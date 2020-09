Đua xe F1, Chặng Tuscany GP 2020: Chờ diễn biến bất ngờ ở đường đua mới

Thứ Bảy, ngày 12/09/2020 14:28 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, Tin đua xe F1) Cuối tuần này, chặng đua thứ 9 của mùa giải 2020 chính thức diễn ra tại đường đua Mullgelo ở nước Ý.

Mullgelo là đường đua thứ 2 ở Ý được phép tổ chức một chặng đua F1 trong mùa giải này. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và để thuận tiện trong công tác tổ chức đáp ứng với việc hạn chế di chuyển giữa các quốc gia. Mullgelo đã lần đầu tiên có tên trong lịch thi đấu của F1 mùa giải 2020.

Màu sắc bắt mắt của xe an toàn ở Mullgelo

Trên thực tế Mullgelo đã được đưa vào hệ thống các chặng đua Moto GP từ rất lâu và cũng nhiều lần là đường đua thử của những chiếc xe F1. Lần tổ chức chính thức này sẽ là một sự phấn khích cho các tay lái khi lần đầu tiên được thi đấu trên đường đua khá hoàn hảo này.

Trong cuộc đua thứ 8 ở Monza cuối tuần qua, lần thứ 2 Hamilton không có mặt trên bục chiến thắng, do anh chỉ về đích thứ 7 sau án phạt 10s Stop and Go do lỗi chạy vào pit lane khi đang ở trạng thái “đóng”. Và ở Monza cũng chứng kiến hình ảnh 3 tay lái trẻ của 3 đội đua tầm trung đứng trên bục chiến thắng đó là Gasly, Sainz và Lance Stroll. Điều đó đồng nghĩa với việc Mercedes không có một tay đua nào trên bục podium.

Ở Mullgelo sẽ là một bất ngờ thú vị khi tất cả các tay đua và đội đua đều mới mẻ với đường đua này. Những dữ liệu mà họ có được khi chạy thử trên đường đua này sẽ góp phần quan trọng quyết định đến thành tích cuối cùng.

Với nền tảng kỹ thuật của mình. Mercedes vẫn sẽ được đánh giá rất cao và cơ hội cho hai tay lái của họ vẫn sẽ là những sự lựa chọn hàng đầu.

Sự cố của Hamilton ở Monza đơn giản chỉ là lỗi chiến thuật và tình huống diễn biến trên đường đua, trên thực tế mặc dù sau khi thực hiện án phạt, mặc dù phải trở lại đường đua ở vị trí cuối cùng nhưng Hamilton vẫn kịp nhập vào tốp có điểm ở vị trí thứ 7.

Ở Mullgelo chắc chắn Mercedes sẽ không để sự cố tương tự lặp lại với tay đua chủ lực của họ và Hamilton vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho vị trí người thắng cuộc.

Chặng đua ở Monza đánh dấu kỷ niệm chặng đua 1000 của Ferrari trong hệ thống F1. Ở Monza cả 2 tay lái của Ferrari là Vettel và Laclerc đều không thể hoàn thành cuộc đua ngay trên thánh địa của mình.

Trong chặng đua kỷ niệm cuối tuần, mọi thứ đều rất mới mẻ hy vọng một vị trí khiêm tốn trên bục nhận thưởng cũng có thể an ủi được người hâm mộ trong hoàn cảnh mà đội đua giàu truyền thống chưa thể tìm thấy lối ra trong mùa giải đáng thất vọng này.

Ferrari kỷ niệm chặng đua 1000 với chiếc xe màu bã trầu

Liên quan tới tình hình nhân sự của Ferrari, trước khi cuộc đua ở Mullgelo diễn ra, Vettel đã chính thức xác nhận hợp đồng mới với Aston Martin (tên mới của Racing Point) trong mùa giải 2021 sau 6 mùa giải thi đấu cho Ferrari.

Vettel đến với Aston Martin với thành tích đáng ngưỡng mộ, tính đến thời điểm hiện tai sau 248 cuộc đua với 53 chiến thắng, 120 lần đứng trên Podium và 4 chức vô địch cá nhân. Hy vọng sự nghiệp của Vettel sẽ có thêm những kỷ niệm đẹp trước khi anh giã từ những cuộc đua tốc độ cùng với Aston Martin.

Vettel sẽ là người của Aston Martin trong mùa giải 2021

Verstappen, tay lái có phong độ ổn định nhất trong thời điểm hiện tại, đã không thể hoàn tất cuộc đua ở Monza do sự cố của động cơ. Điều đó mở ra cơ hội cho các tay đua trẻ khác có được những vị trí đáng khích lệ, sau 12 năm kể từ chiến thắng của Vettel ở Monza.

Gasly đã có thể là điều tương tự cho Alpha Tauri (trước đây là Toro Rosso) và ghi tên mình vào danh sách các tay lái có chiến thắng trong các cuộc đua F1. Với sự thống trị của Mercedes và Hamilton trong nhiều năm vừa qua, F1 cần có những bước ngoặt và làn gió mới như cuộc đua ở Monza để tạo nên những phấn khích cho những người hâm mộ bộ môn thể thao tốc độ.

Pirelli sẽ cung cấp combo lốp C1-C2-C3 cho các đội đua ở Mullgelo. Với một chặng đua hoàn toàn mới lạ chiến thuật pitsop của các đội là một điều khó dự đoán. Những dữ liệu thu thập được trong các buổi chạy thử sẽ là cực kỳ quan trọng trong việc thiết lập chiếc xe của các đội đua sao cho có thể đạt được hiệu suất tối ưu.

Ở Monza cuối tuần trước người hâm mộ đã được xem những tình huống bất ngờ và hấp dẫn. Cuối tuần này với sự mới lạ của mình, hy vọng Mullgelo sẽ lại là nơi diễn ra những kết quả bất ngờ.

Đón xem ngày đua theo giờ Việt Nam, ngày đua phân hạng (qualifying): 20h Thứ Bảy 12/9; ngày đua xếp hạng (race): 20h10 Chủ Nhật 13/9.

Dự đoán 5 tay đua có khả năng giành pole: 1. Hamilton 2. Bottas 3. Verstappen 4. Ricciardo 5. Albon Dự đoán 5 tay đua có khả năng thắng chặng: 1. Hamilton 2. Bottas 3. Verstappen 4. Ricciardo 5. Perez

