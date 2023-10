Đua xe F1, phân hạng Qatar GP: Sẵn sàng chờ cú hat-trick của tay đua Red Bull

FP1: Verstappen dẫn trước bộ đôi của Ferrari

20 tay đua chỉ có đúng 60 phút tại FP1 để thu thập dữ liệu nhằm có được thiết lập xe tối ưu nhất cho các lượt chạy quan trọng phía trước. Dưới cái nắng nóng tại Lusail, các chiếc xe bắt đầu làm quen với mặt đường mới được thảm lại cho chặng đua năm nay. Nhưng cũng chính vì thế nên các tay đua gặp đôi chút khó khăn những phút đầu khi lốp chưa có độ bám cần thiết.

Điều kiện đường đua tại FP1 rất khó khăn

Tân binh Oscar Piastri gây ấn tượng với vị trí số 1 sau 40 phút trong khi đồng đội Lando Norris xếp hạng 2. Tuy nhiên, khi tất cả chuyển sang bộ lốp thứ 2 trong 15 phút cuối, Red Bull và Ferrari lại vươn lên với những vòng chạy giả lập phân hạng trên lốp Soft, trong khi McLaren và Mercedes lựa chọn lốp Medium.

Chung cuộc, Max Verstappen là người có kết quả tốt nhất – 1 phút 27,428s. Carlos Sainz xếp thứ 2 chậm hơn 0,334s trong khi tay lái Ferrari còn lại, Charles Leclerc cũng góp mặt trong top 3 dù kém hơn Verstappen gần 0,5s. Fernando Alonso và Aston Martin bất ngờ có vị trí thứ 4, chỉ sau Leclerc 0,01s còn Sergio Perez đứng thứ 5. Tay lái Mexico phải ghi được nhiều hơn người đồng đội 32 điểm tại Qatar mới có thể kéo cuộc đua vô địch sang chặng đua kế tiếp.

Kết quả FP1 Qatar GP 2023

Yuki Tsunoda đứng thứ 6 cho AlphaTauri, theo sau là Nico Hulkenberg và Haas. Bộ ba George Russell (Mercedes), Piastri và Norris là ba cái tên cuối cùng trong top 10 dù không sử dụng lốp Soft. Logan Sargeant (P11) đứng trước người đồng đội Alex Albon, người có hai lần cua rộng ở cua 4 khiến anh không đạt được kết quả tốt nhất. Lewis Hamilton (P13) bỏ vòng chạy tốt nhất ở những giây cuối nên không có thứ hạng cao.

Tân binh Liam Lawson có chặng thứ 5 liên tiếp thế chỗ Daniel Ricciardo tại AlphaTauri, anh xếp hạng 19 tại FP1, trên Kevin Magnussen (Haas), người có sinh nhật thứ 31 vào thứ 5 vừa qua.

Lượt chạy phân hạng: Cơn mưa ‘track limit’ trở lại, McLaren rơi vào thế khó

Màn đêm buông xuống và trường đua Lusail hiện lên lung linh huyền ảo, bắt đầu lượt chạy thực sự đầu tiên tại Qatar GP. Các đội đua đều thể hiện sự cẩn trọng khi chỉ sử dụng lốp Soft cũ hoặc Medium trong những vòng đầu tiên bởi sự cải thiện của đường đua sẽ rất đáng kể. Ngoài ra, các tay đua cũng không thể coi thường track limit, một yếu tố sẽ quyết định rất nhiều kết quả lượt chạy này.

Các tay đua ‘khốn khổ’ vì track limit

Các vòng chạy nhanh liên tục được thiết lập và thành tích 1 vòng được rút ngắn một cách ‘chóng mặt’. Tuy nhiên, vẫn còn đó những thách thức từ traffic cũng như mặt đường trơn trượt, khiến không ít tay đua phải hủy bỏ vòng chạy của mình. Hamilton và Russell tin dùng Medium trong hơn một nửa thời gian Q1, nhưng họ đã sớm hủy bỏ kế hoạch đó khi không thể có vòng chạy ưng ý.

Ngay khi chuyển sang lốp Soft, họ đang có được điều mình cần và an toàn vượt qua Q1. Phía trên Verstappen nhanh nhất với thành tích 1 phút 25,007s, theo sau là Norris, Alonso và Piastri. Ferrari tương đối chật vật nhưng vẫn có vị trí trong top 10. Trong khi đó, Quan Vũ, Magnussen, Lawson là những người chậm nhất và bị loại ở Q1.

Sainz dừng bước tại Q2

Stroll xếp thứ 17 và không hài lòng với chính bản thân mình, sau khi trở về garage, anh đã có hành động không đẹp với HLV cá nhân của mình cũng như thực hiện một cuộc phỏng vấn thiếu tôn trọng với phóng viên. Sargeant là người cuối cùng bị loại ở Q1 bởi chính người đồng đội Albon.

Sau Q1 kết thúc, có bốn tay đua: Hamilton, Tsunoda, Piastri và Lawson bị điều tra vì chạy chậm hơn thời gian tối đa 1 vòng do điều hành cuộc đua quy định. Bước sang Q2, kịch bản cũng không có nhiều điều khác biệt khi lốp cũ được sử dụng trong những phút đầu. Nhiệt độ không khí vẫn ở mức 31 độ C rất khắc nghiệt nhưng dễ chịu hơn so với thời điểm trước đó.

Verstappen sớm trở lại vị trí P1 cho dù là lốp Soft cũ hay mới, tuy nhiên nỗ lực phút chót đã giúp Hamilton giành “pole” tại Q2 với thành tích 1 phút 24,381s, đẩy tay lái Hà Lan xuống thứ 2. Bộ đôi của McLaren theo sát ngay sau với vị trí P3 và P4 còn Russell hoàn thành top 5. Hai tay lái Alpine, Gasly và Ocon cũng có kết quả thuận lợi để xếp thứ 6 và 7.

Mercedes có lượt chạy thành công

Những vị trí kế tiếp thay đổi liên tục những giây cuối vì… track limit. Perez tưởng chừng như đã có 1 suất vào Q3 nhưng lỗi chạy quá giới hạn ở cua 5 đã khiến anh có lần thứ 8 mùa này không thể vào top 10 phân hạng. Một bất ngờ khác là Sainz, tay lái có phong độ cao gần đây cũng chỉ có thành tích nhanh thứ 12. Hulkenberg, Albon và Tsunoda là 3 cái tên còn lại dừng bước sau Q2.

Gió mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tay đua trong phiên chạy quyết định cho vị trí pole. Dù vậy, không gì có thể cản bước nhà vô địch Verstappen với thêm một vòng chạy đẳng cấp. Anh tạm vươn lên dẫn đầu với thành tích 1 phút 23,778s, bỏ xa nhóm phía sau tới hơn 0,7s. Đối thủ nặng ký nhất của anh, Norris lại mắc lỗi track limit, khiến tay lái người Anh chỉ còn duy nhất 1 cơ hội ở Q3.

Một ngày đáng quên của McLaren

Và ở vòng chạy thứ 2, ‘thần may mắn’ vẫn không ủng hộ Norris khi anh tiếp tục chạy ra ngoài đường đua, khiến anh sẽ xuất phát P10 trong cuộc đua chính tối Chủ nhật. Piastri cũng có một thành tích ấn tượng nhưng lại dính lỗi track limit khiến anh chỉ xếp thứ 6. Verstappen cũng mắc lỗi ở vòng thứ 2 nhưng thành tích trước đó là quá đủ để anh có thêm 1 pole nữa. Russell và Hamilton là những người đứng ở các vị trí kế tiếp trong top 3.

Alonso và Leclerc xếp thứ 4 và 5, tiếp đến là bộ đôi Alpine (P7-8) và Valtteri Bottas đứng thứ 9 trong chặng thứ 3 năm nay vào Q3.

Kết quả chi tiết lượt chạy phân hạng Qatar GP 2023:

