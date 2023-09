Đua xe MotoGP, Catalan GP: Cú đúp của tay lái chủ nhà, lịch sử sang trang cho Aprilia

MotoE: Torres tiếp tục “vấp ngã”, Casadei tiến bước dài đến “ngôi vương”

Sau 2 chặng đua thi đấu dưới phong độ, Jordi Torres đã có pole thứ 3 mùa này trên sân nhà, với hai đối thủ chính người Italia, Mattia Casadei và Matteo Ferrari xếp thứ 2 và 6. Ở Race 1, Torres bảo vệ tốt lợi thế giành pole và liên tục góp mặt trong top dẫn đầu. Tuy nhiên trước áp lực tấn công của Casadei ở phía sau, anh đã mắc sai lầm ở vòng cuối cùng và chỉ về đích thứ 7.

Vụ tai nạn “đá bay” lợi thế đua vô địch của Torres

May mắn cho anh là Casadei chỉ cán đích thứ 2 trước sự xuất sắc của người đồng hương Andrea Mantovani, giúp tay lái này có chiến thắng thứ 2 năm nay. Casadei và Hector Garzo giành podium trong khi Ferrari đứng thứ 4. Kịch bản tại Race 2 diễn ra không có nhiều khác biệt, thậm chí còn tệ hơn cho Torres khi anh dẫn đầu cho đến vòng áp chót trước khi mắc sai lầm tai hại và phải bỏ cuộc.

Cơ hội mở ra và Casadei đã tận dụng rất tốt để có cú đúp chiến thắng tại Catalan, vươn lên dẫn đầu BXH cá nhân trước chặng cuối cùng với cách biệt 21 điểm với Torres. Mantovani có thêm 1 podium với vị trí thứ 2 trong khi Nicolas Spinelli có podium thứ 2 (P3). Ferrari một lần nữa về hạng 5 và không còn nhiều cơ hội đăng quang.

Moto3: Các ứng viên vô địch vấp ngã, khoảng cách BXH được rút ngắn

Iván Ortolá có pole Moto3 đầu tiên sự nghiệp, bỏ xa người xếp thứ 2 – Deniz Öncü tới hơn 0,3s; trong khi Daniel Holgado và Ayumu Sasaki chỉ xuất phát hạng 11 và 13. Ortolá sớm loại khỏi cuộc đua podium từ những vòng đầu, thay vào đó là Oncu, Jaume Masia cùng với David Alonso. Holgado cũng nhanh chóng vào top dẫn đầu và có cơ hội giành chiến thắng.

Alonso giành chiến thắng xứng đáng

Cuộc cạnh tranh trở nên rất khốc liệt trong những vòng cuối và bất ngờ đã xảy ra khi Holgado tự mắc sai lầm ở cua 12 vòng cuối và trắng tay trên sân nhà. Oncu cũng tỏ ra nôn nóng và đánh mất podium sau khi va chạm với David Munoz ở cua cuối (khiến tay lái này bỏ cuộc) và bị phạt 6s, rơi xuống P12.

Chung cuộc, David Alonso đã xuất sắc có chiến thắng thứ 2 sự nghiệp sau khi đánh bại Masia (P2) và Jose Antonio Rueda, người có podium Moto3 đầu tiên. Sasaki về thứ 5 và rút ngắn khoảng cách với Holgado xuống còn 12 điểm.

Moto2: Dixon có chiến thắng thứ 2

Jake Dixon có pole đầu tiên của mùa giải trong khi hai ứng viên vô địch lần lượt xuất phát thứ 9 cho Pedro Acosta và 20 cho Tony Arbolino. Tay lái người Italia có khởi đầu trong mơ khi vươn lên P11 ngay ở nửa vòng đầu tiên. Tuy nhiên đó lại là tất cả những gì Arbolino làm được ở chặng này. Anh bị tụt lại và chỉ cán đích P17 và một lần nữa trắng tay.

Dixon có chiến thắng và pole tại Barcelona

Ở phía sau, Acosta cũng có những bước tiến chậm rãi hướng đến top đầu. Thậm chí anh đã vươn lên P1 ở vòng 14 nhưng chạy chậm lại một cách khó hiểu để cuối cùng chỉ về thứ 6 (gia tăng khoảng cách lên 22 điểm). Cuộc đua chiến thắng kịch tính đến những giây cuối cùng và chung cuộc Jake Dixon đã bảo vệ lợi thế thành công để có chiến thắng thứ 2 trong 4 chặng. Aron Canet có podium thứ 3 mùa này với vị trí thứ 2 còn Albert Arenas giành podium Moto2 đầu tiên sau gần 50 chặng.

MotoGP: Nhà vô địch gặp chấn thương, Aprilia lập kỳ tích

Một lượt chạy phân hạng đáng quên dành cho hai nhà sản xuất xe Nhật Bản – Honda và Yamaha khi 5/6 chiếc xe của họ nắm trong nhóm 7 tay đua chậm nhất Q1. Trong đó cựu vương Fabio Quartararo chỉ xuất phát hạng 17 và chỉ duy nhất Marc Marquez lọt vào Q2 cùng Miguel Oliveira.

Vụ tai nạn xảy ra ở cua 1

Ở lượt chạy cạnh tranh pole, Aprilia là đội được đánh giá cao nhất sau khi Aleix Espargaro thiết lập kỷ lục mới tại trường đua ngày thứ 6. Nhưng cuối cùng đẳng cấp của nhà vô địch được thể hiện khi Francesco Bagnaia giành pole với thành tích 1 phút 38,639s, thiết lập kỷ lục mới. A. Espargaro chấp nhận vị trí P2, theo sau là hai người đồng đội tại Aprilia, Oliveira và Maverick Vinales.

Top 2 xuất phát tốt để bảo vệ vị trí khi bước vào cuộc đua Sprint. Cả hai sớm tạo ra khoảng cách với nhóm bám đuổi, bao gồm Vinales, Brad Binder và Oliveira. Tưởng chừng như nhà vô địch có thể bứt đi như kịch bản thường thấy, nhưng tay lái chủ nhà của Aprilia cho thấy anh có tốc độ tốt hơn tại Sprint.

Vinales đã ở rất gần chiến thắng

Espargaro liên tục bám sát Bagnaia, kể cả trên đoạn đường thẳng, và có một số cơ hội tấn công. Phải đến lần thứ 3 tấn công ở cua 1, vòng 7 anh mới vượt qua chiếc xe Ducati. Kể từ đó, anh hoàn toàn kiểm soát cuộc đua, tạo khoảng cách hơn 2s và đi đến chiến thắng Sprint đầu tiên. Bagnaia phải rất vất vả để phòng ngự vị trí thứ 2 và chỉ cán đích nhanh hơn tay lái Aprilia còn lại, Vinales đúng 0,051s. Binder và Jorge Martin là hai cái tên còn lại trong top 5.

Cuộc đua chính chiều Chủ nhật đã có khởi đầu đáng quên với hai vụ tai nạn ở cua 1-2. Vụ đầu tiên do sai lầm của Enea Bastianini khiến 4 tay đua khác Zarco, A.Marquez, Di Giannantonio và Bezzecchi gặp nạn. Vụ thứ 2 là do Bagnaia tự ngã ở cua 2 nhưng anh không may bị chiếc xe của Brad Binder cán qua chân và tỏ ra khá đau đớn. May mắn là những thông tin mới nhất cho thấy, chấn thương của nhà vô địch không quá nghiêm trọng và anh hoàn toàn có thể trở lại ở San Marino.

Martin ăn mừng podium cùng người bạn thân A. Espargaro

Cuộc đua sau đó bắt đầu lại với thứ tự xuất phát ban đầu, nhưng cả hai tay đua Ducati, Bagnaia và Bastianini đều vắng mặt vì vụ tai nạn trước đó. Không còn Ducati, Aprilia không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Điều đó giúp Vinales và Espargaro dễ dàng chiếm hai vị trí dẫn đầu. Vinales dẫn đầu cho đến vòng 19/23 khi bộ lốp không còn đủ độ bám, tạo cơ hội cho Espargaro lấy lại vị trí số 1 dễ dàng.

Từ đó A. Espargaro đã hoàn thành cú đúp tại Catalan với chiến thắng thứ 2 trong 3 chặng gần nhất. Vinales về nhì giúp Aprilia lần đầu tiên trong lịch sử có chiến thắng 1-2 tại MotoGP. Jorge Martin về thứ 3 và có podium đầu tiên sau 3 chặng. Zarco và Oliveira là hai tay đua còn lại trong top 5.

Chặng 12 sẽ diễn ra tại trường đua Misano, San Marino từ ngày 8 đến 10/09 tới.

Kết quả chi tiết Catalan GP 2023:

BXH cá nhân sau chặng 11:

Nguồn: [Link nguồn]