Đua xe F1, Singapore GP: Sắc đỏ Ferrari bao trùm Marina Bay

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 00:02 AM (GMT+7)

(Tin đua xe F1 - Tin đua xe công thức 1) Singapore GP 2019 đã diễn ra với rất nhiều biến động, nhưng Ferrari đã vượt qua tất cả để ghi dấu bằng chiến thắng 1-2 lần đầu mùa giải 2019. Sebastian Vettel và Charles Leclerc đem vinh quang về cho đội đua. Max Verstappen góp mặt trên podium bằng hạng 3.

Cuộc đua tại Marina Bay Circuit tối Chủ nhật chỉ có một vài thay đổi nhỏ so với kết quả phân hạng hôm thứ 7. Ngoài án phạt của Sergio Perez do thay đổi hộp số, còn có thêm Daniel Ricciardo/Renault bị loại hoàn toàn kết quả phân hạng do giám sát đường đua phát hiện động cơ điện (MGU-K) không hợp lệ. Chấp hành án phạt cuối đoàn đua, đội đua Renault tranh thủ thay thế một số thành phần động cơ và chịu thêm trừ 10 bậc, nhưng vẫn là xuất phát cuối.

Tính huống xuất phát Singapore GP 2019

Sau cuộc đua phân hạng hôm trước, các tay đua trong tốp 10 tiếp tục sử dụng bộ lốp mềm (Soft) có thành tích tốt nhất tại vòng loại thứ 2 (Q2). Trong tốp dẫn đầu các tay đua còn 1 bộ lốp cứng (Hard) mới, và thêm bộ lốp trung bình (Medium) mới, duy nhất bộ đôi Mercedes là Hamilton và Bottas chỉ còn lốp Medium đã sử dụng.

Dự báo chiến thuật lốp hiệu quả chặng đua này sẽ là gần 20 vòng với Soft sau đó là Medium, hoặc 18 vòng Soft sau đó chuyển sang Hard để hoàn thành cuộc đua. Với các tay đua xuất phát Medium, chiến thuật sẽ là 30 vòng sau đó thay lốp Hard để kết thúc.

Thời tiết tại khu vực đường đua ở thời điểm trước khi khai màn ở trạng thái phù hợp với cuộc đua, nhiệt độ không khí là khoảng 30ºC và nhiệt độ mặt đường là 37ºC. Các đội đua sẽ có những toan tính cho riêng mình để hướng đến kết quả tốt nhất có thể.

Trở lại cuộc đua chính, sau vòng chạy Formation-lap làm nóng các tay đua trở về vạch xuất phát. Ngay khi đèn hiệu vụt tắt, đoàn đua lao nhanh hướng về cua đầu tiên, Leclerc vẫn duy trì được ưu thế dẫn đầu, Vettel tấn công Hamilton từ đầu đến cua số 6 nhưng không thành công và tạm thời vẫn giữ hạng 3 đến hết vòng đua đầu tiên.

Ngay vòng đầu Hulkenberg của Renault đã phải có lần pit-stop đầu tiên, nguyên nhân có thể từ vụ va chạm với Sainz của McLaren. Russell của Williams cũng phải thay cánh gió trước sau vòng 1. Sainz là tay đua cuối cùng rời pit-lane sau tình huống nổ lốp sau bên phải và xếp cuối cuộc đua. Tận dụng đối thủ vướng vào va chạm, Ricciardo vươn lên xếp hạng 14, và đến vòng 7 tay đua Úc tiếp tục vượt qua Stroll để lên vị trí thứ 13.

Ricciardo của Renault là điểm nhấn của phần dầu cuộc đua

Trở lại tốp đầu cuộc đua, Leclerc đang chịu áp lực từ Hamilton khi khoảng cách giữa hai tay đua chỉ trên dưới 1 giây sau 7 vòng chạy. Đồng đội Vettel của tay đua này cũng đang bị Verstappen đeo bám phía sau. Marina Bay Circuit là dạng đường đua đường phố, nên nếu sở hữu chiếc xe tương đương đối thủ sẽ rất khó tấn công và vượt qua trên đường chạy. Có lẽ mục tiêu của các đội đua là những toan tính chiến thuật.

Đến vòng thứ 10, Ricciardo thêm một lần vượt mặt thành công trên đường chạy, nạn nhân lần này là Kvyat của Toro Rosso, sau tình huống này tay đua Úc đã có vị trí 12 dù xuất phát cuối cùng. Sau khi để đối thủ vượt qua, Kvyat không duy trì được tốc độ của mình và đã để bộ đôi Racing Point là Perez và Stroll vượt lên, rớt xuống hạng 15 ở vòng đua thứ 13.

Tốp đầu, Leclerc dù gia tăng khoảng cách với tay đua phía sau nhưng cũng đang chỉ dẫn trước Hamilton 1,5 giây, Trong khi đó Verstappen vẫn bám sát Vettel.

Vòng 14, Perez là tay đua đầu tiên dừng pit-stop, sau đó đến lượt Kvyat và tiếp sau đó là Raikkonen của Alfa Romeo – họ đều trở lại ở tốp cuối.

Nhưng có lẽ đây không phải là thời điểm dừng kỹ thuật tốt nhất, bởi khoảng cách trên đường chạy giữa các đối thủ không quá lớn, pit-stop lúc này trở lại đường đua kẹt lại ở nhóm phía sau và nguy cơ bị đối thủ vượt lên ở thời điểm hợp lý hơn.

Đó cũng là lý do qua team-radio, Leclerc được đội đua yêu cầu tăng tốc và giữ tốc độ đua (race-pace) cao nhất có thể! Trong khi đó Hamilton đang phàn nàn với đội đua là lốp của anh xuống cấp, có lẽ đây là thời điểm đội kỹ thuật tốp đầu đang cân nhắc thời điểm dừng pits cho các tay đua của mình. Sau 18 vòng đua, mới chỉ có 5 tay đua dừng thay lốp, và tất cả họ đều sử dụng lốp hard cho phần còn lại của cuộc đua.

Vettel vượt qua đồng đội nhờ chiến thuật pit-stop

Vòng 20, cả Vettel và Verstappen đều pit-stop. Họ trở lại đường đua ở vị trí 10 và 12, xen giữa là Hulkenberg, nhưng sau đó tay đua của Red Bull đã vượt qua đối thủ để tiếp tục đeo bám Vettel. Có lẽ Red Bull bị động trong lần này nên tay đua của họ không có được ví trí tối ưu.

Vòng tiếp theo, Ferrari gọi Leclerc vào pit thay lốp và trở lại đường đua hạng 7 ngay trước Vettel và Verstappen. Nhưng với bộ lốp chưa được làm nóng nhiều, tay đua trẻ đã để đồng đội Vettel vượt qua ngay sau đó

Hamilton và Bottas vẫn ở lại trên đường đua, và Mercedes đang lựa chọn thời điểm tốt nhất cho tay đua của mình. Nhưng dường như dữ liệu race cho thấy pit-stop muộn không phải là sự lựa chọn tốt nhất!? Vòng 23 Mercedes gọi Bottas pit-stop và trở lại hạng 9, sau Verstappen gần 6 giây, đây có lẽ là liều ‘thuốc thử’ của họ để tính toán cho Hamilton. Ở phía trước Vettel, leclerc, Verstappen và Bottas là các tay đua chưa có lần pit-stop với Hamilton đang dẫn đầu, cùng với Giovinazzi, Gasly, Ricciardo và Stroll.

Vòng 26, Hamilton dừng thay lốp để chuyển sang bộ lốp Hard tương đương đối thủ. Tay đua người Anh trở lại đường đua hạng 8 xen giữa Verstappen và Bottas – có lẽ biết được bất lợi của mình, Mercedes đã lựa chọn cho tay đua hàng đầu của mình trở lại cuộc đua ở trước Bottas.

Trong khi đó ở phía trên, Vettel vượt qua Stroll lên hạng 4, tiếp tục duy trì tốc độ, đến vòng 29 Vettel qua mặt Ricciardo lên thứ 3 rồi qua cả Gasly, chỉ sau tay đua chưa pit-stop là Giovinazzi. Leclerc cũng thành công với pha vượt qua Stroll để áp sat Ricciardo, nhưng áp lực vẫn còn với tay đua của Ferrari khi Verstappen vẫn đang bám sát ở phía sau.

Vòng 31 – thời điểm cuộc đua đã đi qua được 1/2, Vettel là tay đua dẫn đầu cuộc đua. Và sau đó lần lượt Leclerc, Verstappen cùng vượt qua Gasly để lên hạng 2-3. Giờ đây tâm điểm cuộc đua sẽ là cạnh tranh để chiến thắng của Ferrari, Red Bull và Mercedes – với ưu thế tạm thời không thuộc về đội đua VĐTG Mercedes.

Tình huống va chạm của Russell khiến xe an toàn xuất hiện

Vòng 36, tay đua Russell đâm vào rào chắn sau khi va chạm với Grosjean ở cua số 8, dẫn đến xe an toàn (VSC) phải xuất hiện trên đường đua. Thứ tự tốp 6 tại thời điểm đó là Vettel, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Bottas và Albon. Dấu hiệu cho thấy họ sẽ tiếp tục ở lại trên đường chạy chứ không tận dụng sự có mặt của VSC để có thêm lần pit-stop khác. Hulkenberg là tay đua có lần dừng kỹ thuật và tạm thời rơi xuống hạng 13.

Vòng thứ 40 cuộc đua tiếp tục sau khi VSC rời khỏi đường đua. Với thứ tự các tay đua không đổi. Đến vòng 42, Stroll va chạm với Gasly sau đó là Hulkenberg, dẫn đến hư hỏng cánh gió trước, buộc phải pit-stop thay cánh gió và trở lại cuối đoàn đua.

Trong khi đó Leclerc bám sát Vettel và dãn khoảng cách với Verstappen lên hơn 2 giây. Hamilton đang hạng 4 nhưng kém đối thủ hơn 3 giây và dẫn trước Bottas 2 giây. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ như vậy ở tốp đầu, sẽ rất khó có biến động về vị trí giữa các tay đua.

Nhưng một lần nữa VSC lại được triển khai, nguyên nhân từ việc Perez của Racing Point gặp sự cố và dừng xe ở giữa cua số 13 và 14. Với việc chạy phía sau xe an toàn nhiều vòng, vấn đề quan trọng là làm sao các tay đua duy trì được nhiệt độ tối ưu của lốp xe để có thể đảm bảo được vị trí khi VSC rời đi. Với khoảng 15 vòng đua còn lại, sẽ khó có bất ngờ ở tốp đầu cuộc đua!

Vòng 48 VSC rời đường đua và cuộc đua trở lại, tốp dẫn đầu tiếp tục duy trì vị trí của mình với 14 vòng đua ở phía trước. Tốp cuối, tận dựng sự thiếu quyết đoán của Sainz, Kvyat và Grosjean đã vượt qua đối thủ để lên hạng 13-14. Tốp đầu vẫn là bộ đôi Ferrari bám sát nhau, và phía sau là Red Bull cùng Mercedes.

Lần thứ 3 VSC xuất hiện từ vụ va chạm Raikkonen/Kvyat

Vòng 51, Raikkonen và Kvyat va chạm với nhau khiến tay đua Phần Lan bị gãy hệ treo bánh trước bên trái, trở thành tay đua thứ 3 phải bỏ cuộc tại cua số 1 – lần thứ 3 trong cuộc đua VSC lại được triển khai. Nguyên nhân xuất phát từ việc tay đua người Nga cố gắng vượt qua đối thủ dẫn đến va chạm.

Nhưng vị trí tai nạn gần xe cứu hộ nên chỉ sau 1 vòng cuộc đua tiếp tục trở lại. Khoảng cách tốp đầu vẫn không có thay đổi sau cả 3 lần xe an toàn xuất hiện. Khoảng cách giữa họ cũng ngày một lớn, ngoài 1 giây để loại bỏ đối thủ có cơ hội tấn công.

Vòng 58, Kvyat của Toro Rosso thiết lập fastest-lap, nhưng nhiều khả năng thành tích của anh sẽ không ghi được điểm vị hiện tại tay đua này đang hạng 15 (bên ngoài tốp 10). Nhưng thành tích này cũng chỉ tồn tại sau 1 vòng, đến lượt Bottas là tay đua sở hữu vòng chạy nhanh nhất, rồi sau đó đến lượt Magnussen – nhưng tay đua Haas cũng ở tình cảnh tương tự khi anh đang hạng 17.

Kết thúc 61 vòng đua đầy biến động tại Marina Bay Circuit, Ferrari đã đoạt chiến thắng 1-2 lần đầu tiên trong mùa giải này bằng chiến thắng của Sebastian Vettel và Charles Leclerc cán đích thứ 2. Max Verstappen/Red Bull cán đích thứ 3 ngay trên bộ đôi Mercedes Lewis Hamilton và Valtteri Bottas. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Alex Albon/Red Bull, Lando Norris/McLaren, Piere Gasly/Toro Rosso, Nico Hulkenberg/Renault và Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo.

Kết quả này không làm thay đổi quá lớn với Mercedes khi Hamilton tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân với 296 điểm, Bottas thứ 2 (231 điểm). Leclerc vượt lên hạng 3 với 200 điểm, xếp trên Verstappen (200 điểm). Vettel cải thiện điểm số bằng chiến thắng với 194 điểm khóa tốp 5.

Kết quả Singapore GP 2019

Mercedes tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng đồng đội với 527 điểm, Ferrari cách xa với 394 điểm hạng 2, Red Bull hạng 3 (289 điểm), McLaren duy trì hạng 4 (89 điểm) và Renault tốp 5 với 6 điểm có được.

Mùa giải Thể thức 1 sẽ tiếp tục trở lại cuối tuần này tại Sochi với chặng đua Russian GP 2019, giải đấu sẽ diễn ra trong các ngày từ 27-29/9/2019.