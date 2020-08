Đua xe MotoGP, Styrian GP: Cái kết ngọt ngào cho Oliveira và Tech3

Thứ Hai, ngày 24/08/2020

(Tin thể thao, tin MotoGP) Ducati đã chính thức kết thúc chuỗi thành tích “bách chiến bách thắng" tại trường đua Red Bull Ring sau một cuộc đua kỷ niệm chặng thứ 900 trong lịch sử MotoGP căng thẳng, kịch tính tới những những phút cuối cùng mà người chiến thắng là một cái tên ít ai ngờ tới, nhưng rất xứng đáng.

Chặng đua đầu tiên trên sân nhà với nhiều kỳ vọng đã kết thúc trong sự thất vọng lớn đối với KTM, dù vậy, họ có thêm một cơ hội thứ 2 để sửa sai và được ăn mừng tại Red Bull Ring mùa giải này. Và "bò húc" đã có một khởi đầu hoàn hảo khi Pol Espargaro đã có được vị trí pole với một ngày thứ 7 xuất sắc. Đây là lần đầu tiên tay lái #44 bắt đầu một cuộc đua ở vị trí số 1 trong mùa giải thứ 8 anh tham dự thể thức MotoGP.

Takaaki Nakagami (LCR Honda) cũng có một lượt chạy không tưởng và lần đầu xuất phát hàng đầu tiên ở thể thức cao nhất với vị trí thứ 2. Johann Zarco ở hạng 3 nhưng sẽ xuất phát từ pit-lane sau khi nhận án phạt từ trọng tài trong vụ tai nạn nghiêm trọng với Franco Morbidelli cuối tuần trước, loại bỏ hoàn toàn cơ hội podium cho tay lái người Pháp.

Lỗi phanh trên chiếc Yamaha M1 đã khiến Vinales gặp phải sự cố nghiêm trọng

Ở thời điểm bắt đầu cuộc đua chính thức, không phải Espargaro hay Nakagami mà chính là Joan Mir và Jack Miller, những người được đôn lên xuất phát thứ 3 và 4 mới là tay đua có cú depart tốt nhất và vươn lên dẫn đầu. Nakagami cũng cố gắng theo sát bộ đôi trên và hy vọng có thể giành được ít nhất là podium đầu tiên cho riêng mình, còn Pol Espargaro ngày càng cách xa chiến thắng đầu tiên khi anh không theo kịp được tốc độ của ba chiếc xe dẫn đầu.

Những vòng tiếp theo có diễn biến tập trung vào top sau khi các chiếc xe của KTM của Brad Binder, Miguel Oliveira và Iker Lecuona (Tech3) vươn lên mạnh mẽ tới các vị trí cao hơn trong khi Yamaha tiếp tục lặn sâu xuống cuối đoàn đua với nhiều lý do khác nhau.

Một trong số những chiếc Yamaha đó đã tạo nên một bước ngoặt lớn khiến kịch bản cuộc đua đầu tiên tại Áo được lặp lại. Vòng thứ 16, chiếc xe của Maverick Vinales gặp vấn đề khiến anh bị mất hoàn toàn hệ thống phanh khi xe đang lao đến cua 1 với tốc độ hơn 250 km/h.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, anh đã phản ứng nhanh chóng nhảy ra khỏi xe và trượt trên đường đua, còn chiếc Yamaha M1 tiếp tục lao đi và đâm vào tường chắn bằng phao khí ở tốc độ 200 km/h khiến tường phao bị nổ và chiếc xe bốc cháy. Vinales vẫn an toàn và không gặp chấn thương nghiêm trọng nào, tuy nhiên sự cố đó đã khiến cua 1 trở nên thiếu an toàn do không đủ các lớp rào chắn và cờ đỏ được phất lên khiến cuộc đua phải dừng lại.

Một lần nữa sự tạm dừng cuộc đua khiến người dẫn đầu phải chịu thiệt. Joan Mir sau khi vượt qua Miller vươn lên dẫn đầu đã tạo ra khoảng cách tới 2,5s nhưng đã bị xoá bỏ do cuộc đua bắt đầu lại với tổng cộng 12 vòng đua. Lúc này chiến thuật của các tay đua sẽ có nhiều sự thay đổi và không thể nói trước được điều gì về kết quả chung cuộc.

Sự kiện cờ đỏ “cướp đi” của Mir cơ hội chiến thắng

Hầu hết các tay đua sẽ chuyển sang một bộ lốp mới và mềm hơn cho cuộc đua thứ 2. Dù vậy vì một lý do nào đó, Suzuki chỉ thay thế được lốp đằng sau trên chiếc xe của Mir và anh phải tiếp tục chạy lốp trước đã hao mòn sau 16 vòng đua.

Điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ của chiếc Suzuki #36 khi từ vị trí dẫn đầu, anh mất đi cơ hội giành podium và cuối cùng chỉ cán đích thứ 4 chung cuộc. Nakagami trong cuộc đua thứ 1 cũng đang chạy trong top 3 nhưng anh bị tụt lại đáng tiếc và cuối cùng chỉ có thể về đích thứ 7.

Ngược lại, Pol Espargaro lại có một số phận trái ngược với Austrian GP, cuộc đua lần này anh đã vươn lên mạnh mẽ và có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên Miller cũng có khao khát vô địch tương tự cùng với "chú ngựa ô" bất ngờ mang tên Miguel Oliveira cũng chen chân vào top 3.

Cả ba đã cống hiến những vòng cuối hấp dẫn cho người xem với P. Espargaro là người nắm giữ nhiều lợi thế nhất khi bước đến vòng cuối cùng. Tuy nhiên sai lầm ở cua 3 đã tạo điều kiện cho Miller gây áp lực trở lại và vươn lên ở cua 4. Tay lái của KTM không chịu bỏ cuộc khi quyết tâm lấy lại vị trí ở hai góc cua quyết định.

KTM có podium kép chặng này với hạng 3 cho P.Espargaro

Cả hai đã ép sát nhau và khiến họ đều bị cua quá rộng ở cua 10 cuối cùng, điều đó vô tình lại giúp cho Oliveira chạy ở phía sau, đang chờ đợi sai lầm của hai tay lái trên, anh giữ đúng racing lines và bất ngờ vượt lên dẫn đầu để từ đó cán đích đầu tiên tại Styrian GP.

Bước ngoặt thay đổi cả cục diện này khiến tất cả đều sững sờ, đội đua vệ tinh Red Bulll KTM Tech3 như vỡ oà trong sung sướng khi đây là chiến thắng đầu tiên của họ ở thể thức cao nhất, và nó đến theo một cách không thể ấn tượng hơn. Oliveira đã có chiến thắng đầu tiên tại MotoGP trong năm thứ 2 tham dự thể thức này và anh cũng là tay lái Bồ Đào Nha đầu tiên vô địch 1 chặng đua của MotoGP ngay trong chặng kỷ niệm thứ 900 của giải đấu.

Miller nghĩ mình đã nắm chắc trong tay chiến thắng tuy nhiên anh vẫn phải chấp nhận với vị trí thứ 2 và podium thứ 2 liên tiếp mùa này, từ đó leo lên vị trí thứ 3 trên BXH cá nhân với cách biệt chỉ còn 14 điểm so với người dẫn đầu. P. Espargaro cũng phải hài lòng với vị trí thứ 3 và giành podium đầu tiên kể từ Valencia GP năm 2018.

Khoảnh khắc ở cua cuối cùng đưa Oliveira (số 88) tới vinh quang

Andrea Dovizioso về thứ 5 trong cuộc đua mà Ducati chính thức kết thúc chuỗi chiến thắng hoàn hảo tại Red Bull Ring nhưng anh vẫn rút ngắn khoảng cách về điểm số với Fabio Quartararo xuống còn 3 điểm bởi tay lái đang dẫn đầu BXH chỉ có được vị trí thứ 13 đầy thất vọng ở chặng này. Hy vọng tay lái #20 sẽ có thể trở lại tại Misano, nơi anh đã có phong độ cao và thiếu chút nữa đã đăng quang cách đây 12 tháng.

4 tay lái chiến thắng và 11 người giành podium khác nhau sau 6 chặng đầu tiên, mùa giải 2020 đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết khi khoảng cách về điểm giữa top 7 chỉ bằng 1 chiến thắng chặng mà thôi. Sau đây, các tay đua MotoGP sẽ có quãng nghĩ gần 3 tuần trước khi quay lại với tripleheader thứ 3, bắt đầu tại trường đua Misano, San Marino vào ngày 11 đến 13/09 tới.

Kết quả chi tiết Styrian GP 2020 (Race 2 – 12 vòng):

BXH cá nhân sau 6 chặng đua:

