Đua xe MotoGP, French GP: Miller vẫn vững vàng giành cú đúp chiến thắng

Thứ Ba, ngày 18/05/2021 11:06 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - Tin đua xe) Chặng đua thứ 5 của mùa giải, French GP tại trường đua Bugattil, Le Mans, Pháp đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cơn mưa từ ngày thứ 6. Dù vậy các cuộc đua chính đã được diễn ra với điều kiện tương đối tốt, pha một chút yếu tố khó lường.

* MotoE

Eric Granado (Brazil) giành pole trong cuộc đua cuối cùng trong ngày nhưng anh có cú depart tệ và rơi xuống hạng 7. Tuy nhiên, với sự bình tĩnh và kinh nghiệm, anh đã có màn trở lại ấn tượng để giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải và là thứ 4 trong sự nghiệp MotoE của mình.

Tay lái về nhất chặng đầu tiên, Alessandro Zaccone về thứ 2 nhưng bị phạt tụt 1 hạng do chạy quá giới hạn đường đua trong vòng quyết định, nhường lại vị trí thứ 2 cho Mattia Casadei, người đã vươn lên hạng 2 trên bảng xếp hạng (BXH) cá nhân, thua Zaccone 8 điểm.

Granado (số 51) có chiến thắng cảm xúc

Moto3

Cơn mưa đi qua kéo theo bầu trời xanh đến nhưng mặt đường đua vẫn rất ẩm ướt khiến cuộc đua đầu tiên trong ngày với các tay lái trẻ rất khó lường. Nhận thức được sự khó khăn đó, vòng 1 của chặng đua Moto3 đã trôi qua tương đối "yên bình" với sự cẩn thận, dè chừng của đoàn đua. Dù vậy sau đó khi diễn biến nóng dần lên, sai lầm là điều họ không thể tránh khỏi.

Lần lượt các nhân vật chính trong cuộc chiến vô địch năm nay, Darryn Binder, Jaume Masia hay Niccolo Antonelli đều bị trượt khỏi đường đua và chấp nhận trắng tay ở chặng này. Tân binh Pedro Acosta cũng mắc sai lầm do sự nóng vội (khi đã vươn lên hạng 6 từ vị trí xuất phát thứ 21) và bị trượt ở cua 3, nhưng anh bình tĩnh trở lại đường đua và có thể cán đích thứ 8, tiếp tục dẫn đầu BXH với cách biệt 54 điểm.

Chiến thắng thuyết phục của Garcia

Trong khi đó ở top đầu, Sergio Garcia và Filip Salac lại có phong độ ấn tượng trong điều kiện trơn trượt, bỏ xa tất cả các đối thủ khác. Dù có một vài khoảnh khắc “thót tim” nhưng cuối cùng, Garcia đã có chiến thắng Moto3 thứ 2 trong sự nghiệp (lần đầu kể từ Valencia 2019). Anh cũng tăng 7 hạng để vươn lên đứng thứ 2 trên BXH cá nhân sau chặng 5.

Salac cán đích thứ 2 và Riccardo Rossi đứng hạng 3 đều có podium đầu tiên tại Moto3.

Moto2

Sam Lowes xuất phát thứ 10 và anh cần kết quả tốt để tiếp tục cạnh tranh vô địch với bộ đôi của Red Bull KTM. Dù vậy anh lại mắc sai lầm ngay từ vòng 4 của cuộc đua, trượt khỏi đường, kéo theo Xavi Vierge phải bỏ cuộc ở chặng này.

Tân binh #25 có màn trình diễn hoàn hảo

Tân binh Raul Fernandez tiếp tục giành pole và hướng tới chiến thắng thứ 2 tại thể thức Moto2. Anh không có cú depart tốt, để đối thủ Marco Bezzechi và Joe Robert vượt lên nhưng tay lái #25 thể hiện sự bình tĩnh lấy lại vị trí dẫn đầu.

Bất chấp áp lực rất lớn phía sau, anh liên tục thiết lập vòng chạy nhanh nhất để duy trì khoảng cách dẫn đầu. Các tay đua còn lại không thể đáp trả, nhờ vậy Fernandez đã xuất sắc vô địch ở chặng này.

Xếp thứ 2 là đồng đội của anh, Remy Gardner, người xuất phát từ hạng 7 nhưng giờ khoảng cách dẫn đầu BXH cá nhân của anh chỉ còn 1 điểm so với chính tân binh Fernandez. Bezzecchi cán đích thứ 3 và có podium thứ 2 liên tiếp mùa này. Tân binh Tony Arbolino từ vị trí thứ 19 xuất phát đã có kết quả tốt nhất tại thể thức này với hạng 4 về đích.

MotoGP

Sai lầm khiến Marquez mất đi cơ hội ‘vàng’ giành chiến thắng

Trong một lượt chạy phân hạng tương đối khó khăn, tưởng chừng như Honda sẽ bất ngờ giành pole nhưng cuối cùng Monster Yamaha lại thể hiện đẳng cấp với hat-trick pole cho Fabio Quartararo và Maverick Vinales xếp thứ 2, còn nhà vô địch tại Jerez, Jack Miller đứng vị trí còn lại ở hàng xuất phát đầu tiên.

Tiếp đà hưng phấn sau chiến thắng tại Jerez, Miller như thường lệ có cú xuất phát tốt để vươn lên dẫn đầu ngay từ cua đầu tiên trước sự quyết tâm của bộ đôi từ Yamaha. Bên cạnh đó, ba thành viên của Honda, Marc Marquez, Pol Espargaro và Takaaki Nakagami cũng bất ngờ xếp ở những vị trí tiếp theo.

Nhưng chỉ có Marquez bám được theo top 3 dẫn đầu trong những vòng kế tiếp, cũng là thời điểm thời tiết dần có những chuyển biến xấu đi.

Hai tay lái Pháp xuất hiện trên podium tại Le Mans

Cơn mưa lớn kéo đến trường đua và đổ xuống nhanh chóng, khiến tất cả các tay đua đều phải vào pit để chuyển sang chiếc xe chạy lốp trời mưa.

Trong số 4 tay đua dẫn đầu, chỉ có Miller mắc lỗi trước khi vào pit do mặt đường trơn trượt. Thậm chí anh còn chạy quá tốc độ giới hạn cho phép trong pit-stop (74 so với 60 km/h) khiến tay lái Ducati phải nhận án phạt Long Lap (chạy qua cua với vòng cung rộng hơn so với thông thường) 2 vòng liên tiếp.

Sau khi thực hiện thay lốp trời mưa, nhóm đầu có sự xáo trộn khi Marquez bất ngờ vươn lên dẫn đầu, theo sau là Quartararo và Miller. Bộ đôi Suzuki có chặng đua ác mộng khi lần lượt Joan Mir và Alex Rins đều trượt khỏi đường đua và phải bỏ cuộc. Vinales có màn trình diễn thất vọng khi rơi xuống nhóm sau của đoàn đua.

Marquez duy trì khoảng cách an toàn với Quartararo nhưng bất ngờ ở vòng 8, anh gặp tai nạn và bỏ lỡ cơ hội giành podium hoặc chiến thắng chặng này.

Quartararo lấy lại vị trí số 1 nhưng Miiller đang băng băng lao đến từ phía sau với tốc độ ấn tượng. Anh "chấp" Quartararo 2 vòng phạt Long Lap mà vẫn “xóa” hết khoảng cách giữa cả hai, để rồi vượt qua dễ dàng trước sự chống trả yếu ớt từ tay lái người Pháp.

Miller đang có phong độ rất cao

Trời lúc này hửng nắng trở lại và đường khô dần nhưng không tay đua nào mạo hiểm vào thay lại lốp trơn để hoàn thành quãng đường còn lại do thời gian mất khi vào pit là rất đáng kể. Bởi vậy trên đường, do lựa chọn lốp không phù hợp, Quartararo chạy chậm hơn Miller và cả người đồng hương Zarco phía sau. Vì vậy anh cũng không thể bảo vệ vị trí thứ 2 nhưng may mắn giữ được podium do khoảng cách với chiếc xe kế tiếp đủ lớn.

Francesco Bagnaia có chặng thứ 2 liên tiếp xuất phát ngoài top 10 (hạng 16) nhưng tiếp tục thăng hoa và về thứ 4 chỉ thua Quartararo khoảng chưa đến 4s, rút từ 12s.

Top 3 được duy trì cho tới khi về đích và Miller trở thành tay lái Australia đầu tiên kể từ Casey Stoner năm 2012 giành cú đúp chiến thắng liên tiếp. Thành tích đó giúp anh lọt vào top 4 BXH cá nhân với chỉ 16 điểm kém hơn vị trí số 1. Zarco về thứ 2, có podium thứ 2 trong năm 2021 còn Quartararo giúp Pháp có 2 tay đua đứng trên bục podium ở chặng đua trên sân nhà tại Le Mans.

5 chặng đã trôi qua và top 4 BXH chỉ hơn kém nhau 16 điểm, hứa hẹn thêm một mùa giải hấp dẫn trước mắt. Chặng 6, Italian GP tại trường đua Mugello sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa, từ 28-30/5 tới.

Kết quả chung cuộc French GP 2021:

BXH cá nhân sau chặng 5:

