Đua xe F1, chặng Belgian GP: Uy lực của "nhà vua" Hamilton

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 10:59 AM (GMT+7)

(Tin đua xe F1) Belgian GP chứng kiến một Lewis Hamilton đầy tham vọng, phong độ và bảnh lĩnh, cùng Mercedes vượt trội không ai cản nổi.

Chặng đua tại Spa bắt đầu với một điều hiếm thấy, kết quả tại vòng phân hạng hôm thứ Bảy cũng là vị trí mà các tay đua sẽ xuất phát trong cuộc đua chiều chủ nhật. Không có bất cứ lý do nào dẫn đến việc thay đổi như án phạt, hay thay thế các thành phần động cơ … Nhưng trước khi cuộc đua bắt đầu, tay đua Carlos Sainz của McLaren đã không thể tham dự cuộc đua do vấn đề về hệ thống khí xả, chấm dứt cuộc chơi khi chưa bắt đầu.

Lễ tưởng niệm Anthoine Hubert

Thời tiết tại khu vực trường đua, dù được dự báo có thể có mưa, thực tế lại ở điều kiện lý tưởng trước khi chặng đua diễn ra. Nhiệt độ không khí là 18ºC và nhiệt độ mặt đường khoảng 31,5ºC. Trời có mây nhẹ, nhưng với đặc thù ở Spa, mưa có thể trở thành "đặc sản" thêm gia vị cho cuộc đua hấp dẫn.

Trước chặng đua, các đội đua đã dành 1 phút tưởng nhớ tay đua trẻ Anthoine Hubert tử nạn trong cuộc đua tại đây mùa trước ở thể thức F2.

Ba tay đua xuất phát đầu, Hamilton, Bottas và Verstappen đều sử dụng bộ lốp trung bình (Medium) – bộ lốp họ dùng để set-time tại Q2. Nhưng Pirelli lại dự báo một điều ngược lại, chiến thuật dừng kỹ thuật tối ưu là chạy lốp mềm (Soft) trong khoảng 18 vòng sau đó chuyển sang Medium, hoặc 16 vòng sau đó sử dụng lốp cứng (Hard) để hoàn thành cuộc đua.

Một chiến thuật pit-stop khác là Soft 14 vòng, Medium 16 vòng và Soft ở stint cuối. Nếu xuất phát Medium, sau 20 vòng sẽ dừng và chuyển sang Hard. Duy trì hiệu suất lốp tối ưu, các đội đua có thể áp dụng pit-stop khác biệt để tạo ưu thế trên đường đua.

Tình huống xuất phát tại Spa-Francorchams

Belgian GP bắt đầu và Hamilton vững vàng dẫn đầu cuộc đua ngay từ góc cua đầu tiên. Ở phía sau, Ocon nhanh chóng vượt lên phía trước Albon, Ricciardo tấn công bất thành Verstappen.

Trong khi đó Leclerc đã có một cú depart ngoạn mục, vượt lên hạng 8, phía trước các tay đua Gasly, Perez, Norris và Kvyat. Tay đua thứ 2 của Ferrari là Vettel xếp hạng 13 và chịu áp lức từ Giovinnazzi ở phía sau.

Vấn đề là chiếc xe của Ferrari không có đủ tốc độ ở những đoạn thẳng, nên chỉ đến vòng 5, Leclerc đã bị Gasly và Perez vượt qua, rớt xuống hạng 10, tay đua trẻ của đội đua Ý tiếp tục bị Norris qua mặt ở vòng tiếp theo.

Việc thiếu tốc độ tối đa trên đoạn thẳng Kemmel đã không thể giúp Leclerc duy trì ưu thế, nên vòng thứ 8 bộ đôi Ferrari đang lần lượt xếp hạng 12-13 đầy thất vọng.

Ở đầu đoàn đua, Hamilton vững vàng ngôi đầu, dẫn trước Bottas gần 2 giây và Verstappen hơn 5 giây. Top 3 đang bỏ xa nhóm sau với khoảng cách không dễ san lấp. Từ hạng 4 đến 10 là sự ổn định vị trí của các đội đua Renault, Racing Point, McLaren và Alpha Tauri, những biến động vị trí có lẽ phải chờ sau lần pit-stop đầu tiên của các đội đua.

Tình huống của Giovinazzi và Russel khiến SC xuất hiện trên đường đua

Tai nạn của Giovinazzi và chiến thuật thay lốp của các tay đua

Sự cố đầu tiên của cuộc đua đến từ vòng 11, tại sector 3 ngay trước cua Stavelot, tay đua Giovinazzi mất lái va vào rào chắn dẫn đến hư hỏng xe. Không may cho Russel của đội Williams, đúng thời điểm tay đua này lao đến thì va vào chiếc lốp văng ra từ vụ va chạm, đồng nghĩa tay đua này cũng va vào rào chắn. Cả hai tay đua rốt cuộc đã an toàn rời khỏi xe. Tình huống này dẫn đến xe an toàn (SC) xuất hiện trên đường đua.

Các tay đua lần lượt tranh thủ có lần pit-stop ngay sau đó. Sự cố bất ngờ khiến Ferrari không kịp chuẩn bị cho lần dừng pits của Leclerc, khiến tay đua này mất hơn 10 giây để trở lại đường đua phía sau xe an toàn cùng hạng 14.

Trên đường đua chỉ còn 2 tay đua Gasly và Perez chưa dừng kỹ thuật để thay lốp trong thời điểm SC xuất hiện. Các tay đua đều sử dụng lốp Hard cho stint tiếp theo, ngoại trừ Albon là Medium.

Hai tay đua Giovinazzi và Russel an toàn sau pha va chạm

Vòng 15, SC rời đường đua và cuộc đua tiếp tục trở lại. Thứ tự tốp 10 hiện là: Hamilton, Bottas, Verstappen, Gasly, Perez, Ricciardo, Albon, Ocon, Stroll và Norris. Nhưng chỉ sau 3 vòng chạy, với bộ lốp cũ Perez đã lần lượt bị Ricciardo và Albon vượt qua. Trong lúc đó, Vettel cũng bị Raikkonen qua mặt rơi xuống hạng 13, và vòng 19 bị đồng đội Leclerc vượt qua tiếp.

Perez có lần pit-stop sau đó và trở lại cuộc đua hạng 17, vị trí cuối cùng trong cuộc đua, sau khi có 3 tay đua DNS. Nếu đó là lần pit-stop duy nhất của các tay đua, Perez cần nỗ lực mới có thể lọt vào tốp 10 cuối chặng đua. Top 3 vẫn là Hamilton, Bottas (+2,7 giây) và Verstappen (+4,2 giây). Gasly vẫn chưa dừng thay lốp và để mất hạng 4 vào tay Ricciardo.

Khi cuộc đua trôi qua được một nửa, Ferrari bất ngờ gọi Leclerc pit-stop để chuyển sang lốp Medium. Trước đó bộ đôi Mercedes thay phiên thiết lập fastest-lap, sau lần dừng kỹ thuật này lập tức vòng chạy nhanh nhất tạm thời thuộc vế tay lái của Ferrari, nhưng chỉ đến vòng 28 Hamilton lại là tay đua có vòng chạy tốt nhất. Leclerc vẫn đang ở vị trí thứ 17.

Trước đó, Gasly đã dừng thay lốp và trở lại đường đua hạng 14. Vòng 30, Perez đang có cơ hội tấn công Raikkonen cho 1 vị trí trong top 10. Ngoài top đầu đã gần như an bài, có lẽ phần cuối cuộc đua sẽ là màn so kè giữa Gasly và Perez cho một vị trí tốt nhất có thể trong top 10.

Vòng 33, Perez gia nhập top có điểm sau khi vượt qua Raikkonen, đến vòng 34 Gasly thực hiện điều tương tự với bộ lốp Medium và cạnh tranh với Perez (Hard) trong gần 10 vòng đua còn lại. Khoảng cách giữa họ chỉ khoảng 1 giây. Nếu duy trì được tốc độ hiện tại, hai tay đua này hoàn toàn có thể vượt qua Kvyat, đẩy tay đua Alpha Tauri ra khỏi top có điểm. Đền vòng 37, vị trí của Kvyat là 11, sau khi để cả hai tay đua với bộ lốp mới hơn vượt qua.

Leclerc mặc dù đã vươn lên hạng 15 nhưng có lẽ đội đua Ferrari sẽ có thêm một chặng đua thất vọng khi không thể ghi điểm. Đội đua Ý sẽ có rất nhiều việc cần làm thể thay đổi hình ảnh đầy bạc nhược, nhất là trong bối cảnh chặng đua kế tiếp sẽ diễn ra ngay trên thánh địa của nước Ý.

Nhà vô địch Belgian GP 2020: Lewis Hamilton

Kết thúc 44 vòng đua không nhiều biến động, Hamilton dễ dàng đoạt chiến thắng Belgian GP 2020 và là chiến thắng thứ 89 trong sự nghiệp. Bottas cán đích thứ 2 và Verstappen thứ 3. Các vị trí lần lượt tiếp theo trong top 10 thuộc về bộ đôi Renault là Ricciardo (Sở hữu fastest-lap và 1 điểm thưởng) và Ocon, Albon/Red Bull, Norris/McLaren, Gasly/Alpha và bộ đôi Racing Point là Stroll và Perez.

Chiến thắng thứ 5 trong 7 chặng đua giúp Hamilton xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 157 điểm. Verstappen (110 điểm) dù chỉ cán đích thứ 3 vẫn duy trì được vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp mùa giải so với Bottas (107 điểm). Alex Albon vượt lên hạng 4 với 48 điểm có được, vượt qua Leclerc (45 điểm) và Stroll (42 điểm).

Kết quả Belgian GP 2020

Mercedes là nhà vô địch tuyệt đối với 264 điểm. Red Bull vững hạng 2 sau khi có được 158 điểm. McLaren (68 điểm) vượt lên trên Racing Point (66 điểm) ở thể thức động đội. Ferrari (61 điểm) vẫn duy trì hạng 5 nhưng đang chịu thách thức không nhỏ từ Renault (59 điểm) ở phía sau.

Xếp lại niềm vui, nỗi buồn và hành trang, các đội đua sẽ ngay lập tức khởi hành để chuẩn bị cho chặng đua Italian GP sẽ diễn ra ngay cuối tuần tới, tại một trong những địa danh huyền thoại của Thể thức 1 – đường đua Monza. Giải đấu sẽ diễn ra trong các ngày từ 4 - 6/9/2020.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/dua-xe-f1-chang-belgian-gp-uy-luc-cua-34nha-vua34-hamilton-c9a771787....Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/dua-xe-f1-chang-belgian-gp-uy-luc-cua-34nha-vua34-hamilton-c9a771787.html