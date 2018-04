Đua xe F1, Azerbaijan GP: 51 vòng đua cảm xúc, “Bò húc” thay đổi hoàn toàn cục diện

Thứ Hai, ngày 30/04/2018 10:05 AM (GMT+7)

(Tin đua xe công thức 1, F1) Năm 2017, Baku đã mang lại cho chúng ta một chặng đua hấp dẫn nhất kể từ khi kỷ nguyên hybrid turbo bắt đầu.

Và tại cuộc đua năm 2018 vừa qua, một lần nữa thủ đô cổ kính này đem đến cho người xem đầy đủ cung bậc cảm xúc trong suốt 51 vòng đua, cùng với đó, cái tên chiến thắng cũng là điều không ai ngờ tới. Sebastian Vettel có được pole thứ 3 liên tiếp kể từ đầu mùa nhưng anh không hề dễ thở bởi ở phía sau là 2 chiếc Mercedes và 2 của Red Bull do Kimi Raikkonen mắc sai lầm trong vòng chạy cuối cùng tại Q3 hôm thứ 7 dẫn đến việc phải xuất phát thứ 6.

Alonso nỗ lực đưa “xác” chiếc MCL32 về pit

Dù vậy với một chiếc xe mạnh, tay lái người Đức tràn đầy tự tin và anh đã có cú depart tốt để giữ vững vị trí dẫn đầu của mình. Những vị trí còn lại trong top 5 đều không có gì thay đổi nhưng ở top đằng sau, sự hỗn loạn xảy ra như hiệu ứng domino.

Đầu tiên là trong cuộc chiến cho hạng 6, Esteban Ocon nhanh chóng vượt qua Raikkonen ở 2 khúc cua đầu tiên, nhưng tới cua thứ 3, ‘người tuyết’ cố gắng đáp trả và nắm ưu thế chạy phía trong. Tuy nhiên, ở đó, tay lái trẻ đã thể hiện sự non kinh nghiệm khi bẻ cua quá hẹp khiến chiếc Ferrari không còn khoảng trống để rồi va chạm xảy ra khiến Ocon có lần thứ 2 phải bỏ cuộc trong sự nghiệp F1 hơn 2 năm của mình. Raikkonen có thể tiếp tục đua nhưng anh phải vào pit ngay sau đó để thay cánh gió trước cũng như bộ lốp mới.

Vụ va chạm thứ 2 ở vòng đầu tiên dẫn đến sự xuất hiện của xe an toàn diễn ra giữa 3 chiếc xe của Sergio Perez, Sergey Sirotkin và Fernando Alonso. Sirotkin va chạm trước với Perez rồi sau đó là đâm vào Alonso khiến anh bị nổ lốp trước bên trái và ngay lập tức bỏ cuộc, còn Alonso thậm chí bị nặng hơn, nổ cả 2 lốp bên phải, nhưng anh vẫn nỗ lực “lết” về pit để sửa chữa và có thể tiếp tục chặng đua. Một vụ va chạm khác xảy ra giữa Marcus Ericsson và Kevin Magnussen và tay lái của Sauber bị phạt 10s do gây ra sự việc này. Magnussen sau đó cũng bị phạt 10s do có vụ va chạm khác với Pierre Gasly trong cuộc đua.

Sau 6 vòng để các nhân viên đường đua dọn dẹp, cuộc đua được bắt đầu trở lại với viễn cảnh khá tương đồng với cuộc đua năm 2017. Vẫn là Hamilton và Vettel đứng ở 2 thứ hạng đầu tiên nhưng lần này chiếc Ferrari là người đứng trước và anh đã có chiến thuật khá thông minh. Do đoạn thẳng ở Baku khá dài (tới hơn 2km) và với lợi thế của người dẫn đầu có thể bắt đầu lại cuộc đua từ bất cứ thời điểm nào theo quy định, anh đã chạy chậm gần hết đoạn thẳng cho tới gần Safety Car line (các chiếc xe chỉ có thể vượt sau đường này), và đã bảo vệ thành công vị trí số 1 và nhanh chóng tạo ra khoảng cách với hai chiếc Mercedes bám đuổi.

Xe an toàn xuất hiện 2 lần tại Azerbaijan GP 2018

Ở phía sau tưởng chừng như Red Bull có thể yên vị trong top 5 thì họ lại phải “tiếp đón” 2 vị khách bất ngờ từ Renault, và đây chính là cuộc đối đầu sòng phẳng đầu tiên giữa đội đua nhà máy Renault và Red Bull, đội sử dụng động của họ. Lần này, với lợi thế lốp mạnh hơn 1 bậc (Ultrasoft với Supersoft), Carlos Sainz đã nhanh chóng vượt qua cả Daniel Ricciardo và Max Verstappen để vươn lên vị trí thứ 4. Hulkenberg sau tình huống ở vòng đầu cũng nhanh chóng cải thiện thứ hạng và cũng đánh bại được Ricciardo.

Dù vậy, tưởng chừng như cơ hội giành một vị trí cao mở ra với tay lái người Đức, nhưng sai lầm khi không có ai theo kèm khiến anh đâm vào tường và là người thứ 3 phải rời cuộc chơi sớm tại Baku. Red Bull tiếp tục là tâm điểm cuộc đua sau đó khi mà người chạy trên Verstappen lại là chiếc xe chạy chậm hơn so với người đồng đội đang rất khao khát vượt qua. Không dưới 1 lần, chiếc xe #3 có cơ hội rõ ràng vượt qua nhưng Max không để bị đánh bại một cách dễ dàng và anh dùng mọi phương pháp phòng thủ dù biết đằng sau là đồng đội của mình.

Vì thế Max đã 2 lần suýt khiến cả 2 phải rời cuộc đua khi không để cho Ricciardo một khoảng trống nào. Sau những vòng đua sóng gió thì cuộc đua bước đến giai đoạn các đội đua có những toan tính chiến thuất của riêng mình. Nhưng mọi chuyện sớm đổ bể với nhà ĐKVĐ khi anh có pha phanh khóa bánh ở vòng thứ 21, buộc anh sớm phải vào pit ngay sau đó với bộ lốp Soft mới, một lựa chọn không phù hợp vào thời điểm trời tối dần và nhiệt độ hạ thấp xuống, không đủ cao để bộ lốp màu vàng này đạt hiệu năng cao nhất. Vì thế, tay lái #44 còn bị các đối thủ với bộ lốp cũ hơn bỏ cách ngày một xa hơn.

Trong khi những bộ lốp đỏ Supersoft vẫn tỏ ra hiệu quả không có dấu hiệu mòn đi, các tay đua vẫn thoải mái tạo ra những vòng chạy nhanh nhất, còn với bộ đôi của Red Bull, họ vẫn chơi trò mèo vờn chuột. Chính vì lẽ đó nên thật bất ngờ ở vòng thứ 30, Vettel vào thay lốp Soft mà Hamilton đã gặp khó để tạo ra nhiệt độ thích hợp, mà bỏ đi bộ lốp vẫn còn khá “ngon”. Và rồi khi ra anh đứng thứ 2 mà cũng không thể rút ngắn khoảng cách với Bottas mà thậm chí còn bị gia tăng.

Quyết định cho Vettel vào pit sớm khó hiểu của Ferrari

4 vòng sau, với rất nhiều lần thử thì cuối cùng Ricciardo cũng thành công trong việc vượt qua Max để tạm xếp thứ 4 và giành luôn cơ hội được vào thay lốp trước ở vòng thứ 37, còn Max vào pit 1 vòng sau đó. Tuy nhiên khi ra khỏi pit, một lần nữa Max lại là người đứng trước, và từ đó dẫn đến thảm họa ở vòng thứ 40.

Trong nổ lực tiếp theo để vượt mặt người đồng đội trẻ ở đoạn thẳng qua vạch xuất phát/ đích, Ricciardo nhắm tới khoảng trống bên trong để có thể dễ dàng vượt qua hơn, nhưng Max cũng khá tỉnh táo khi chặn hướng đi đó, và ngay lập tức anh hướng ra bên ngoài nhằm ngăn cản Ricciardo thay đổi chiến thuật, rồi một lần nữa đi vào phía trong.

Điều này khiến cho tay lái người Australia bất ngờ, anh không kịp phanh và đâm thẳng vào phía sau chiếc Red Bull còn lại khiến cả hai rời khỏi cuộc đua, mang lại lần thứ 2 xe an toàn xuất hiện. Sau cuộc đua, cả 2 đã phải nhận 1 lần cảnh cáo từ ban giám sát đường đua do gây nên vụ tai nạn này.

Đây là điều Vettel lo nhất kể từ khi anh chưa vào pit và nó đã xuất hiện, tất cả đều vào pit thay bộ lốp mềm nhất để rồi lúc này Bottas là người có cơ hội chiến thắng cao nhất, còn Raikkonen cũng đã vươn lên hạng 4 khá bất ngờ. Nhưng với số vòng đua còn lại, vẫn chưa biết điều gì có thể xảy ra. Và rối biến cố đã tới khi Romain Grosjean, người xuất phát ở vị trí cuối cùng nhưng đang chắc suất trong top 10 thì đã đâm vào tường dù chạy sau xe an toàn, khiến cho thời điểm SC sẽ phải kéo dài thêm vài vòng đua nữa.

Khi cuộc đua một lần nữa trở lại, lúc này chỉ còn 4 vòng nữa là khép lại, mọi cơ hội sẽ chỉ xuất hiện ở khúc cua đầu tiên, vì thế Vettel đã mạo hiểm để giành lại vị trí số 1. Anh chạy song song Bottas khi gần tới cua nhưng phanh rất muộn dẫn đến khóa bánh và lao ra khỏi đường đua, rồi rơi xuống vị trí thứ 4. Sau đó, với chiếc lốp bị thiệt hại từ cú phanh đó, anh còn bị thêm Sergio Perez, người cũng đã có một chặng đua xuất thần, vượt qua và tụt xuống thứ 5. Nhưng mọi bi kịch tại Azerbaijan GP 2018 vẫn chưa dừng lại.

Vòng thứ 50 trên 51, khi đi qua gần lối vào pit, người dẫn đầu Bottas đã đi qua 1 mảnh vỡ còn sót lại mà không hề hay biết dẫn đến chiếc lốp phía sau bên phải bị nổ, tiêu tan cơ hội có được chiến thắng đầu tiên trong năm lần thứ 2 liên tiếp, một cách không thể buồn hơn. Và điều đó gián tiếp đem lại chiến thắng cho Hamilton, thêm cả ngôi vị dẫn đầu BXH cá nhân sau 4 chặng, một thành tích anh không thể ngờ tới trong suốt 51 vòng đua. Raikkonen sau vụ va chạm ở vòng đầu tiên cũng về đích ở hạng 2 còn vị trí podium cuối cùng thuộc về Sergio Perez, được đội đua Force India coi như là 1 chiến thắng vang dội.

Vụ tai nạn của “nhà bò húc” làm thay đổi cục diện

Đằng sau, Sainz về thứ 5 hoàn toàn xứng đáng nhưng tay đua xuất sắc nhất chặng đua này phải nói tới tân binh Charles Leclerc, người có chặng ghi điểm đầu tiên trong sự nghiệp F1 với vị trí thứ 6, cũng là chặng thứ 2 Sauber nằm trong top 10 năm 2018. Một tay đua khác cũng ghi điểm lần đầu chính là Brendon Hartley với vị trí thứ 10 cho Toro Rosso còn Lance Stroll cũng giúp Williams có 4 điểm đầu tiên trong năm nay, dù vẫn xếp cuối cùng trên BXH. Ngoài ra, McLaren có thêm 1 chặng ghi điểm kép với Alonso thứ 7 và Stoffel Vandoorne thứ 9.

Thêm 1 chặng đua nữa trong năm 2018 khiến cho chúng ta có nhiều điều để nói và nó càng làm khẳng định rằng mùa giải này sẽ rất đáng được chờ đợi. Với sự cân bằng đến từ các đội đua, mỗi điểm số có được đều rất quan trọng và từng tay đua cần phải chắt chiu từng cơ hội mình có được, từ đó mới nghĩ tới danh hiệu lớn vào cuối mùa.

Chặng đua thứ 5 tiếp theo sẽ được tổ chức tại trường đua Barcelona, Tây Ban Nha trong 2 tuần nữa, từ 11 đến 13/05 tới.