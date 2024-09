Federer và Djokovic chỉ ra sự bất nhất vụ Sinner, cơ quan chống doping lên tiếng

Vụ việc liên quan đến tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner và hai lần vi phạm quy định doping đã gây ra không ít tranh cãi. Cả hai huyền thoại làng tennis, Roger Federer và Novak Djokovic, lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về tính nhất quán trong việc xử lý vụ việc này.

Djokovic, Federer chung quan điểm về vụ Sinner dính doping

Federer và Djokovic lên tiếng

Federer, huyền thoại tennis người Thụy Sĩ, là một trong những người đầu tiên công khai đặt câu hỏi về sự “bất nhất” trong việc xử lý vụ việc của Sinner.

Federer thắc mắc: "Tôi hiểu sự thất vọng của nhiều người, rằng 'Liệu cậu ta có được đối xử công bằng như những người khác không?'. Và tôi nghĩ đây là vấn đề mấu chốt".

FedEx bày tỏ lo ngại rằng Sinner có thể đã được hưởng lợi từ vị thế số 1 thế giới của mình và không bị xử lý nghiêm như những tay vợt khác.

Novak, cũng chia sẻ quan điểm tương tự: "Tôi hiểu sự thất vọng của các VĐV vì sự thiếu nhất quán trong các vụ án doping. Việc Sinner được phép tiếp tục thi đấu, trong khi các vận động viên khác phải chờ đợi phiên điều trần là điều khó hiểu".

Nhiều vận động viên quần vợt khác cũng tỏ ra bức xúc về việc Sinner vẫn được tham gia thi đấu dù chưa có kết luận cuối cùng, trong khi nhiều người khác bị đình chỉ hoạt động cho đến khi vụ việc của họ được giải quyết.

Cơ quan chống doping phản hồi

Trước những chỉ trích từ Federer và Djokovic, Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) nhanh chóng lên tiếng bảo vệ quyết định của mình. Karen Moorehouse, giám đốc điều hành của ITIA, giải thích rằng vụ việc của Sinner được giải quyết nhanh chóng do "các chuyên gia khoa học mà chúng tôi đã mời hợp tác đồng ý với lời giải thích của Sinner".

Moorehouse cũng nhấn mạnh rằng quá trình điều tra được thực hiện rất kỹ lưỡng: "Chúng tôi đã phỏng vấn không chỉ Sinner mà còn nhiều thành viên trong đội của anh ấy, thậm chí nhiều người được phỏng vấn nhiều lần, để đảm bảo rằng chúng tôi đã điều tra một cách toàn diện. Kết quả cuối cùng là dựa trên sự thật và khoa học, chứ không phải dựa vào thứ hạng của vận động viên".

Bà cũng giải thích thêm rằng việc kháng cáo án treo giò tạm thời được chấp thuận là điều rất hiếm gặp, nhưng đội ngũ của Sinner đã giải thích rõ ràng về việc nhiễm chất cấm chỉ trong "vài giờ" sau khi nhận được kết quả dương tính.

Bất chấp những lùm xùm về doping, Sinner hiện đi tới chung kết US Open 2024

Nguyên nhân và lời giải thích từ phía Sinner

Tháng 3 năm nay, Sinner hai lần dương tính với chất cấm clostebol, một loại steroid bị cấm trong thể thao. Ngay sau đó, anh nhận án treo giò tạm thời, nhưng nhanh chóng kháng án.

Sinner đã đưa ra lý do rằng việc nhiễm chất cấm là do sự vô tình khi trợ lý thể lực của anh, Umberto Ferrara, sử dụng một loại xịt ngoài da chứa clostebol để điều trị vết thương trên tay và sau đó tiếp tục mát-xa cho Sinner mà không đeo găng tay. Lý do này đã được ba chuyên gia xác nhận là hợp lý.

Ba chuyên gia khoa học đã đồng ý rằng đây là lý do hợp lý cho việc dương tính với clostebol của Sinner, và vì thế án phạt đã được dỡ bỏ. Phán quyết cuối cùng từ tòa án cũng khẳng định rằng Sinner "không có lỗi, hay sự bất cẩn" trong vụ việc này.

Vụ án doping của Sinner đã gây ra nhiều tranh cãi trong làng tennis thế giới, đặc biệt là khi nhiều VĐV và chuyên gia cho rằng quá trình xử lý có sự không nhất quán. Tuy nhiên, với lời giải thích từ phía Sinner và sự đồng ý của các chuyên gia khoa học, vụ việc được khép lại với kết luận rằng Sinner không có lỗi.

