vật.

Các khán giả đặt ra giả thuyết: "Có thể họ đang diễn giống như trên sàn đấu WWE, mục đích là để quảng bá tên tuổi cho nữ diễn viên xinh đẹp, vốn đã rất nổi tiếng". Một người khác thì đưa ra ý kiến đầy châm chọc: "Ghét nhau, lại trở thành "tình địch" tại đây thì làm sao giữ được bình tĩnh".

Hai đô vật liền cà khịa nhau khi gặp mặt

Rất may có một số người đủ sức can ngăn

Dolph Ziggler và Goldberg đụng độ trên sàn WWE