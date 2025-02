"Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather bị mắng vô dụng, đàn em tuyên bố hạ gục sau 2 hiệp

Floyd Mayweather chê sự nghiệp của Jake Paul

Kể từ khi bước chân vào boxing chuyên nghiệp, Jake Paul đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích, chủ yếu do những đối thủ mà anh đã chạm trán. 'The Problem Child' càng làm tình hình tồi tệ hơn vào tháng 11 năm ngoái khi anh đấu với Mike Tyson trong một trận đấu gây tranh cãi lớn, do cách biệt về tuổi tác quá lớn với Tyson. Bất chấp những chỉ trích xung quanh trận đấu kỷ lục đó, Tyson và Paul đã kiếm được khoản tiền khổng lồ, giúp giảm bớt sự thất vọng cho võ sĩ 58 tuổi khi thua điểm “ông cháu”.

Jake Paul thề sẽ hạ gục Mayweather chỉ trong 2 hiệp

Vài tháng sau trận đấu, Tyson thừa nhận rằng ông không nhớ gì về trận đấu đó, dẫn đến những chỉ trích khác từ người hâm mộ. Sau trận đấu với cựu vô địch hạng nặng, Paul đã gần đạt được thỏa thuận để đấu với siêu sao Canelo Alvarez. Tuy nhiên, "cứu tinh" của làng boxing, Turki Alalshikh, đã đề nghị Canelo một hợp đồng độc quyền để ngăn trận đấu với Paul, người mà Alalshikh đã chỉ trích trước đây.

Với việc võ sĩ 28 tuổi đang tự hỏi ai sẽ là đối thủ tiếp theo của mình, anh đã hướng đến cuộc so tài với một trong những ngôi sao lớn nhất của môn thể thao này, Floyd Mayweather. Đầu tuần này, khi xuất hiện trên 'The Tonight Show' với Jimmy Fallon, Mayweather cho rằng một trận đấu với Paul sẽ "quá dễ dàng".

Floyd Mayweather không tin rằng một trận đấu giữa anh và Jake Paul sẽ mang tính cạnh tranh. Jake Paul đã tạo dựng tên tuổi trong làng boxing, nhưng Floyd Mayweather không mấy ấn tượng với đàn em.

"Tôi và Logan (Paul) đã tham gia một trận đấu biểu diễn, và đó là lý do anh ấy chuyển sang WWE vì anh ấy chỉ muốn ôm tôi suốt cả đêm," Mayweather nói về trận đấu biểu diễn với Logan Paul vào năm 2021. "Đấu Jake Paul ư, sẽ dễ thôi. Quá dễ. Ở tuổi 48, quá dễ," Mayweather tiếp tục nhấn mạnh.

Jake Paul phản pháo Floyd Mayweather

Tất nhiên, theo phong cách đặc trưng của Paul, anh không chỉ ngồi yên nghe những lời chỉ trích từ "Money" Mayweather mà đã phản pháo lại ngôi sao này.

"Đồ vô dụng. Deji đã làm anh bị thâm mắt trong một sự kiện chỉ có 4.000 người tham dự. Tôi sẽ hạ gục anh trong 2 hiệp và anh không thể sánh được với Mike Tyson," Paul đáp trả trên X.

Kể từ khi giải nghệ khỏi boxing chuyên nghiệp sau khi hạ gục Conor McGregor ở hiệp 10 của trận đấu lịch sử, Mayweather đã tham gia vào nhiều trận đấu biểu diễn, kiếm được nhiều tiền. Với sự nổi tiếng ngày càng tăng của Paul và xu hướng của Mayweather gắn mình với những trận đấu lớn, không ngạc nhiên nếu trận đấu giữa Paul và Mayweather diễn ra trong năm 2025.

Cuộc khẩu chiến giữa Jake Paul và Floyd Mayweather đã và sẽ tiếp tục làm nóng làng boxing. Trong khi Mayweather coi thường khả năng của Paul và cho rằng một trận đấu giữa họ sẽ "quá dễ dàng" với đẳng cấp của mình, Jake Paul tự tin tuyên bố sẽ hạ gục Mayweather trong 2 hiệp.

Dù chỉ là những lời qua lại, nhưng sự đối đầu này đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ và giới truyền thông. Liệu một trận đấu giữa hai ngôi sao này có diễn ra trong tương lai hay không, thời gian sẽ trả lời.