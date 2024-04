Đua xe F1, Chinese GP: Verstappen có chiến thắng đầu tiên tại Thượng Hải

Nhiệt độ mặt đường dao động ở khoảng 30 độ và Thượng Hải đã sẵn sàng hơn bao giờ hết sau hơn 5 năm chờ đợi sự trở lại của F1. Một sự thay đổi nhỏ khi Sargeant phải xuất phát từ pit sau những thay đổi thiết lập từ phía Williams.

Xuất hiện cả 3 loại lốp trên 20 chiếc xe, trong đó đa số lựa chọn lốp Medium, có 4 tay đua với lốp Soft là Hamilton, Sargeant, Stroll và Tsunoda, và cuối cùng là Magnussen với lốp Hard. Trời quang mây với khả năng mưa chính thức được đưa ra là 10%. Liệu ai có thể cản Verstappen tới chiến thắng đầu tiên tại Thượng Hải này?

Verstappen dẫn đầu Chinese GP 2024

Verstappen có xuất phát tốt, trong khi Alonso vượt qua được Pérez sau góc cua đầu tiên. Russell và Hülkenberg vượt qua được 2 chiếc Ferrari. Nhưng tay đua Haas không thể giữ vị trí quá lâu, tụt lại vị trí thứ 10 phía sau Leclerc, Sainz và Stroll. Hamilton có khởi đầu không được như mong đợi, vẫn kẹt lại ở vị trí thứ 18 sau khi vượt qua Zhou.

Vòng 5, Pérez đòi lại vị trí thứ 2 từ Alonso. Tay đua Aston Martin sử dụng tối đa bộ lốp ngay trong giai đoạn đầu và Norris cũng nắm được yếu điểm này, để không mất quá nhiều thời gian sau đó, vượt lên vị trí thứ 3 sau góc cua thứ 15.

Vòng 9, Leclerc vượt qua Russell cho vị trí thứ 6 ngay tại góc cua thứ nhất. Ở phía sau, Hülkenberg, Tsunoda, Zhou, vào pit, với lốp Medium cho tay đua RB, và lốp Hard cho tay đua Haas cũng như là người hùng sân nhà.

Nối tiếp lượt pit đầu tiên sau đó là Stroll, Bottas, Ocon, Albon và Hamilton. Thứ hạng nhóm sau hoàn toàn đảo lộn, trong khi Gasly và Ricciardo tạm thời thâm nhập vào top 10.

Vòng 12, Alonso và Russell vào pit sau khi Leclerc vươn lên vị trí thứ 4 trước Piastri. Cùng lúc đó, Alpine có sự cố trong tình huống dừng của Gasly khi chiếc xe rơi khỏi giá nâng trong quá trình thay lốp. Không ai bị thương và Gasly trở lại vị trí thứ 20.

Vòng 14, Verstappen và Pérez cùng chuyển sang lốp Hard, lần lượt trở lại vị trí thứ 4 và thứ 6. Piastri vào pit, mở đường cho cuộc đấu giữa Sainz và Pérez phía sau. Verstappen gần đuổi theo tới Norris sau khi vượt qua Leclerc. Và tiếp theo là tới lượt của Sainz, mở đường cho Pérez lên vị trí thứ 4.

Sự cố kĩ thuật đầu tiên của chặng đua

Vòng 20, Verstappen vươn lên dẫn đầu cuộc đua thêm một lần nữa.

Hai tay đua RB với chiến thuật khác nhau đã đổi vị trí tại góc cua thứ 15. Bottas phải dừng lại với vấn đề kĩ thuật tại góc cua thứ 11. VSC sau đó được kích hoạt. Leclerc, Stroll và Hamilton ngay lập tức tận dụng cơ hội. Norris phải chờ tới vòng tiếp theo do bỏ lỡ lối vào pit ở cơ hội đầu tiên.

Nhân viên đường đua không thể di chuyển chiếc xe của Bottas, nên Safety Car đã phải lăn bánh. Verstappen và Pérez ngay lập tức tận dụng cơ hội, cũng như là Alonso (lốp Soft), Russell và các tay đua nhóm dưới. Piastri cũng đổi sang bộ lốp Hard mới hơn sau đó.

Vòng 27, Verstappen ngay lập tức bỏ xa Norris. Trước đó tại góc cua 14, Alonso có tình huống phanh gấp, ảnh hưởng tới Russell, Piastri, và Stroll không kịp dừng lại và đâm vào đuôi xe của Ricciardo. Ở phía trước, Magnussen và Tsunoda có va chạm.

Sự hỗn loạn ngay khi cuộc đua trở lại

Cuộc đua của Tsunoda kết thúc và Safety Car tiếp tục trở lại đường đua. Stroll và Magnussen đều phải vào pit sau đó. Và Alonso đã vượt qua được Sainz trước khi cờ vàng được phất lên. Vòng 32, Verstappen trở lại dẫn đầu cuộc đua. Chiếc xe RB còn lại cũng đã bị ảnh hưởng sau cú va chạm với Stroll khi mà Ricciardo chậm lại đáng kể, trước khi kết thúc cuộc đua ở cuối vòng 34.

Stewards đưa ra 3 án phạt 10 giây liên tiếp dành cho Sargeant, Stroll và Magnussen. Tay đua Williams đã vi phạm vị trí trong lượt cờ vàng đầu tiên khi vượt qua Hülkenberg ở vòng 24. Trong khi đó, cuộc đấu cho vị trí thứ 16 tiếp tục trở nên căng thẳng giữa Magnussen và Stroll.

Cú va chạm giữa Magnussen và Tsunoda

Vòng 39, Pérez vượt qua Leclerc tại góc cua thứ 6, trở lại top 3. Ở phía sau Zhou vượt qua Sargeant cho vị trí thứ 13, vào pit sau đó và chuyển sang lốp Soft. Vòng 41, Hamilton vượt qua Hülkenberg cho vị trí thứ 9. Sự trở lại xuất sắc từ thất bại tại Q1 ngày hôm qua của tay đua số 44.

Vòng 44, Alonso vào pit, thay bộ lốp Medium mới và trở lại vị trí thứ 12. Zhou một lần nữa vượt qua Sargeant, và không lâu sau đó là Magnussen, lên tới vị trí thứ 14, tiếp tục nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả tại Thượng Hải. Vòng 52, với lợi thế lốp, Alonso đã trở lại vị trí thứ 7 sau khi vượt qua Piastri, cùng với điểm thưởng fastest lap trong tay.

Verstappen hoàn tất 1 cuộc đua hoàn hảo, chiến thắng Chinese GP 2024. Norris khắc phục lỗi lầm tại Sprint ngày hôm qua, về đích thứ nhì trước chiếc Red Bull của Pérez. Thứ tự sau đó lần lượt là Leclerc, Russell, Alonso, Piastri, Hamilton và Hülkenberg.

Kết quả Chinese GP 2024

Kết thúc chặng đua, stewards đã xem xét thêm và đưa ra thêm 1 số quyết định. Alpine đã bị phạt €10.000 do không đảm bảo an toàn trong tình huống với Gasly. Ngoài ra, Ricciardo cũng phải nhận án phạt sau khi vượt qua Hülkenberg ở vòng 28. Do Ricciardo không thể thực hiện án phạt, tay đua RB sẽ bị phạt 3 bậc xuất phát tại cuộc đua tiếp theo. May mắn thay đó là Sprint tại Miami.

Khép lại chặng đua là hình ảnh Zhou Guanyu xúc động trước khán giả sân nhà. Từ một người hâm mộ phía sau màn ảnh nhỏ, ước mơ của cậu bé người Trung Quốc đã trở thành hiện thực 20 năm sau.

Đây chắc chắn sẽ là kĩ niệm khó quên đối với Zhou Guanyu

Trở lại 1 năm về trước, Miami chính là thời gian chuỗi bất bại của Verstappen bắt đầu. Với F1 trở lại Miami cho vòng đấu tiếp theo, Verstappen đã chiến thắng 22 trong tổng số 24 chặng đua (và 5 trong tổng số 6 Sprint), trong khi Sainz là cái tên duy nhất ngăn cản mạch thắng đó (cùng với Piastri tại Sprint Qatar).

Đón xem Sprint thứ 2 của mùa giải ngay tại chặng đua tiếp theo tại Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2024 diễn ra đêm ngày 04-06/05.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]