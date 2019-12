“Độc cô cầu bại” muay Việt 2019: Chinh phục 2 sàn đấu “khủng” nhất châu Á

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 10:07 AM (GMT+7)

(Tin võ thuật) Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp võ thuật của “Độc cô cầu bại” làng muay Việt Nam - Nguyễn Trần Duy Nhất khi anh có những chiến thắng vang dội ở hai đấu trường võ thuật danh tiếng nhất châu Á là Lethwei và ONE Championship.

Lethwei được xem là đấu trường võ thuật chuyên nghiệp khắc nghiệt bậc nhất thế giới khi các võ sĩ thi đấu không găng tay, không giáp bảo hộ, được dùng các đòn cấm và thậm chí là được húc đầu.

“Chân ướt chân ráo” đến với đấu trường này vào tháng 2 năm nay, Duy Nhất đã đụng độ đối thủ nặng ký là Pich Mtes Khmang – nhà vô địch của Campuchia có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm liền. Bằng kỹ thuật thượng thừa, võ sĩ của Việt Nam đã làm bất ngờ toàn bộ khán giả khi tung seri đá để knock-out đối thủ ngay trong hiệp 1.

Duy Nhất có 2 chiến thắng tại đấu trường khốc liệt bậc nhất thế giới Lethwei

Chưa dừng lại đó, Duy Nhất cho thấy quyết tâm chinh phục chiếc đai vô địch tại Lethwei khi tiếp tục thượng đài tại đấu trường này vào tháng 8. Đối thủ lần này của anh là Izat Zaki (Malaysia), tay đấm vô địch nhiều lần ở các giải quốc tế Malaysia và đấu trường châu Á.

Duy Nhất một lần nữa “đốn tim” khán giả bằng lối đánh thiện chiến và đẳng cấp. Sau 5 hiệp đấu cống hiến cho người xem không ít những combo đòn đẹp như phim và chuẩn xác, anh nhận điểm tuyệt đối từ các trọng tài để có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Lethwei.

Tiếp đó vào tháng 9, “Độc cô cầu bại” của làng muay Việt làm người hâm mộ cực kỳ phấn khích khi tiến công vào ONE Championship - đấu trường võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp lớn nhất châu Á.

Duy Nhất đã làm võ thuật nước nhà tự hào khi tung cú đấm “trời giáng” để knock-out võ sĩ Azwan Che Wil (Malaysia) ở hiệp đấu thứ 3 trong sự kiện đầu tiên của ONE Championship tại Việt Nam mang tên Immortal Triumph.

"Độc cô cầu bại" làng muay Việt chinh phục khán giả tại sàn võ tổng hợp lớn nhất châu Á ONE Championship

Mới nhất vào tháng 11 năm nay, Duy Nhất gây chấn động châu lục khi đánh bại nhà vô địch nổi tiếng người Nhật Bản Yuta Watanabe trong sự kiện ONE: Edge of Greatness của ONE Championship diễn ra tại Singapore.

Trước tay đấm sở hữu nhiều chức vô địch danh giá khắp châu Á và có đến 19 trận thắng trong tổng số 21 trận thượng đài chuyên nghiệp, Nhất tung cú đá sấm sét vào đầu đối thủ, hạ gục Watanabe ngay đầu hiệp 2. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của anh tại đấu trường võ thuật lớn nhất châu lục.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/doc-co-cau-bai-muay-viet-2019-chinh-phuc-2-san-dau-khung-nhat-chau-a-...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/doc-co-cau-bai-muay-viet-2019-chinh-phuc-2-san-dau-khung-nhat-chau-a-c9a750901.html