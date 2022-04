Đua xe F1: Những kỉ lục sẽ bị chinh phục trong năm 2022

Số danh hiệu vô địch thế giới

Hiện nay, Michael Schumacher và Lewis Hamilton đang cùng nắm giữ tới 7 danh hiệu vô địch thế giới. Tay đua của Mercerdes đã chạm 1 tay tới cột mốc số 8 trong mùa giải 2021, nhưng rất đáng tiếc không thể giữ lấy. Trong năm 2022 này, nếu Hamilton vô địch mùa giải và lịch sử sẽ ghi dấu tên anh mãi mãi.

Khoảng cách giữa 2 chiến thắng chặng

Người đang nắm giữ kỉ lục này là Riccardo Patrese với tổng thời gian là 6 năm, 211 ngày giữa 2 chặng đua South African GP 1983 và San Marino GP. Ứng cử viên sáng giá cho vị trí này là Fernando Alonso.

Anh vẫn mong mỏi chờ đợi 1 chiến thắng kể từ trên sân nhà năm 2013, và tay đua của Alpine cũng đã gần hơn với chiến thắng tại Qatar GP 2021. Giành được 1 chiến thắng trong mùa giải 2022, anh sẽ nâng kỉ lục lên tới ít nhất là hơn 8 năm.

Số lần xuất hiện tại 1 chặng Grand Prix/ Số vòng đã đua/ Số Grand Prix đã hoàn thành

Cả 3 danh mục trên sẽ được đổi chủ, khi chủ nhân hiện tại là Kimi Räikkönen đã giải nghệ và sở hữu 349 lần tham dự chặng đua. Fernando Alonso có thể dễ dàng vượt qua cả hai chỉ số đầu khi chỉ kém Räikkönen 16 lần xuất hiện Grand Prix và 586 vòng đua.

Về tiêu chí số lần hoàn thành Grand Prix, Lewis Hamilton chỉ kém Alonso 5 lần, và 18 lần so với Räikkönen (278 chặng). Chắn chắn kỉ lục sẽ được phá, và tay đua Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ vượt qua cột mốc này trước.

Rất nhiều kỉ lục sẽ thuộc về Alonso sau mùa giải tới

Lewis Hamilton lập kỷ lục số chặng với cùng 1 đội đua

Kết thúc mùa 2021, Lewis Hamilton với Mercerdes đã gần chạm tới con số 179 của Michael Schumacher tại Ferrari. Góp mặt trong ba chặng từ đầu mùa này, tay đua người Anh đã người nắm giữ kỉ lục mới với 181 chặng đua.

Số lần chiến thắng tại 1 chặng Grand Prix

Hamilton và Schumacher lại đang cân bằng tỉ số tại con số 8. Huyền thoại người Đức đã có 8 lần chiến thắng tại GP Pháp trong sự nghiệp. Cơ hội rộng mở hơn cho tay đua người Anh, bởi với 8 lần từng thắng tại chính quê nhà Vương quốc Anh và tại Hungary, Hamilton có nhiều cơ hội đoạt chiến thắng thứ 9.

Số mùa giải liên tiếp với ít nhất 1 chiến thắng chặng

Hamilton đã và đang có 15 mùa giải liên tiếp với ít nhất 1 lần về nhất chặng. Cùng con số 15 đó là không ai khác ngoài Michael Schumacher, từ năm 1992 tới năm 2006. Chỉ cần một chiến thắng mùa này - Kỉ lục sẽ duy nhất thuộc về anh.

Số podium nhiều nhất trong 1 mùa giải

Đây là con số mới được thiết lập trong năm 2021, bởi tay đua trẻ nhất đua một chặng Grand Prix, trẻ nhất dành được podium, trẻ nhất khi có chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp F1. Max Verstappen đã ghi thêm vào danh sách với 18 lần bước lên podium trong năm 2021. Với một mùa giải nữa với 22 chặng đua tất cả, liệu kỉ lục này có thể bị phá vỡ?

Số podium giành được khi xuất phát ngoài nhóm đầu

Trở lại với tay lái Alonso trong công cuộc chinh phục những kỉ lục của Räikkönen. Trong 19 lần lọt vào top 3 gần đây nhất của tay đua Tây Ban Nha, bao gồm cả chiến thắng Spanish GP 2013, anh đều không xuất phát hàng đầu tiên. Và nếu có thêm 5 lần như vậy, anh sẽ là người nắm giữ kỷ lục mới.

“Cặp đôi hoàn hảo” trên podium

Kỉ lục đang được nắm giữ bởi bộ đôi Lewis Hamilton và Sebastian Vettel với tổng cộng 56 lần cùng góp mặt trên bục podium. Ứng cử viên sáng giá có thể thay thế Vettel là nhân vật chính của mùa giải 2021.

Nhà đương kim vô địch Max Verstappen đã góp mặt với chính Hamilton tới 15 lần trong năm 2021. Cặp kì phùng địch thủ này có thể lặp lại điều này 10 lần nữa, tay đua Hà Lan sẽ là 1 nửa của cặp xuất hiện nhiều nhất trên podium của F1.

Verstappen và Hamilton “gặp” nhau thường xuyên trên podium trong năm 2021

Số cuộc đua hoàn thành liên tiếp

Kỉ lục được hình thành kể từ chặng GP Anh 2018 tới Bahrain GP 2020 thiết lập bởi Lewis Hamilton với 47 chặng đua, tay đua người Anh bị ngắt chuỗi này ngoài lý do chuyên môn, khi dương tính với Covid-19.

Hiện tại, Carlos Sainz đang là tay đua sở hữu chuỗi hoàn thành dài nhất, nhưng vẫn là quá khó để có thể vượt qua. Bởi điều kiện cần là tay lái của Ferrari phải hoàn thành ….. 20 chặng đua liên tiếp ở mùa này để trở thành người nắm giữ kỷ lục mới.

Số lần giành được vị trí pole trên cùng 1 chặng đua

Con số 8 lần giành pole đang có 3 người cùng sở hữu. Ayrton Senna với 8 lần tại San Marino GP. Michael Schumacher với 8 lần tại Nhật Bản. Và Lewis Hamilton với 8 lần tại cả Úc và Hungary. Thêm 1 lần và danh hiệu sẽ được giành cho một mình tay đua người Anh.

Số chiến thắng liên tiếp trên cùng 1 chặng đua

Senna và Hamilton còn so kè ở một chỉ số khác. 5 chiến thắng liên tiếp tại Monaco GP của Senna đối đầu 5 chiến thắng liên tiếp tai Tây Ban Nha của không ai khác ngoài Hamilton. Nếu 2022 tay đua 7 lần vô địch thế giới có thể thắng Spanish GP – kỷ lục sẽ là của riêng anh.

Các kỉ lục của Senna, Prost và cả Schumacher đều có thể bị phá vỡ trong năm nay

Số vòng đua dẫn đầu mà chưa có một chiến thắng chặng nào

Kỉ lục “kém may mắn” nhất này hiện do tay đua New Zealand Chris Amon nắm giữ với 183 vòng tất cả. Và thật ngạc nhiên, tân binh George Russell của Mercedes lại có thể là người “đạt được” kỷ lục không mấy dễ chịu này. Vì với 59 vòng đua đã dẫn đầu (khi thay thế Hamilton dương tính với Covid ở Bahrain GP 2020), nếu tay lái trẻ người Anh dẫn đầu cuộc đua thêm … 125 vòng nữa trước thắng chặng F1 đầu tiên trong sự nghiệp.

Số podium trên “sân nhà”

Tỉ số đang cân bằng ở con số 11 với Alain Prost, 11 lần bước lên bục podium tại Pháp, và Lewis Hamilton, cũng 11 lần tại Anh. Nếu có thể đoạt chiến thắng tại GP Anh sắp tới, đồng nghĩa rất nhiều cột mốc mới được Hamilton xác lập.

Số lần giành được vị trí pole đối với nhà phân phối động cơ

Ferrari với 1 tiền mùa giải mạnh mẽ sẽ có thể tiếp tục kéo dài các kỉ lục họ đang nắm giữ với tư cách là nhà phân phối động cơ: 239 chiến thắng chặng, 231 vị trí pole, 260 lần dành fastest lap và 784 podium tất cả.

Ngoài ra còn có 16 chức vô địch của đội đua. "Mũi tên bạc" có khả năng ghi tên mình vào số vị trí pole dành được, hiện tại đang ở con số 220. Cơ hội cho Mercerdes là có, liệu họ có thể ghi tên mình vào lịch sử?

